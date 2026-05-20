寶尊公佈2026年第一季度未經審核財務業績

上海2026年5月20日 /美通社/ -- 2026年5月20日，中國上海－寶尊電商有限公司（納斯達克： BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或本集團），中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者，今天公佈其截至2026年3月31日止第一季度的未經審核財務業績。 寶尊電商創始人、寶尊集團董事長兼首席執行官仇文彬先生表示：「2026 年第一季度，寶尊實現高質量開局，收入規模、盈利能力、營運資金周轉效率全面向好，彰顯公司價值主張穩步落地，有效築牢增長根基、持續釋放盈利潛力。電商業務重回可持續增長軌道，通過深化品牌夥伴關係、強化與品牌管理業務的戰略協同，以及持續推進精細化運營，業務結構正加速向高質量、價值導向模式升級。品牌管理業務則延續強勁增勢，收入增速進一步提升。其中，GAP連續第二個季度實現非公認會計準則下的經營盈利，驗證了我們「MMC」（商品-營銷-渠道一體化）運營體系的有效性。隨着兩大業務板塊協同持續深化，運營效率與協同效應在不斷釋放。」

寶尊集團首席財務官祝燕潔女士表示：「一季度作為傳統營收淡季，寶尊仍實現總收入15%同比高增長，非公認會計準則下重返經營盈利。電商與品牌管理兩大核心業務均保持雙位數收入增長，同時實現利潤端的顯著改善。此外，公司通過全面復盤營運資金、技術驅動流程精簡，進一步優化資源配置與運營效率。2026 年第一季度，集團營運資金周轉天數從去年同期的193天大幅優化至109天，充分彰顯了我們在運營管理效率上的進展。憑藉聚焦的戰略執行、持續提升的盈利空間，以及兩大業務板塊的強勁表現，我們對鞏固並穩步推進長期盈利增長充滿信心。」

2026年第一季度財務摘要 總淨營收為人民幣2,381.1百萬元（345.2百萬美元 [1] ），較去年同期人民幣2,064.4百萬元，按年增加15.3%。

），較去年同期人民幣2,064.4百萬元，按年增加15.3%。 經營利潤為人民幣0.3百萬元（0.04百萬美元），去年同期為經營虧損人民幣84.0百萬元。經營利潤率為0.01%，2025年同期經營損失率為4.1%。

非公認會計準則下的經營利潤 [2] 為人民幣8.1百萬元（1.2百萬美元），去年同期非公認會計準則下的經營虧損為人民幣66.9百萬元。非公認會計準則下的經營利潤率為0.3%，2025年同期非公認會計準則下的經營損失率為 3.2%。 電商業務 [3] 的經調整經營利潤為人民幣13.0百萬元（1.9百萬美元），2025年同期經調整經營損失為人民幣45.8百萬元。 品牌管理業務 [3] 的經調整經營損失為人民幣4.9百萬元（0.7百萬美元），較2025年同期經調整經營損失人民幣21.1百萬元同比大幅改善。

為人民幣8.1百萬元（1.2百萬美元），去年同期非公認會計準則下的經營虧損為人民幣66.9百萬元。非公認會計準則下的經營利潤率為0.3%，2025年同期非公認會計準則下的經營損失率為 3.2%。 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣7.5百萬元（1.1百萬美元），較2025年同期的人民幣63.1 百萬元大幅縮窄。

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤 [4] 為人民幣1.4百萬元（0.2百萬美元），2025年同期為淨虧損人民幣57.2百萬元。

為人民幣1.4百萬元（0.2百萬美元），2025年同期為淨虧損人民幣57.2百萬元。 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股（「美國存託股 [5] 」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣0.13 元 (0.02 美元) ，2025年同期均為人民幣1.09 元。

」）基本及攤薄淨虧損均為人民幣0.13 元 (0.02 美元) ，2025年同期均為人民幣1.09 元。 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨利潤[6]為人民幣0.02 元（0.00 美元[7]），2025年同期為淨虧損人民幣0.99元。

