富衛調查：逾六成港澳市民對個人財務狀況感壓力

受訪者預計需640萬港元儲蓄應付退休 「長壽風險」令退休後或面臨四年財富缺口

香港 - 2026年5月20日 — 富衛香港（「富衛」）發布的最新《消費者展望調查》結果顯示，普遍市民對個人財務前景信心不足，超過六成（64%）受訪者對其個人財務狀況感到「非常焦慮、略有擔憂或勉強維持」。壓力也來自他們對於未來五至十年的財務憂慮，接近六成（58%）受訪者最擔心「生活成本上漲」，其次是「高昂的醫療費用」（48%），以及「未有足夠儲蓄實現舒適的退休生活」（47%）。





退休後或面對四年財富缺口 儲蓄未及實際所需



退休規劃的挑戰同樣顯著。是次調查訪問了逾1,000名港澳市民¹，受訪者平均期望可於62歲退休，並預期平均需要640萬港元的儲蓄才能應付退休生活；但他們預計自己的積蓄僅能維持20年生活，相當於維持到約82歲。根據香港政府最新數據，港人平均預期壽命約86歲²，這意味著市民退休後或面臨平均達四年的財富缺口。



富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示：「隨著大眾的健康意識日漸提高，香港連續十年成為全球最長壽地區3，但面對通脹及醫療成本上漲，大眾預期的退休儲蓄與實際生活所需或存在落差，『長壽風險』不容忽視。富衛深明大眾在不同人生階段所面對的挑戰和保障需要，積極透過創新產品及支援服務填補市場的保障缺口。無論是健康保障或財富管理方案，我們致力成為客戶的堅實後盾，使大家能從容面對未來，盡興生活熱誠。」



不同世代財務挑戰各異

超過七成「夾世代」因優先應付家庭開支而影響個人退休儲備

逾六成45-65歲受訪者憂慮積蓄增長追不上生活成本上漲



調查發現，不同世代正面對不同的財務隱憂：





Z 世代（ 21-29 歲） — 期望最早退休 ， 但尚未實踐理財規劃的年輕一代 ： 平均期望能於60歲退休，屬各世代中最早；預計退休所需金額達760萬港元，也是各世代中最高。 這種高期望與其理財行動力卻形成強烈對比，不足兩成人（16%）稱有積極採取實際行動以保障未來財務。

， ： Y 世代（ 30-44 歲） — 承擔跨代照顧壓力的「夾世代」 ： 近六成人（57%）表示花費於父母或子女的經濟支援佔其收入超過兩成。 當有額外資金時，超過七成（71%）表示會優先投入於「家庭應急資金」、「子女教育」或「父母未來的醫療或長期護理」，而非作為自身退休儲備。 近三成人（29%）更坦言沒有信心應付家庭可能出現的重大突發醫療開支。

： X 世代（ 45-65 歲） — 理財著重保值、抗通脹的保守規劃派 ： 此世代已開始為退休作打算，但超過六成人（62%）擔憂「積蓄增長追不上生活成本上漲」，36%人退休後計劃兼職或以靈活方式工作以補充收入。 在選擇退休方案時，他們最渴求的產品特點是能「獲得終身保證收入」（58%），其次是「確保退休收入能對抗通脹」（54%），反映他們對穩定現金流及保值能力的重視。

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為應對「夾世代」對家庭醫療保障的需求，富衛 「人仁保醫療保險計劃」 讓作為子女的被保人為父母添加自選保障 4 ，且父母毋須健康核保都可受保；另外，富衛的自願醫保 「醫家保醫療計劃」 （認可產品編號：F00072） 5 配合「子女之家添守護選項」（自選保障） 6 可讓受保人靈活地以一份保單保障多名子女，保障兩代人健康 7 。

讓作為子女的被保人為父母添加自選保障 ，且父母毋須健康核保都可受保；另外，富衛的自願醫保 （認可產品編號：F00072） 配合「子女之家添守護選項」（自選保障） 可讓受保人靈活地以一份保單保障多名子女，保障兩代人健康 。 在財富規劃方面，為回應大眾對穩定財富增長的渴求，富衛旗艦財富管理產品「盈聚‧天下II 保險計劃」預期總回本期為市場最快8，同時釋放財富長線增長潛力以應對通脹挑戰，為客戶的傳承規劃帶來更多把握與靈活性。

