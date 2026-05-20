九寨溝首家沉浸式歌舞劇《文成公主宴》餐秀首演：以文塑旅鑄同心、非遺活化啟新程

中國九寨溝2026年5月20日 /美通社/ -- 遊九寨山水，享和美盛宴。2026 年 5 月 20 日，世界自然遺產九寨溝區域迎來一場跨越時空的文化盛典 —— 阿壩州首家全沉浸式歌舞劇餐秀《文成公主宴》正式首演，將一千三百年前的唐蕃和親佳話與九寨自然靈秀相融，以文旅融合之力，為世界自然遺產地注入全新文化內核，助力九寨溝區域實現從「單一觀光」向「深度人文體驗」的歷史性跨越。 作為四川省政府與中國綠發集團戰略合作重點項目、阿壩州非遺文化活化新型消費場景重點項目，九寨華美勝地國際旅遊度假區重磅推出《文成公主宴》這一核心文旅 IP，填補了九寨溝乃至川西地區高端沉浸式餐秀文旅項目的空白，更踐行了「以文塑旅、以旅彰文」的發展理念，是深入貫徹落實文旅產業高質量發展、鑄牢中華民族共同體意識重要論述的具體實踐，為推動民族地區文旅融合發展提供了生動範本。

非遺活化：創新歌舞劇敘事構建沉浸式消費 1500 多平方米的演藝場地內，專業級舞台設施與匠心舞美設計全方位包裹空間，光影流轉間，唐代長安的朱牆黛瓦與九寨雪域的蒼茫遼闊交相輝映，搭配沉浸式音效，瞬間將現場觀眾帶入千年之前的唐蕃古道，直觀感受歷史的厚重與漢藏情誼的綿長。 《文成公主宴》深度挖掘漢藏融合的歷史根脈，以「宴」為載體、以「史」為脈絡，以文成公主進藏這一重大歷史事件為藍本，依託唐代名畫《步輦圖》的文化意象，精心構建「春、夏、秋、冬」四大演藝篇章，將千年漢藏交融的歷史底蘊與沉浸式美食體驗深度綁定，實現文化傳播與消費體驗的雙向賦能。

演出現場，四川當代歌舞團的演員們身著精美服飾，以靈動舞姿、深情演繹，將漢藏和親的溫情、文化交融的厚重、技藝互通的默契娓娓道來 —— 長安辭別的溫婉不捨、雪域跋涉的堅韌執著、迎親盛典的熱烈喜慶，每一幕都細膩動人、直抵人心，現場掌聲不斷。不同於大眾化「切片式大雜燴餐秀」，該項目以文成公主 IP 為核心，創新採用完整歌舞劇敘事形式，融合唐舞、藏舞、羌舞等多元文化風格，讓非遺文化走出博物館、走進消費場。 當演員向賓客獻上潔白的哈達、敬上醇香青稞酒，漢藏情誼在歡聲笑語中悄然傳遞、深深紮根。這種沉浸式、互動式、體驗式的文化活化路徑，真正實現了非遺文化的「活態傳承」，讓千年文脈在新時代煥發新生。

「太震撼了！彷彿真的走進了文成公主進藏的歷史裡，每一個場景、每一段演繹都直擊人心。」剛體驗完餐秀的遊客李女士難掩激動，用相機記錄下每一個精彩瞬間。 非遺賦能：補齊夜間消費短板，打造品質度假新體驗 九寨溝景區每年接待近 700 萬遊客，但長期以來，文旅產品以觀光為主，文化體驗短板突出，「白天看山看水，晚上無所適從」成為制約當地旅遊產業高質量發展的結構性痛點。 「除了自然景觀，遊客還能看什麼、體驗什麼？」九寨溝全域旅遊專家委員會顧問郭怡霆表示，《文成公主宴》給出了清晰答案 —— 以消費新場景延長遊客停留時間，以深度文化體驗提升旅遊品質，通過「非遺 × 活化」的業態創新，讓優秀民族文化以更具吸引力的方式走進市場、走進消費者。