上述提及之公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標的調節見本業績公告下文。 經調整經營利潤/損失請參考公告下文分部信息分部數據。 業務亮點 寶尊電商（ BEC ） 寶尊電商包括我們的中國電商業務，涵蓋品牌店舖運營、客戶服務、倉儲物流、技術服務和數字營銷等增值服務。2026年第一季度，電商業務收入同比增長10.4%，主要得益於經銷和服務模式的雙重增長。電商產品銷售額較2025年同期同比增長20.6%，依托持續深化的品牌合作關係與高效的平台運營能力，多品類實現穩健增長。電商服務收入同比增長7.1%，達13.8億元，主要得益於數字營銷及IT解決方案收入以及線上店舖運營收入的增長。

寶尊品牌管理（ BBM ） 寶尊品牌管理包括戰略和策略定位、品牌與市場營銷、零售與電商運營、供應鏈和物流及技術賦能等全方位品牌管理，利用我們的技術組合與品牌建立更長期、更深入的關係。本季度，品牌管理板塊收入為人民幣537.8百萬元，同比增長38.8%。截至2026年第一季度，我們共計管理品牌線下店舖數量達176家。 2026年第一季度財務業績 總淨營收為人民幣2,381.1 百萬元（345.2 百萬美元），較去年同期人民幣2,064.4百萬元增長15.3%。公司總淨營收的增長得益於電商和品牌管理業務的收入雙重增長。

產品銷售收入為人民幣1,045.0 百萬元（151.5 百萬美元），較去年同期人民幣809.3百萬元增長29.1%，其中： 電商業務的產品銷售收入 為人民幣510.3百萬元（74.0百萬美元），較去年同期人民幣423.2百萬元同比增長20.6%。依托持續深化的品牌合作關係與高效的平台運營能力，多品類實現穩健增長。

為人民幣510.3百萬元（74.0百萬美元），較去年同期人民幣423.2百萬元同比增長20.6%。依托持續深化的品牌合作關係與高效的平台運營能力，多品類實現穩健增長。 品牌管理的產品銷售收入為人民幣537.6百萬元（77.9百萬美元），較去年同期人民幣386.7百萬元增長39.0%。銷售收入增長主要得益於Gap品牌通過持續優化商品策略、渠道和營銷活動帶動銷售提升。

服務收入為人民幣1,336.0百萬元（193.7萬美元），較去年同期的人民幣1,255.1百萬元增長6.5%。該增長主要得益於數字營銷及技術服務及線上店舖運營收入的雙位數增長。 經營開支總額為人民幣2,380.8 百萬元（345.1百萬美元），去年同期則為人民幣2,148.4 百萬元。 產品成本 為人民幣694.8 百萬元（100.7百萬美元），去年同期則為人民幣547.2百萬元。該增長主要由於產品銷量增長，部分抵消於效率提升而帶來的成本下降。

為人民幣694.8 百萬元（100.7百萬美元），去年同期則為人民幣547.2百萬元。該增長主要由於產品銷量增長，部分抵消於效率提升而帶來的成本下降。 履約費用 為人民幣519.2百萬元（75.3百萬美元），去年同期則為人民幣524.5百萬元。履約費用同比下降，主要由於電商業務倉儲物流收入下降，以及公司實施的成本控制以及效率改善措施。

為人民幣519.2百萬元（75.3百萬美元），去年同期則為人民幣524.5百萬元。履約費用同比下降，主要由於電商業務倉儲物流收入下降，以及公司實施的成本控制以及效率改善措施。 銷售及營銷費用 為人民幣893.3百萬元（129.5百萬美元），去年同期則為人民幣800.4百萬元。該增長主要由於電商業務數字營銷服務收入增長，以及品牌管理業務本季度期間線下店舖拓展及營銷活動。