儘管市民對財務規劃有明確目標，但實踐方面存在明顯落差。調查顯示，超過四成（43%）受訪者未有與財務顧問會面檢討財務規劃， 而三成人（30%）更未有定期投放於退休基金。以「夾世代」為例，雖然當中有近四成受訪者（39%）期望擁有一份能覆蓋多位家庭成員的保單，但高達六成四（64%）人對此類方案缺乏認知。表示：「隨著醫療科技日益昌明，疾病治療方案愈趨先進及個人化，以提升療效及患者的生活質素，但醫療開支同時為大眾的整體財富部署帶來挑戰。因此，在人生不同階段的理財策劃中，建立穩健而靈活的健康保障及財富管理安全網，是不可或缺的一環。富衛不斷創新產品方案，例如提供涵蓋不同保障級別、務求人人可負擔的，以及實現資產增值及傳承的等，持續透過多元化且彈性的方案，支援大眾的醫療需要及生活財務規劃。」1. 調查由富衛委託獨立調查機構於2025年第一季進行，共訪問1,008名年齡介乎21至65歲、居住在香港及澳門的市民。2. 根據香港特別行政區政府統計處於2026年3月出版的《香港統計月刊》，2025年香港男性出生時平均預期壽命的臨時數字為83.3歲，女性為88.7歲，合計平均約為86歲。3. 根據香港特別行政區政府統計處於2026年3月出版的《香港統計月刊》。4. 父母之家添守護選項為保單權益人於投保本計劃（保障級別: 薈亞）時選擇的自選保障。於父母之家添守護選項下已支付的任何保障金額將不被計入本計劃下任何適用的保障限額，並且不會影響本計劃的被保人可獲得的保障及／或無索償保費折扣的資格。5.醫家保醫療計劃（認可產品編號：F00072）為自願醫保計劃，由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（自願醫保的產品提供者註冊編號：00036）承保。上述資料僅供香港地區觀眾參考，並不能詮釋為在香港境外出售、游說購買或提供富衛的保險產品。6. 子女之家添守護選項為保單持有人於投保時選擇的自選保障，並不屬於自願醫保認可產品 - 醫家保醫療計劃的一部分（認可產品編號：F00072）。 於子女之家添守護選項下已支付的任何保障金額將不被計入醫家保醫療計劃下任何適用的保障限額，並且不會影響醫家保醫療計劃的受保人可獲得的保障及/或無索償保費折扣的資格。您為子女之家添守護選項已繳付的保費（如有）並不符合申領醫家保醫療計劃稅務扣減及享有個人及額外無索償保費折扣的資格。有關子女之家添守護選項的詳情，請參閱子女之家添守護選項（自選保障）的宣傳單張。7. 除為醫家保醫療計劃之受保人提供保障外，若保單持有人申請子女之家添守護選項，醫家保醫療計劃之受保人現有及／或未來的每名子女將可在其提名獲批核後享有子女之家添守護選項下的保障及／或權利，受限於相應等候期、賠償限額（如適用）及條款及細則。8. 於2025年10月31日由富衛與本港主要保險公司之人壽保險計劃所作出的比較，預期總回本期為市場最快。上述例子假設 (i)下次生日年齡1歲、男性非吸煙者、2年保費供款年期（保單貨幣為美元）、名義金額: 100,000美元、年繳保費:100,000美元、繳付保費總額: 200,000美元； (ii)保費以年繳方式繳付，並全數支付應繳保費及適用的保費徵費，(iii)並無作出任何現金提取，(iv)未曾支付任何賠償，(v) 保單內沒有任何欠款，(vi)基本計劃的名義金額於保障年期內維持不變，(vii)沒有行使更改被保人選擇、保費假期、紅利鎖定選項、保單貨幣轉換選項、富傳家選項、保單分拆選項及失去行為能力權益。過去回報表現不代表未來表現。