據悉，《文成公主宴》堅持「九寨溝自然景觀 + 非遺文化活化」發展思路，匠心打磨、精益求精，有效補齊了九寨溝夜間消費短板，破解了「白天看景、晚上睡覺」的產業困境。《文成公主宴》項目與華美勝地藏羌文化博物館、五家高端酒店、九寨雲裳藏文化民宿等形成戰略合作聯盟，將藏羌織繡、唐卡繪製、鍋莊舞蹈、糌粑製作、青稞酒禮等多項非遺元素，以演藝化、互動化、時尚化的方式活化呈現，讓遊客在體驗中感受民族文化的魅力。 餐秀現場，服務員身著唐風服飾，隨劇情推進依次呈上特色菜品，每一道菜都與演藝內容深度綁定、暗藏故事。餐飲設計上，項目以本土火鍋為載體，沿用五星級酒店食材標準，將澳洲和牛、深海海鮮等優質食材與蟲草花、青稞、犛牛奶等藏地原生食材巧妙融合，既保留高端餐飲質感，又彰顯藏地特色。

此外，遊客還可在演出前體驗唐蕃妝造寫真，由專業化妝、攝影團隊提供 VIP 式專屬服務，進一步豐富體驗維度。 「這就是文旅深化最實在的樣子 —— 讓歷史被吃進嘴裡、穿在身上、記在心裡。」文成公主宴策劃人（總導演）施偉表示，該項目不僅是為遊客提供一頓美食，也不是表演給遊客看，而是把遊客拉進那段唐蕃情誼裡，在用餐中感受文化、聆聽故事、體驗風情，讓每一次用餐都成為一場難忘的文化之旅。 四川省演出娛樂行業協會秘書長黃為民評價說：「該項目不僅將發揮其『引客、聚客、留客』，豐富旅遊內涵，延伸產業鏈條的重要功能，更有望成為推動九寨溝旅遊市場持續繁榮高質量發展的強勁引擎，我省文旅深度融合的又一張靚麗名片。」

各方協同：以文旅融合鑄牢中華民族共同體意識 作為央企中國綠發集團引入並聯動上海有美堂酒店管理有限公司打造的大型文旅項目，《文成公主宴》的落地紮根，有著深厚的歷史邏輯與鮮明的時代意義。文成公主和親的歷史背景與唐蕃松州之戰緊密相關，唐代閻立本《步輦圖》中吐蕃國相祿東贊向唐太宗求和親的場景，正是基於松州之戰後漢藏和解的歷史背景，這段歷史為漢藏民族融合、親如一家奠定了堅實基礎。 此次《文成公主宴》的成功首演，既是各方協同發力、推動文旅產業高質量發展的生動實踐，也是傳承保揚藏羌非遺文化、鑄牢中華民族共同體意識的具體舉措。項目的落地，將有效推動藏羌非遺文化活態傳承，助力九寨華美勝地加快打造「世界級生態人文度假目的地」，為全國文旅產業「以文塑旅、以旅彰文」提供可複製、可推廣的九寨樣本，為文旅融合發展注入新活力。

「未來，我們將以文成公主宴為新契機，持續探索『文化+美食+演藝+旅遊』的融合發展新模式，讓千年文脈活起來、特色資源火起來、文旅產業強起來，助力九寨溝文旅產業高質量發展。」九寨華美勝地度假區副總經理胡憲峰說。 在這一進程中，數字化正在成為關鍵驅動力。「近年來，國家在數字文化領域的頂層設計一直在加速推進，大力推進文旅產業『數字資產化』發展，已成為文旅新消費、新場景的核心發展趨勢。」中國數字產業版權聯盟秘書長田鐺當說。

作為四川省文旅廳重點扶持項目，《文成公主宴》緊跟這一發展趨勢，同步佈局 AI 數字化建設，通過對設計、舞美、編舞、表演等成果進行系統梳理，讓優秀非遺文化突破時空限制，進一步擴大九寨溝文旅 IP 的全球影響力。 談及具體方向，施偉說：「深度推進數字資產存檔，將演出場景、非遺技藝、唐蕃文化元素進行高精度數字化留存，構建專屬文化數字資產庫，形成可循環利用、可創新開發的數字資源，助力九寨溝文旅產業數字化轉型。」 《文成公主宴》位於九寨華美勝地度假區漫時光商業街內，自 2026 年 5 月 20 日起至 2026 年 6 月 30 日，每日開設兩場晚宴（17:30-19:00；20:00-21:30）。遊客可通過「九寨溝文成公主宴」小程序預約選座，同時可享受免費地下停車及大巴車位服務，全方位提升遊覽便捷度與舒適度。

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