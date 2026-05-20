「澳門銀河」與UFC聯袂呈獻精彩活動 點燃《UFC格鬥之夜》回歸澳門的熾熱氣氛

UFC選手見面會、專場簽名會、獨家紀念品，加上「澳門銀河」系列禮遇，格鬥熱情跨越八角籠，瀰漫整座奢華度假城

澳門特別行政區 - 2026年5月20日 - 隨著 《UFC格鬥之夜澳門》強勢回歸，「澳門銀河」將於格鬥週期間，呈獻一系列精心策劃的沉浸式粉絲活動與精彩體驗，從各方面昇華賽事熱烈氣氛，高漲的人氣由八角籠遍及奢華度假城以至整個世界。隨著5月28日至30日連續三日震撼人心的世界級格鬥賽事登陸澳門最大室內綜藝館——銀河綜藝館——熾熱氣氛將推至極致高峰，全球目光將聚焦「澳門銀河」。





無論是否格鬥迷，一眾賓客都將有機會參與多場近距離見面會、簽名活動，以及力量十足的訓練環節，與心儀選手面對面互動，締造難忘時刻。



整個格鬥週的熾熱氣氛將由5月27日星期三晚上6時45分，於「澳門銀河」東翼廣場舉行的開幕典禮點亮。典禮後隨即舉行公開訓練環節，讓格鬥迷一探UFC頂尖選手在激烈大戰前的熱身準備功夫。屆時主賽選手宋亞東、戴雲遜．費古希度；聯合主賽選手張名揚、阿隆佐．梅尼菲爾德；以及明星選手朝倉海及熊競楠將現身示範，將幕後實況呈現於大眾眼前。



於5月29日星期五下午4時，特邀UFC選手將現身東翼廣場，參與粉絲見面會，與支持者近距離交流並分享綜合格鬥（MMA）的專業見解。屆時，UFC 蠅量級冠軍選手華倫蒂娜．舒夫真高、UFC羽量級排名第五的亞伊爾．羅德里格斯及備受格鬥迷欣賞的李景亮（The Leech）會出席。而於5月30日星期六中午12時，舒夫真高、羅德里格斯及兩次勝出UFC草量級賽事的張偉麗將出席簽名會，延續熱烈互動氣氛。



格鬥週期間，明珠大堂將發售UFC官方紀念商品，呈獻專為UFC澳門格鬥週2026打造的限量設計佳品，別具收藏價值。

格鬥週期間，賓客亦可於「銀河時尚匯」明珠大堂選購一系列UFC官方為本年度《UFC格鬥之夜澳門》特別定製的限定紀念品，包括以象徵力量與榮耀的金龍為設計靈感的主題服飾，以及別具澳門特色的造型鎖匙扣及收藏徽章等精品，極具紀念價值。



《UFC格鬥之夜澳門》的格鬥週期間，賓客可參與UFC擁躉體驗，沉浸於由八角籠延伸的熱血氛圍，盡享腎上腺素飆升的格鬥體驗。

橫跨整個格鬥週，明珠大堂將化身UFC擁躉體驗專區，除建有UFC標誌性的八角籠主題裝置外，亦設有一系列UFC體驗器材，包括AI互動體驗，以人工智能製成專屬的UFC場景海報，讓賓客一嘗作為明星選手過磅或與友對陣的感受。另外，賓客可現場測試體能，完成包括垂直跳及反應速度測試等挑戰，與「澳門銀河」親身體驗比賽現場隨著腎上腺素飆升而來的緊張刺激。



《UFC精英之路》首度登陸澳門，第五季首輪賽事將於5月28及29日在銀河綜藝館八角籠熱力開戰，集結頂尖MMA新銳選手角逐夢寐以求的UFC合約。立即到 www.galaxyticketing.com 購票，見證新星誕生時刻。5 月30日銀河綜藝館將見證《UFC格鬥之夜澳門》回歸。

熾熱氣氛的高峰，肯定是以第一身視覺現場觀賞激動人心的MMA大戰！《UFC精英之路》第五季首輪賽事將於5月28及29日於銀河綜藝館舉行，為亞太區新銳選手提供競逐夢想級UFC合約的重要舞台，勝出者將直通UFC專屬八角籠，讓世界看見精彩耀眼的光芒，刺激程度不亞於其他賽事。現剩餘少量門票，欲購從速。競賽氣氛將於5月30日星期六晚上攀上頂峰，上演由宋亞東與費古希度領銜的《UFC格鬥之夜澳門》，門票更極速售罄。賽事一觸即發，勢必滿場歡呼，熱情高漲。



多重專屬禮遇 昇華格鬥週體驗

與此同時，「澳門銀河」更同步推出一系列購物及餐飲專屬禮遇以慶祝《UFC澳門格鬥週2026》，致力呈獻融合熱血賽事與生活品味的全方位度假體驗。



「澳門銀河」乘UFC澳門格鬥週2026同步推出一系列購物禮遇，包括購物優惠券及指定品牌折扣優惠。消費滿指定金額，更可獲贈「UFC x 『澳門銀河』」限量版健身袋。

由5月22日至31日，持節目門票之賓客可於銀河時尚匯尊享精選購物禮遇，包括獲贈澳門幣500元購物優惠券，以及消費滿澳門幣2,800元或以上可獲贈「UFC x 『澳門銀河』」限量版健身袋，為格鬥週增添專屬紀念。同時，多個國際品牌更推出期間限定優惠及精選禮遇，進一步提升購物樂趣。



UFC熱力延伸至餐桌——「澳門銀河」極受歡迎的餐飲陣容呈獻創意格鬥主題美饌，「銀河致尚」會員於賽事當日更可於指定餐廳專享低至85折優惠。

「澳門銀河」極受歡迎的餐飲選擇亦呈獻多款格鬥主題美饌與餐飲禮遇。賓客於賽事當日出示門票並登記成為「銀河致尚」會員，即可於指定餐廳享低至85折優惠或專屬餐飲禮遇。而多家餐廳更特別推出《UFC澳門格鬥週2026》主題菜式，包括 The Apron 蠔吧扒房的「擂台霸王海膽魚子醬魚柳漢堡」、CHA BEI 的「重錘出擊牛肉拼盤」，以及北膳樓的多款招牌拼盤等，將力量、風味與創意完美融合，展現UFC的熱血精神。



一系列精心策劃的賽事體驗與專屬禮遇，不僅展現「澳門銀河」在綜合度假體驗上的創新實力，更體現其以客為本的服務理念。隨著UFC熱潮席捲全城，「澳門銀河」以匯聚體育、娛樂與奢華生活的獨特優勢，持續鞏固其作為亞洲領先綜合度假目的地的卓越地位，為來自世界各地的賓客締造難忘時刻。



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「澳門銀河」與UFC聯袂呈獻精彩活動 點燃《UFC格鬥之夜》回歸澳門的熾熱氣氛

