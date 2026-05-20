熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-20 17:35
更新：2026-May-20 17:35
Media OutReach Newswire

VT Markets再次攜手KKBOX香港風雲榜 送票活動重磅上線

分享：

香港 - 2026年5月20日 - 近日，全球知名金融交易平台VT Markets宣佈，連續第二年成為KKBOX香港風雲榜官方贊助商，也是本屆贊助商中唯一的交易平台。這不僅是品牌對亞洲市場的長期投入，更是VT Markets以音樂為橋樑、對話年輕世代的重要戰略佈局。

跨越邊界，與亞洲同頻共振

香港作為國際金融中心，擁有開放的投資市場以及高度國際化的用戶群體，同時也是亞洲流行文化的匯聚地。在這裡，金融與娛樂、傳統與潮流、本地與國際不斷碰撞融合，為品牌提供了一個跨越圈層的理想溝通場景。

但VT Markets的目標不止於金融交易本身。VT Markets希望通過香港這個視窗，連接更廣闊的市場——從大中華區到日韓再到整個亞洲，從成熟交易者到新興年輕投資者。VT Markets想要對話亞洲年輕世代，而對話的語言，不能只有金融術語，還應該有文化和共鳴。

用音樂連接年輕世代

音樂作為能夠跨越地域和語言的文化介質，是全球年輕世代通用的語言。KKBOX作為亞洲最具影響力的音樂串流媒體平台之一，其風雲榜每年吸引數以萬計的年輕觀眾，是品牌與年輕世代建立情感連接的最佳橋樑之一。

VT Markets希望以音樂為起點，在數位時代下，通過文化娛樂的力量，走進亞洲新生代群體的生活場景。這不僅僅是贊助一場演唱會，而是品牌對年輕文化的深刻理解與對話。

VT Markets送票活動同步開啟

針對此次贊助，VT Markets同步推出送票回饋活動。即日起至2026年6月15日，只要成為VT Markets新客戶，就有機會免費獲取【第八屆KKBOX香港風雲榜－Music Reborn】門票，還可以加碼抽取價值最高1,280港幣的VIP坐席。

請在此免費領取風雲榜門票，換一場難忘的音樂之旅: https://www.vtmarketsglobal.com/promotions/2026-kkbox-hk-music-awards-tickets/







adblk4

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

追蹤
查看此作家更多文章
dadblk5 madblk5

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務