為人民幣893.3百萬元（129.5百萬美元），去年同期則為人民幣800.4百萬元。該增長主要由於電商業務數字營銷服務收入增長，以及品牌管理業務本季度期間線下店舖拓展及營銷活動。 技術與內容費用 為人民幣124.8百萬元（18.1百萬美元），去年同期則為人民幣116.5百萬元。費用增長主要與公司技術商業化收入貢獻增長相關，部分抵消於公司實施的成本控制以及效率改善措施。

為人民幣124.8百萬元（18.1百萬美元），去年同期則為人民幣116.5百萬元。費用增長主要與公司技術商業化收入貢獻增長相關，部分抵消於公司實施的成本控制以及效率改善措施。 管理及行政費用為人民幣164.2百萬元（23.8百萬美元），去年同期則為人民幣170.5百萬元。費用下降主要得益於公司的成本控制舉措和效率提高。

經營利潤為人民幣0.3百萬元（0.04百萬美元），去年同期經營虧損為人民幣84.0百萬元。經營利潤率為0.01%，去年同期經營損失率為4.1%。 非公認會計準則下的經營利潤為人民幣8.1百萬元（1.2百萬美元），去年同期為經營虧損人民幣66.9百萬元。非公認會計準則經營利潤率為0.3%，去年同期為經營損失率3.2%。 電商業務的經調整經營利潤 為人民幣13.0百萬元（1.9百萬美元），較去年同期經調整經營虧損人民幣45.8百萬元大幅改善。

為人民幣13.0百萬元（1.9百萬美元），較去年同期經調整經營虧損人民幣45.8百萬元大幅改善。 品牌管理業務的經調整經營虧損為人民幣4.9百萬元（0.7百萬美元），較去年同期人民幣21.1百萬元大幅改善。

未實現投資損失為人民幣4.4百萬元（0.6百萬美元），去年同期為未實現投資收益人民幣12.4百萬元。本季度未實現投資損失主要由於我們所投資的上市公司交易價格下降。 金融工具的公允價值變動收益為人民幣0.9百萬元（0.1百萬美元），去年同期金融工具的公允價值變動損失為人民幣13.6百萬元。金融工具的公允價值變動主要來源於公司投資的金融工具價值變化。 匯兌收益為人民幣2.5百萬元（0.4百萬美元），主要由於截至2026年3月31日第一季度匯率變動，去年同期匯兌收益為人民幣8.2百萬元。

歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨虧損為人民幣7.5百萬元（1.1百萬美元），去年同期為人民幣63.1百萬元。 歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄淨虧損均為人民幣0.13元(0.02美元)，2025年同期均為人民幣1.09元。 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤為人民幣1.4百萬元（0.2百萬美元），2025年同期為淨虧損人民幣57.2百萬元。 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股攤薄淨利潤為人民幣0.02元（0.00[8]美元），2025年同期為淨虧損0.99元。

分部信息 1、 分部資料 集團有兩個經營分部，即（1）電商業務（2）品牌管理。 以下摘要描述了本集團各經營分部的經營情況： （1） 電商業務以寶尊傳統電商服務業務為主，由寶尊電商（BEC）和寶尊國際（BZI）兩條業務線組成。 寶尊電商涵蓋中國大陸核心電商業務，包括店舖運營、客戶服務、倉儲物流、供應鏈管理、技術解決方案和數字營銷。

寶尊國際涵蓋寶尊在中國大陸以外的電商業務，於中國香港、中國澳門、中國台灣、東南亞等市場開展業務。

（2） 品牌管理專注於品牌賦能，通過戰略定位、品牌營銷、電商運營、供應鏈及技術賦能品牌，與品牌建立更長遠及深刻的聯繫。目前，本公司品牌管理的主品牌為Gap在大中華區業務。 2、 分部數據 下表提供了截至2025年和2026年3月31日的3個月內集團可報告分部業績的摘要：



