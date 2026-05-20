「澳門銀河」與UFC聯袂呈獻精彩活動 點燃《UFC格鬥之夜》回歸澳門的熾熱氣氛

UFC選手見面會、專場簽名會、獨家紀念品，加上「澳門銀河」系列禮遇，格鬥熱情跨越八角籠，瀰漫整座奢華度假城
澳門特別行政區 - 2026年5月20日 - 隨著 《UFC格鬥之夜澳門》強勢回歸，「澳門銀河」將於格鬥週期間，呈獻一系列精心策劃的沉浸式粉絲活動與精彩體驗，從各方面昇華賽事熱烈氣氛，高漲的人氣由八角籠遍及奢華度假城以至整個世界。隨著5月28日至30日連續三日震撼人心的世界級格鬥賽事登陸澳門最大室內綜藝館——銀河綜藝館——熾熱氣氛將推至極致高峰，全球目光將聚焦「澳門銀河」。
無論是否格鬥迷，一眾賓客都將有機會參與多場近距離見面會、簽名活動，以及力量十足的訓練環節，與心儀選手面對面互動，締造難忘時刻。
整個格鬥週的熾熱氣氛將由5月27日星期三晚上6時45分，於「澳門銀河」東翼廣場舉行的開幕典禮點亮。典禮後隨即舉行公開訓練環節，讓格鬥迷一探UFC頂尖選手在激烈大戰前的熱身準備功夫。屆時主賽選手宋亞東、戴雲遜．費古希度；聯合主賽選手張名揚、阿隆佐．梅尼菲爾德；以及明星選手朝倉海及熊競楠將現身示範，將幕後實況呈現於大眾眼前。
於5月29日星期五下午4時，特邀UFC選手將現身東翼廣場，參與粉絲見面會，與支持者近距離交流並分享綜合格鬥（MMA）的專業見解。屆時，UFC 蠅量級冠軍選手華倫蒂娜．舒夫真高、UFC羽量級排名第五的亞伊爾．羅德里格斯及備受格鬥迷欣賞的李景亮（The Leech）會出席。而於5月30日星期六中午12時，舒夫真高、羅德里格斯及兩次勝出UFC草量級賽事的張偉麗將出席簽名會，延續熱烈互動氣氛。
格鬥週期間，賓客亦可於「銀河時尚匯」明珠大堂選購一系列UFC官方為本年度《UFC格鬥之夜澳門》特別定製的限定紀念品，包括以象徵力量與榮耀的金龍為設計靈感的主題服飾，以及別具澳門特色的造型鎖匙扣及收藏徽章等精品，極具紀念價值。
橫跨整個格鬥週，明珠大堂將化身UFC擁躉體驗專區，除建有UFC標誌性的八角籠主題裝置外，亦設有一系列UFC體驗器材，包括AI互動體驗，以人工智能製成專屬的UFC場景海報，讓賓客一嘗作為明星選手過磅或與友對陣的感受。另外，賓客可現場測試體能，完成包括垂直跳及反應速度測試等挑戰，與「澳門銀河」親身體驗比賽現場隨著腎上腺素飆升而來的緊張刺激。
熾熱氣氛的高峰，肯定是以第一身視覺現場觀賞激動人心的MMA大戰！《UFC精英之路》第五季首輪賽事將於5月28及29日於銀河綜藝館舉行，為亞太區新銳選手提供競逐夢想級UFC合約的重要舞台，勝出者將直通UFC專屬八角籠，讓世界看見精彩耀眼的光芒，刺激程度不亞於其他賽事。現剩餘少量門票，欲購從速。競賽氣氛將於5月30日星期六晚上攀上頂峰，上演由宋亞東與費古希度領銜的《UFC格鬥之夜澳門》，門票更極速售罄。賽事一觸即發，勢必滿場歡呼，熱情高漲。
多重專屬禮遇 昇華格鬥週體驗
與此同時，「澳門銀河」更同步推出一系列購物及餐飲專屬禮遇以慶祝《UFC澳門格鬥週2026》，致力呈獻融合熱血賽事與生活品味的全方位度假體驗。
由5月22日至31日，持節目門票之賓客可於銀河時尚匯尊享精選購物禮遇，包括獲贈澳門幣500元購物優惠券，以及消費滿澳門幣2,800元或以上可獲贈「UFC x 『澳門銀河』」限量版健身袋，為格鬥週增添專屬紀念。同時，多個國際品牌更推出期間限定優惠及精選禮遇，進一步提升購物樂趣。
「澳門銀河」極受歡迎的餐飲選擇亦呈獻多款格鬥主題美饌與餐飲禮遇。賓客於賽事當日出示門票並登記成為「銀河致尚」會員，即可於指定餐廳享低至85折優惠或專屬餐飲禮遇。而多家餐廳更特別推出《UFC澳門格鬥週2026》主題菜式，包括 The Apron 蠔吧扒房的「擂台霸王海膽魚子醬魚柳漢堡」、CHA BEI 的「重錘出擊牛肉拼盤」，以及北膳樓的多款招牌拼盤等，將力量、風味與創意完美融合，展現UFC的熱血精神。
一系列精心策劃的賽事體驗與專屬禮遇，不僅展現「澳門銀河」在綜合度假體驗上的創新實力，更體現其以客為本的服務理念。隨著UFC熱潮席捲全城，「澳門銀河」以匯聚體育、娛樂與奢華生活的獨特優勢，持續鞏固其作為亞洲領先綜合度假目的地的卓越地位，為來自世界各地的賓客締造難忘時刻。
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有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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