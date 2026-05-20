在精神健康關注月期間，美國國家綜合癌症網絡重申其承諾，致力向全球提供癌症相關心理困擾的資源

美國國家綜合癌症網絡的「心理困擾溫度計和問題列表」現已推出 70 多種不同語言的最新版本，可供免費使用。
賓夕凡尼亞州普利茅斯會議2026年5月20日 /美通社/ -- 由多間頂尖癌症中心組成的聯盟——美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®，簡稱 NCCN®）公佈，「NCCN 心理困擾溫度計和問題列表」(NCCN Distress Thermometer and Problem List) 現已推出 70 多種語言的最新版本。它是一款快速有效的篩檢工具（評分為0-10分），目的在於識別和處理患者的心理困擾。 癌症護理人員可以採用這款單頁工具，迅速有效地篩檢患者在心理、生理、社交或精神上可能出現的各種困擾，這些困擾可能會增加患者應對癌症、癌症症狀或治療時的難度。
全球各地的人士均可瀏覽 NCCN.org/distress-thermometer，以免費獲取「NCCN 心理困擾溫度計篩檢工具」，有不同語言版本可供選擇。NCCN 亦提供免費資源，指導護理人員如何處理心理困擾，並在 NCCN Foundation® 的資助下，推出專為患者及照護者而設的最新版本，內容採用簡單易懂的語言、圖片和詞彙表，方便理解。
NCCN 行政總裁 Crystal S. Denlinger 醫學博士表示：「每年五月的『精神健康關注月』提醒我們，社交情緒健康可能會對癌症患者帶來影響。 優質的癌症護理意味著要關注患者的整體健康，及時識別出和處理他們遇到的任何實際問題或心理困擾。 我們會持續更新『NCCN 心理困擾溫度計和問題列表』，提供多種語言版本，確保所有人都能獲得所需的支援。」
在 2025 年，心理困擾溫度計在全球的下載量接近 7,000 次，當中以德國、巴西、印度、中國及瑞士的下載次數最多。
Babayan 等人在 NCCN 2026 年會 (NCCN 2026 Annual Conference) 上所發表的一項研究摘要（現已在 JNCCN.org 網站上可供查閱）證實，經翻譯後的 NCCN 心理困擾溫度計是一項有效而且在文化上適切的工具，有助識別說亞美尼亞語患者所面對的心理困擾。 研究結果支持將它納入使用，以提升癌症護理質素。 早前一項涵蓋 25 個國家，經同儕審查的獨立研究（2022 年於《Psycho‑Oncology》（心理腫瘤學）期刊上發表）已證實，NCCN 心理困擾溫度計是一項有效衡量困擾程度的工具。
除英語外，其他可供使用的語言包括：
* 表示該語言有多個版本可供使用。
NCCN 心理困擾溫度計是 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）中「困擾管理」的關鍵組成部分。 該指南屬於一套全面、以實證為基礎並且由專家共識制定的指引資料庫，由超過 2,000 位跨領域的專家維護，內容涵蓋多種癌症類型，以及疼痛、疲勞、戒煙及存活者照護等主題。 目前共有 91 項 NCCN 指南®，涵蓋支援護理的最佳實踐方法，以及幾乎所有癌症類型的篩檢、預防和治療方案。
NCCN 指南在全球已作出超過 90 項本地化版本，並擁有 180 多種語言譯本，NCCN.org 的註冊用戶接近一半來自美國以外地區。 欲了解更多關於 NCCN 為改善國際間癌症護理所提供的各種資源，請瀏覽 NCCN.org/global。
關於美國國家綜合癌症網絡
美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) 是由多家領先的癌症中心組成的非牟利聯盟，致力於患者護理、研究和教育。 NCCN 致力於界定並推動高質素、有效、公平且可獲取的癌症護理與預防，讓所有人都能享有更美好的生活。 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology)（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）為癌症治療、預防及支援服務提供透明、以實證為基礎並結合專家共識的建議。該等指引被公認為癌症管理中臨床方向及政策的標準，亦是現時所有醫學範疇中內容最全面、經常頻密更新的臨床實務指引。 NCCN 患者指南 (NCCN Guidelines for Patients®) 在 NCCN Foundation® 的支持下，為患者及照顧者提供由專家編製的癌症治療資訊，以協助他們作出知情決定並提升自我應對能力。 NCCN 也致力於推動腫瘤學領域的持續教育、全球倡議、政策、研究合作和出版。 詳情請瀏覽 NCCN.org。
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SOURCE National Comprehensive Cancer Network