截至3月31日止三個月



2025

2026



人民幣

人民幣 淨營收：







電商業務

1,708,666

1,886,427 品牌管理

387,359

537,842 抵消跨分部交易的影響*

(31,665)

(43,210) 合併淨營收

2,064,360

2,381,059



















經調整經營（損失）利潤**：







電商業務

(45,828)

12,958 品牌管理

(21,068)

(4,854) 抵消跨分部交易的影響*

(15)

10 合併經調整經營（損失）利潤

(66,911)

8,114 未分攤的費用：







股票薪酬支出

(9,178)

(450) 業務收購產生的無形資產攤銷

(7,901)

(7,414) 其他收入（開支）

5,814

6,785 除所得稅及權益法投資收益（虧損）前（損失）利潤

(78,176)

7,035 *抵消跨分部交易的影響主要包括電商業務向品牌管理提供服務的收入。

**經調整經營利潤（損失）為各分部的運營利潤（損失），不包含股票薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷、回購的美國存託股的註銷費及商譽減值損失。

電話會議 本公司將於2026年5月20（星期三）東岸時間上午7時30分（同日北京時間下午7時30分）舉行電話會議以討論盈利事宜。 業績電話會議的撥號詳情如下： 美國: 1-888-317-6003 香港: 800-963-976 新加坡: 800-120-5863 中國內地: 4001-206-115 國際: 1-412-317-6061 密碼: 4769193 業績電話會議的回放可於2026年5月26日前通過致電以下號碼收聽： 美國: 1-855-669-9658 國際: 1-412-317-0088 回放登入密碼: 3492191 在寶尊網站http://ir.baozun.com的投資者關係一欄將提供電話會議的現場直播。網上回放也可以於會後通過同一鏈接獲取。 採用非公認會計準則財務計量

本公司亦採用若干非公認會計準則財務計量以評核業務。例如，本公司採用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失），作為補充計量以審視及評核其財務及經營表現。呈列該等非公認會計準則財務計量不擬作為獨立考慮、或替代根據美國公認會計準則編製及呈列的財務資料。

本公司將非公認會計準則下的經營利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、商譽減值、回購的美國存託股的註銷費後的經營利潤（損失）。本公司將非公認會計準則下的經營利潤率定義為非公認會計準則下的經營利潤（損失）佔總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值損失、非暫時性權益投資減值、回購的美國存託股的註銷費、衍生負債的公允價值損失、處置子公司和股權被投資組織投資的收益損失和未實現投資（收益）損失後的損失。本公司將非公認會計準則下的淨利潤率定義為非公認會計準則下的淨利潤（損失）佔總淨營收的百分率。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值損失、非暫時性權益投資減值、回購的美國存託股的註銷費、衍生負債的公允價值損失、處置子公司和股權被投資組織投資的收益損失、未實現投資（收益）損失後的淨利潤（損失）。本公司將非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。

本公司呈列非公認會計準則財務計量，因為本公司管理層用此評核本公司的財務及經營表現和制訂業務計劃。非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）反映了本公司的持續業務經營情況，以此各期間可進行更有意義的比較。本公司認為，採用非公認會計準則財務計量可方便投資者以與管理層相同的方式了解和評估本公司當前的經營表現和未來前景（倘彼等如此選擇）。本公司亦認為，非公認會計準則財務計量通過剔除若干開支、收益╱損失和預期不會產生未來現金付款或屬非經常性質或未必能反映本公司核心經營業績及業務前景的其他項目向管理層和投資者提供有用信息。

非公認會計準則財務計量並非根據美國公認會計準則定義及並非根據美國公認會計準則呈列。非公認會計準則財務計量作為分析工具存在限制。使用非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）的其中一項主要限制，是它們並無反映影響本公司營運的所有收入及支出項目。此外，非公認會計準則計量可能有別於其他公司所採用的非公認會計準則計量，包括同業公司，使其財務業績與本公司業績作比較時有潛在限制。鑒於上述限制，期內的非公認會計準則下的經營利潤（損失）、非公認會計準則下的經營利潤率、非公認會計準則下的淨利潤（損失）、非公認會計準則下的淨利潤率、非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失），不應獨立考慮或視為可替代經營利潤（損失）、經營利潤率、淨利潤（損失）、淨利潤率、歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）及歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股淨利潤（損失）、或根據美國公認會計準則編製的其他財務計量。

