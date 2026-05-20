香港 - 2026年5月20日 - 近日，全球知名金融交易平台VT Markets宣佈，連續第二年成為KKBOX香港風雲榜官方贊助商，也是本屆贊助商中唯一的交易平台。這不僅是品牌對亞洲市場的長期投入，更是VT Markets以音樂為橋樑、對話年輕世代的重要戰略佈局。
跨越邊界，與亞洲同頻共振
香港作為國際金融中心，擁有開放的投資市場以及高度國際化的用戶群體，同時也是亞洲流行文化的匯聚地。在這裡，金融與娛樂、傳統與潮流、本地與國際不斷碰撞融合，為品牌提供了一個跨越圈層的理想溝通場景。
但VT Markets的目標不止於金融交易本身。VT Markets希望通過香港這個視窗，連接更廣闊的市場——從大中華區到日韓再到整個亞洲，從成熟交易者到新興年輕投資者。VT Markets想要對話亞洲年輕世代，而對話的語言，不能只有金融術語，還應該有文化和共鳴。
用音樂連接年輕世代
音樂作為能夠跨越地域和語言的文化介質，是全球年輕世代通用的語言。KKBOX作為亞洲最具影響力的音樂串流媒體平台之一，其風雲榜每年吸引數以萬計的年輕觀眾，是品牌與年輕世代建立情感連接的最佳橋樑之一。
VT Markets希望以音樂為起點，在數位時代下，通過文化娛樂的力量，走進亞洲新生代群體的生活場景。這不僅僅是贊助一場演唱會，而是品牌對年輕文化的深刻理解與對話。
VT Markets送票活動同步開啟
針對此次贊助，VT Markets同步推出送票回饋活動。即日起至2026年6月15日，只要成為VT Markets新客戶，就有機會免費獲取【第八屆KKBOX香港風雲榜－Music Reborn】門票，還可以加碼抽取價值最高1,280港幣的VIP坐席。
請在此免費領取風雲榜門票，換一場難忘的音樂之旅: https://www.vtmarketsglobal.com/promotions/2026-kkbox-hk-music-awards-tickets/
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VT Markets再次攜手KKBOX香港風雲榜 送票活動重磅上線
香港 - 2026年5月20日 - 近日，全球知名金融交易平台VT Markets宣佈，連續第二年成為KKBOX香港風雲榜官方贊助商，也是本屆贊助商中唯一的交易平台。這不僅是品牌對亞洲市場的長期投入，更是VT Markets以音樂為橋樑、對話年輕世代的重要戰略佈局。