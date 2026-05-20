奕豐環球銀行推出由 Alipay+ 支持的「全球掃碼付」服務

倫敦2026年5月20日 /美通社/ -- 奕豐環球銀行（iFAST Global Bank，簡稱「該銀行」）今日宣布推出「全球掃碼付」（Worldwide Scan & Pay），這是一項由螞蟻國際（Ant International）旗下統一錢包網關 Alipay+ 提供技術支持的跨境二維碼支付功能。「全球掃碼付」讓個人客戶能夠在全球220多個市場、超過1.5億家商戶享受快速、無需刷卡的交易體驗。 隨著該功能的推出，奕豐環球銀行成為首家與螞蟻國際合作實現二維碼支付的英國銀行。透過「全球掃碼付」，奕豐環球銀行的客戶只需使用其流動應用程式進行掃描並確認交易，即可在支援 Alipay+ 的二維碼商戶及支援的國家二維碼網絡中進行支付，無需使用實體卡。目前，Alipay+ 已與亞洲及其他地區的10多個國家二維碼方案達成合作。

擴展奕豐環球銀行的國際支付能力 奕豐環球銀行行政總裁 Inayat Kashif 先生表示：「此次合作推進了我們『無界銀行』的願景，使全球客戶能夠透過單一銀行帳戶享受無縫的全球支付解決方案。透過與 Alipay+ 攜手，我們正在透過提供更具集成性、更便捷的全球支付體驗，來提升客戶進行國際交易的方式。」 這是奕豐環球銀行與螞蟻國際的首次合作，雙方未來還在考慮採取進一步舉措以擴大支付功能和解決方案，包括逐步推出 Alipay+ 人工智能服務套件中的旅遊相關產品。

螞蟻國際是全球領先的數字支付、數字化和金融科技提供商，提供統一的金融科（Techfin）平台，支持各種規模的金融機構和商戶實現包容性增長。其統一錢包網關 Alipay+ 提供跨境支付和數字服務，協助將全球商戶與消費者連接起來。 螞蟻國際 Alipay+ 全球動力中心（Alipay+ Global Power Center）總經理余文超（Edward Yue）先生表示：「隨著跨境貿易的加速發展，各方更有必要加強互操作性，以連接不同的生態系統、開拓新的客流並提供更具包容性的金融服務。支付是未來商業的基石，我們堅信它也是全球數字經濟的增長引擎。我們與奕豐的合作建基於共同的願景，即讓支付能夠造福身處任何地方的每個人。在 Alipay+，我們持續致力於為包括銀行、電子錢包和金融科技公司在內的金融機構提供解決方案，以推動業務增長、提升數字用戶體驗並強化數字經濟。」

關於「全球掃碼付」 「全球掃碼付」專為在全球範圍內流動的客戶而設計，其主要特點包括： 適用於奕豐環球銀行的所有數字個人銀行客戶

支援全球220多個市場

支付直接與客戶的多貨幣往來帳戶關聯，提供安全、便捷、無憂的體驗

專為線下零售購物、餐飲及旅遊而設計

實現順暢、無縫的跨境交易，支付可在數秒內完成 關於奕豐集團與奕豐環球銀行 奕豐集團（iFAST Corporation）是一個全球性的數字銀行和財富管理平台。截至2026年3月31日，其管理資產規模（AUA）達326.4億新元。集團成立於2000年，業務遍及新加坡、香港、馬來西亞、中國和英國。奕豐環球銀行是一家擁有全牌照的英國銀行，提供多貨幣存款、支付服務和匯款解決方案。該銀行受英國審慎監管局（PRA）和金融行為監管局（FCA）監管，是英格蘭銀行快速支付系統（Faster Payment Scheme）、自動清算支付系統（CHAPS）以及 SWIFT 的直接成員。奕豐環球銀行也是金融服務補償計劃（FSCS）的成員，符合條件的存款每位客戶最高可獲得12萬英鎊的保護。

奕豐環球銀行近期在 2026年 Moneyfactscompare.co.uk 獎項中榮獲「最佳消費者選擇獎 - 高度讚譽」（Best Consumer's Choice - Highly Commended）。鑑於其在全球數字銀行服務方面的創新實踐，該銀行還在英國領先的金融評論平台 Smart Money People 主辦的 2025年英國銀行獎（British Bank Awards）中榮獲「最佳新晉者」（Best Newcomer）獎。 欲了解更多資訊，請造訪 www.ifastgb.com 和 www.ifastcorp.com 媒體聯絡人： Rachelle Au-Yeung | [email protected] / [email protected] View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-alipay--302777343.html SOURCE iFAST Global Bank