本公司將非公認會計準則財務計量調整至最接近的美國公認會計準則績效計量以補償有關限制，從而在評核本公司表現時應予考慮。本公司鼓勵 閣下全面審查本公司財務資料，而非依賴單一財務計量。有關將這些非公認會計準則財務計量調整至最直接可予比較的公認會計準則財務計量的對賬程序，請參閱隨附標題為「公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬」的列表。 安全港陳述 本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計劃」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計劃交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載於本公司向美國證券交易委員會提交的存盤文件及本公司於香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告、通告或其他文件內。本公告提供的所有數據以截至本新聞公佈爾日期為準，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

有關寶尊電商有限公司 創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高質量可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。 如需更多資料，請參閱網址 http://ir.baozun.com。 投資者及媒體如有查詢，請聯絡：

寶尊電商有限公司

Wendy Sun孫舒女士

電郵： [email protected] 寶尊電商有限公司 未經審核簡明綜合資產負債表 （千元）



截至



2025年

2026年

2026年 12月31日 3月31日 3月31日



人民幣

人民幣

美元 資產











流動資產











現金及現金等價物

907,335

1,149,663

166,666 限制性現金

140,959

94,178

13,653 短期投資（包含截止 2025年12月31日和

2026 年 3 月 31日以公允價值計量的投資分

別為人民幣40,000和人民幣50,000元）

1,747,032

1,702,638

246,831 應收賬款淨額

2,173,163

2,100,323

304,483 存貨淨額

879,421

858,352

124,435 預付供應商款項

366,671

387,115

56,120 衍生金融資產

6,342

7,687

1,114 預付款項及其他流動資產

575,984

671,055

97,283 應收關聯方款項

6,235

7,333

1,063 流動資產總額

6,803,142

6,978,344

1,011,648













非流動資產











長期債權投資（包含截止2025年12月31

日和2026年3月31日以公允價值計量的

投資分別為人民幣144,873和人民幣

142,699元）

232,213

230,163

33,367 長期權益投資

256,406

249,186

36,124 物業及設備淨額

758,703

742,692

107,668 無形資產淨值

322,924

315,719

45,770 土地使用權淨額

36,413

36,156

5,242 經營租賃使用權資產

651,660

614,917

89,144 商譽

274,326

274,326

39,769 其他非流動資產

71,075

118,797

17,222 遞延稅項資產

284,254

285,793

41,430 非流動資產總額

2,887,974

2,867,749

415,736













資產總額

9,691,116

9,846,093

1,427,384













負債及股東權益











流動負債











短期借款

1,207,773

1,201,908

174,240 應付帳款

466,081

547,462

79,365 應付票據

335,171

414,694

60,118 應付所得稅

35,506

29,457

4,270 預提費用及其他流動負債

1,359,389

1,413,518

204,915 應付關聯方款項

1,532

2,027

294 流動經營租賃負債

239,712

227,685

33,007 流動負債總額

3,645,164

3,836,751

556,209













非流動負債











遞延稅項負債

22,981

21,300

3,088 非流動經營租賃負債

489,598

453,416

65,732 其他非流動負債

41,781

56,239

8,153 非流動負債總額

554,360

530,955

76,973 負債總額

4,199,524

4,367,706

633,182













可贖回非控制性權益

57,619

57,619

8,353













寶尊電商有限公司股東權益：











A類普通股（每股面值0.0001美元； 470,000,000股

股份獲授權發行，截至2025 年 12 月 31 日及

2026 年 3 月 31 日已發行在外股份均為

174,284,503股，流通在外股份分別均為

161,015,878股）

93

93

14 B類普通股（每股面值0.0001美元； 30,000,000股

股份獲授權發行，截至2025年12月31日及2026

年 3月31日已發行及流通在外股份均為

13,300,738股）

8

8

1 資本公積

4,639,555

4,642,890

673,078 庫存股（截至2025年12月31日

及2026年3月31日均為13,268,625）

(90,643)

