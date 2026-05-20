「河神」以天然及低成本物料改善屯門河臭味

成為第二屆恒生x青協Seek Our Ways社創計劃高中組大獎及 「我最喜愛隊伍」雙料得主

香港 - 2026年5月20日 - 五名來自聖公會聖西門呂明才中學，經過180小時的設計、研究及測試，最終研發出生態淨化懸浮系統「河神」，以天然及低成本物料改善屯門河水質及臭味，贏取第二屆 Seek Our Ways 社創計劃高中組大獎。



署理民政及青年事務局局長梁宏正、恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹及香港青年協會總幹事徐小曼，連同評審、超過240位師生及家長出席第二屆Seek Our Ways社創計劃頒獎禮。

由恒生銀行（「恒生」）全力支持、香港青年協會領袖學院（「青協領袖學院」）主辦的第二屆Seek Our Ways社創計劃（「計劃」）圓滿舉行，吸引逾400名中學生及大專生參與，聚焦三大主題︰「環境與可持續發展 」、「樂齡健康 」及「文化藝術 」。在為期五個月的社創旅程中，超過75位社會領袖及導師帶領學生參與一系列體驗活動及多元參觀，讓學生透過互動學習走進社區，了解社會需要；參加者累計完成近14,000小時學習及培訓，並提交近90份社創方案，以創新思維回應不同社會需要。



經過初賽及準決賽選拔，九隊決賽隊伍日前齊集恒生銀行總行博愛堂，向評審及師生展示並匯報其創新方案。頒獎禮於同日舉行，邀請署理民政及青年事務局局長梁宏正先生蒞臨主禮；並由恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹女士及香港青年協會總幹事徐小曼女士擔任頒獎嘉賓，有超過240位師生及家長到場支持。



署理民政及青年事務局局長梁宏正 致辭時表示：「留意到很多參賽隊伍都嘗試用科技解決社會問題，而『科技發展』是未來的重要方向，我呼籲年輕一代積極裝備自己。而為對接國家『十五五』規劃的首份『香港五年規劃』，在改善社區與市民福祉方面作出努力，為青年釋放龐大的參與空間。」



恒生銀行執行董事兼行政總裁林慧虹 表示：「恒生連續第二年支持Seek Our Ways 社創計劃，很高興看到計劃兩屆累計吸引超過800名同學參與，提交超過170份創意方案。同學從社區出發，把所學轉化為實際行動，提出具創意的方案並製作原型，積極回應社區需要，表現令人鼓舞。我們期望計劃不單啟發年輕人對社會創新的熱忱，更鼓勵他們繼續探索和實踐，為社區帶來更多正面影響。」



香港青年協會總幹事徐小曼 表示：「欣悉同學對社會議題的觸覺日益敏銳。參賽隊伍的創意靈感並非來自書本，而是源自對社區及生態環境的好奇和同理心。上屆大專組的大獎得主於賽後積極實踐抱負，將研究『果皮皮革』的構思轉化成社會企業，更有成員深造碩士課程，希望將專業環保技術帶入團隊。這充分證明本計劃的決賽並非終點，而是年輕人服務社會的起點。」



初中組大獎得主是基督教宣道會宣基中學的「啡常殼靠」，成員鄧卓泳、羅敏絃、夏樂軒、陳靖欣、李可翹及洪紫熙留意到網購包裝大多數難以自然分解，經過十多次反覆測試，團隊成功運用稻殼及咖啡渣轉廢為寶，造成環保包裝物料，替代傳統包裝，紓緩堆填區固體廢物問題。



高中組大獎由聖公會聖西門呂明才中學的「河神」奪得，他們同時獲「我最喜愛隊伍」大獎。成員王明芳、蔡宇茵、高欣儀、任泳渝、陳愷寧的學校位於屯門區，長期受屯門河水質及異味困擾，他們以沸石為載體，運用河水中的土著硝化細菌將氨氮轉化為無味硝酸鹽，再以香港原生植物苦草吸收硝酸鹽並釋放氧氣，以低成本改善水質及臭味，下一步將開展小範圍實地測試。



大專組大獎由「廣多啲」奪得，林思明、 梁沛瀅、楊芷婷、陳煒全、何梓榕及陳柏而，分別來自香港中文大學、香港教育大學及香港城市大學。他們觀察到不少新來港學生對說廣東話卻步，因此構思了一款廣東話卡牌遊戲，讓新來港學生「邊玩邊學」，建立自信，期望將來能獲中學採納，協助學生融入社群。



各組別的冠軍隊伍各獲港幣20,000元現金獎，並可參與恒生銀行提供的職場體驗。活動當日，現場觀眾亦選出「我最喜愛隊伍」，得奬隊伍獲港幣2,000元現金獎勵。有關得獎隊伍詳情，請參閱附件。



各組別大獎得主





初中組大獎得主隊伍

學校及學生姓名

基督教宣道會宣基中學



鄧卓泳、羅敏絃、夏樂軒、陳靖欣、李可翹、洪紫熙

主題

以稻殼及咖啡渣再造環保包裝物料

方案名稱

啡常殼靠

方案簡介

青少年網購普遍，但網購包裝多數難以自然分解，長遠造成環境污染。成員發現稻殼、咖啡渣等農業廢棄品可升級再造為速遞包裝物料，既可減少過度包裝，亦有助紓緩堆填區固體廢物問題。



高中組大獎得主隊伍

學校及學生姓名

聖公會聖西門呂明才中學



王明芳、蔡宇茵、高欣儀、任泳渝、陳愷寧

主題

生態淨化懸浮系統，改善屯門河臭味

方案名稱

河神

方案簡介

學校位於屯門區，成員長期關注屯門河水質及異味問題。方案提出使用沸石為載體，利用河水中的土著硝化細菌將氨氮轉化為無味硝酸鹽，再以香港原生植物苦草吸收硝酸鹽並釋放氧氣，形成自循環的微型生態系統，以低成本方式改善水質及臭味。

