BingX 成為首家推出 OpenAI 上市前空投的加密貨幣交易所，拓展 AI 私募市場投資機會

巴拿馬城2026年5月20日 /美通社/ -- BingX，全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，今日正式推出 OpenAI Pre-IPO 上市前空投活動，進一步拓展用戶參與全球最受矚目人工智慧企業之一私募市場機會的管道。此次活動使 BingX 成為首家推出 OpenAI 上市前空投的交易所。此前，平台亦已率先推出 SpaceX 上市前交易，並獲得市場與用戶的熱烈迴響。 本次 OpenAI 上市前空投活動將於 5 月 19 日至 5 月 28 日（UTC+8）期間舉行，總獎池超過 300,000 USDT。符合資格的用戶可透過參與多項交易活動領取空投獎勵，活躍交易者、新用戶及 BingX VIP 會員皆可獲得額外獎勵。

此次推出反映出市場對高成長 AI 投資與私募市場機會的需求日益增加，而這類機會過去通常僅限於少數機構或高資產投資者。透過提供與全球知名科技企業相關的 Pre-IPO 上市前交易與代幣化產品，BingX 致力於降低參與門檻，同時持續拓展多元化的另類投資產品版圖。 BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「透過 OpenAI Pre-IPO 上市前空投活動，我們希望讓更多用戶能直接參與市場最受關注的 AI 成長故事之一。藉由結合上市前投資機會與大型空投獎勵計畫，我們不僅降低參與門檻，也為新舊用戶創造更多價值。此次活動再次展現 BingX 致力於讓全球社群更容易參與高關注度投資機會，同時享受更具互動性與回饋性的投資體驗。」

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。 憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品、現貨交易與跟單交易及TradFi等多元領域，滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。 自 2024 年起，BingX 成為切爾西足球俱樂部的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

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