(90,643)

(13,140) 累計虧損

(933,885)

(941,344)

(136,465) 累計其他綜合收益

27,491

15,600

2,262













寶尊電商有限公司股東權益總額

3,642,619

3,626,604

525,750













非控制性權益

1,791,354

1,794,164

260,099













權益總額

5,433,973

5,420,768

785,849













負債、可贖回非控制性權益及權益總額

9,691,116

9,846,093

1,427,384 寶尊電商有限公司 未經審核簡明綜合全面收益（損失）表 (千元, 股份及每股數據除外)















截至3月31日止三個月



2025

2026



人民幣

人民幣

美元

淨營收











產品銷售(1) 809,295

1,045,016

151,496

服務 1,255,065

1,336,043

193,686

總淨營收 2,064,360

2,381,059

345,182















經營開支(2)











產品成本 (547,178)

(694,802)

(100,725)

履約費用(3) (524,525)

(519,199)

(75,268)

銷售及行銷費用(3) (800,351)

(893,336)

(129,507)

技術與內容費用(3) (116,475)

(124,808)

(18,093)

管理及行政費用(3) (170,485)

(164,209)

(23,805)

其他經營淨利潤 10,664

15,545

2,254

經營開支總額 (2,148,350)

(2,380,809)

(345,144)

經營（損失）利潤 (83,990)

250

38

其他收入（開支）











利息收入 11,357

16,720

2,424

利息費用 (12,528)

(8,889)

(1,289)

未實現投資收益（損失） 12,411

(4,444)

(645)

匯兌損失 8,164

2,521

365

金融工具的公允價值變動(4) (13,590)

877

127

除所得稅及權益法投資收益（虧損）收益前(損失)利潤 (78,176)

7,035

1,020

所得稅支出(5) 6,412

(9,501)

(1,377)

權益法投資（虧損）收益，扣除零稅項 (504)

702

102

淨損失 (72,268)

(1,764)

(255)

歸屬于非控制性權益股東的淨損失（利潤） 8,887

(2,810)

(407)

歸屬於可贖回非控制性權益股東的淨損失（利潤） 301

(2,885)

(418)

歸屬于寶尊電商有限公司普通股股東的淨損失 (63,080)

(7,459)

(1,080)















歸屬于寶尊電商有限公司普通股股東的每股淨損失











基本 (0.36)

(0.04)

(0.01)

攤薄 (0.36)

(0.04)

(0.01)

歸屬于寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存托股淨損失











基本 (1.09)

(0.13)

(0.02)

攤薄 (1.09)

(0.13)

(0.02)

用於計算每股普通股淨損失的加權平均股數











基本 173,353,270

174,316,616

174,316,616

攤薄 173,353,270

174,316,616

174,316,616















淨損失 (72,268)

(1,764)

(255)

其他綜合收益，扣除零稅項











外幣折算差異 (7,344)

(11,891)

(1,724)

綜合損失 (79,612)

(13,655)

(1,979)

(1) 截至2026年3月31日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為510.3百萬元和537.6百萬元，而截至2025年3月31日的三個月內，寶尊電商業務和寶尊品牌管理的產品銷售額分別為423.2百萬元和386.7百萬元。 (2) 股份激勵費用分配至經營開支項目如下：



截至3月31日止三個月



2025

2026



人民幣

人民幣

美元













履約費用

377

269

39 銷售及行銷費用

1,676

743

108 技術與內容費用

499

(757)

