達博思傳訊顧問主辦新加坡投資者關係研討會－「突破市場動盪: 如何在人工智能時代建構投資者關係策略」 AI、數字敘事與投資者信任成焦點

香港和新加坡2026年5月20日 /美通社/ -- 隨著人工智能（AI）迅速重塑亞洲投資者關係生態，企業、投資者及投資者關係專員正積極重新審視如何在一個資訊日益碎片化且以AI數據驅動的金融環境中與投資者互動、構建敘事並維繫信任。 上述議題成為由達博思傳訊顧問有限公司上週5月14日在新加坡舉辦的「突破市場動盪: 如何在人工智能時代建構投資者關係策略」研討會的核心內容。活動匯聚了來自亞太區的投資者關係從業員、基金經理、金融科技專家及上市公司代表。

達博思傳訊顧問有限公司董事總經理陳鎧瑤（Joanne Chan）在開幕致辭中指出，投資者溝通正從傳統的信息披露模式，邁向更加戰略化及技術驅動的互動框架。 「AI正在多個層面改變投資者溝通方式，從投資者篩選公司、獲取研究信息，到管理層如何構建信息、應對市場波動並建立長期信任。」Joanne表示。 「在當前環境下，企業需要超越傳統披露模式，轉向更加戰略化、透明及整合性的投資者互動方式，」她補充道。 是次研討會匯聚了來自投資、科技、投資者關係及上市公司領域的多位演講者，其中來自中國香港的有專注科技投資的易方資本(eFusion Capita)l基金經理王逸研（Isaac Wong）、日清食品有限公司投資者關係高級經理殷惠芬（Fanny Yan）；來自新加坡的嘉賓講者有Aletheia Capital消費與科技版塊研究部主管 Nirgunan Tiruchelvam、新加坡金融科技企業Smartkarma首席執行官兼聯合創始人Raghav Kapoor、Smartkarma旗下EngageIR董事總經理Elaine Ang及新加坡金融科技企業Arki Finance聯合始創人及首席執行官David Ng，並由新加坡金融科技企業Clariti Financial 總負責人Justin Xiao擔任專題討論環節主持人。

AI重塑投資者溝通與市場行為 研討會重點探討了人工智能驅動的分析工具以及去中心化信息渠道對資本市場日益深遠的影響。 易方資本基金經理王逸研指出，投資者溝通正從以賣方研究及機構為主導的集中式模式，轉向由社交媒體、播客、數字社群及AI信息系統驅動的分散化生態。 「過去，投資者溝通高度集中且可控。」王逸研在主題演講中說道。 「如今，信息傳播渠道更加公開、頻率更高且高度分散。AI也使得市場傳言傳播速度大幅提升，企業必須思考如何監測這些渠道，並在其中有效溝通。」

王逸研也提及「代理到代理」（agent-to-agent）互動的趨勢，即未來由AI驅動的投資系統與企業端AI系統之間，可能實現直接溝通。 「我們呈現信息的對象，不僅是人類，還有人工智能代理。」他說，「企業需要建立更完善的數據採集、驗證與治理框架，方能在這一環境中有效運營。」 Smartkarma首席執行官兼聯合創始人Raghav Kapoor認為，投資者關係正日益成為一個以數字化為優先、由數據分析及跨境投資者互動驅動的專業領域。 「資本流動正變得越來越全球化，而如今的投資者關係工作必須以數字化為優先。只有在有充分可靠的信息支持下，企業故事才具有可信度。若企業希望提升股票流動性、吸引全球投資者並保持競爭力，就必須建立以數據驅動的企業敘事，並增強數字化曝光度。」Raghav說。

Kapoor 補充道，儘管投資者的行為正迅速轉向線上及數據驅動的互動渠道，但許多亞洲企業在數字化投資者關係能力方面的投入仍然不足。 主持圓桌論壇的Clariti Financial總負責人Justin Xiao則觀察到，現今從事投資者關係需要應對的溝通環境遠比以往複雜，人工智能、地緣政治不確定性與快速演變的投資者預期相互交織。 「當前的挑戰不只是傳遞更多信息，而是在投資者信息處理速度空前加快的環境下，以更清晰、更可信、更切題的方式進行溝通。」Justin Xiao在論壇中說道。

敘事力、信任與人文互動依然關鍵 儘管技術變革日新月異，與會嘉賓不約而同地反覆強調，真誠的溝通與可信賴的敘事依然是投資者關係工作成敗的關鍵。 Aletheia Capital消費與科技版塊研究部主管Nirgunan Tiruchelvam回顧道，自前互聯網時代以來，投資者關係行業已經發生了翻天覆地的變化——彼時的投資者溝通主要依靠傳真機、Rolodex 通訊錄以及面對面交流。 Tiruchelvam道，「如今，信息唾手可得，但好的故事卻依然稀缺。投資者關係專員的職責，始終是為市場講好一個令人信服的故事——為何這家公司的商業模式和發展前景與眾不同。AI為企業提供了更好的工具，但有效敘事的根本需求從未改變。」

日清食品有限公司投資者關係高級經理殷惠芬表示，信息傳播速度的提升，正推動投資者關係職能變得更具戰略性與響應力。 「作為專業的投資者關係專員必須對市場動態、行業資訊和宏觀經濟事件作出更為迅速的反應，因為信息的傳播已經非常迅速。」殷惠芬說。 EngageIR董事總經理Elaine Ang指出，AI分析工具正協助投資者關係團隊實時監控市場情緒、分析投資者行為，並更高效地應對錯誤信息或市場謠言。 「AI有助於提升投資者關係工作的效率，但它無法取代人與人之間的關係建立，尤其是在維護投資者信心方面至關重要的關係構建與溝通能力。」Elaine說。

Arki Finance首席執行官兼聯合創始人David Ng則補充道，儘管AI正在深刻改變金融傳播，但信任與透明度始終是投資者互動的核心根基。 「AI是一個了不起的賦能工具，但歸根結底，投資者信心仍有賴於信任、透明度與人為判斷。」他在圓桌論壇中說道。 研討會在廣泛共識中圓滿落幕 —— 投資者關係正加速從以信息披露為核心的支持性職能，演變為融合技術應用、數據分析、敘事策略與持份者信任管理的戰略性職能。 隨著AI在全球金融市場的普及應用不斷提速，與會嘉賓一致認為，能夠將技術優勢與真實溝通、可信的長期敘事有機結合的企業，方能在資本市場下一階段的演進中脫穎而出，佔據競爭先機。

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