(110) 管理及行政費用

6,626

195

28



9,178

450

65 (3) 包括業務收購產生的無形資產攤銷，截至2025年及2026年3月31日止三個月期間分別為人民幣7.9百萬元及人民幣7.4百萬元。 (4) 包括以前年度併購相關的金融工具公允價值變動損失，截至2025年3月31日止三個月期間為人民幣7.7百萬元。

(5) 包括有關撥回遞延稅項負債的所得稅利益人民幣1.8百萬元及人民幣1.7百萬元，分別於截至2025年及2026年3月31日止三個月在業務收購時確認。 寶尊電商有限公司 公認會計準則與非公認會計準則的業績對賬 （千元，惟股份及每股美國存托股資料除外）



















截至3月31日止三個月





2025

2026





人民幣

人民幣

美元

















經營（損失）利潤

(83,990)

250

38

加:股份激勵費用

9,178

450

65

業務收購產生的無形資產攤

銷

7,901

7,414

1,075

非公認會計準則下的經營（損失）

利潤

(66,911)

8,114

1,178

















淨損失

(72,268)

(1,764)

(255)

加:股份激勵費用

9,178

450

65

業務收購產生的無形資產攤

銷

7,901

7,414

1,075

衍生工具公允價值損失

7,654

—

—

未實現投資（收益）損失

(12,411)

4,444

645

減: 業務收購產生的無形資產攤銷

的稅務影響(1)

(1,802)

(1,681)

(244)

非公認會計準則下的淨（損失）利

潤

(61,748)

8,863

1,286

















歸屬于寶尊電商有限公司普通股股

東的淨損失

(63,080)

(7,459)

(1,080)

加:股份激勵費用

9,178

450

65

業務收購產生的無形資產攤

銷

5,528

5,052

732

衍生工具公允價值損失

4,822

—

—

未實現投資（收益）損失

(12,411)

4,444

645

減: 業務收購產生的無形資產攤銷

的稅務影響(1)

(1,209)

(1,090)

(158)

非公認會計準則下歸屬於寶尊電商

有限公司普通股股東的（損失）利

潤

(57,172)

1,397

204

















非公認會計準則下歸屬於寶尊電商

有限公司普通股股東的每股美國

存託股攤薄淨（損失）利潤：

(0.99)

0.02

*

用於計算每股普通股攤薄淨（損

失）利潤的加權平均股數

173,353,270

174,408,833

174,408,833

* 金額小於人民幣0.01元。 (1) 公司評估了其他非公認會計準則下調整項目，並得出結論，除業務收購產生的無形資產攤銷外，其他項目對所得稅的影響不大。 [1] 本公告載有若干人民幣兌美元的特定兌換率僅為方便讀者。除另有註明外，人民幣兌美元的換算乃按聯邦儲備局H.10統計資料所載於2026年3月31日中午生效的買方匯率人民幣6.8980元兌1.00美元計算。 [2] 非公認會計準則下的經營利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股權激勵費用、業務收購産生的無形資産攤銷、商譽減值和回購的美國存託股的註銷費。 [3] 集團包含兩個經營分部，即（1）電商業務；（2）品牌管理。如需獲取更多信息，請參見「分部信息」章節 [4] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）為一項非公認會計準則財務計量，其定義為撇除股份激勵費用、業務收購產生的無形資產攤銷、商譽和投資減值損失、非暫時性權益投資減值、回購的美國存託股費的註銷、衍生負債的公允價值收益、處置子公司和股權被投資組織投資的收益損失和未實現投資（收益）損失。 [5] 每股美國存託股代表三股A類普通股。 [6] 非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的每股美國存託股基本及攤薄淨利潤（損失）為非公認會計準則財務計量，其定義為非公認會計準則下歸屬於寶尊電商有限公司普通股股東的淨利潤（損失）除以用作計算每股普通股基本及攤薄淨利潤（損失）的加權平均股數再乘以三。 [7] 金額小於美元0.01。 [8] 金額小於美元0.01。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302777445.html SOURCE 寶尊電商有限公司