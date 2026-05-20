HUDA BEAUTY 以全球極盡沉醉的美妝活動席捲倫敦

倫敦2026年5月20日 /美通社/ -- Huda Beauty 於倫敦核心地帶舉行令人沉醉的大型品牌活動，慶祝旗下首款香水 Easy Bake Intense 香水面世，為品牌寫下重要一頁。 當晚匯聚全球才俊、創作者與業界人士，體現品牌拓展香水版圖之舉，及其於美妝與文化領域中綿延不斷的影響力。 活動選址倫敦市中心馳名的數碼互動場館 Outernet，環迴螢幕包圍下；賓客完全沉浸於「香韻之中」，步入 Easy Bake Intense 香水的奇幻境地。 這場互動饗宴觸動感官，滿載墜落的豐潤櫻桃、奔流的馥郁焦糖河，以及悠然飄浮的白花。

晚會以一場華麗的登場揭幕：Huda Kattan 從巨大的全新 Easy Bake Intense 香水瓶步出，恍如潛入自己的神秘寶庫，為賓客送上驚喜。 緊接而來的兩場矚目演出——全球現象級組合 Pussycat Dolls 的萬眾期待回歸，與本地才華出眾的 Central Cee 席捲舞台。這為一場能量澎湃的慶典譜寫基調，盡展產品發佈的規模及其文化感染力——Easy Bake Intense 載譽歸來。

談到這次發佈，創辦人兼行政總裁 Huda Kattan 說：「我希望 Easy Bake 香水散發濃郁、性感且強烈的感覺。 皆因當其忠於真我之際，從不會過份張揚。」 Easy Bake Intense 香水歷經反覆雕琢而生，屬溫暖的美食調香氛，旨在縈繞人心，留下難忘印記。 前調洋溢多汁野生車厘子，綴以白花與肉桂層層交疊，最終落在焦糖、波本雲呢拿與忌廉韻味交織的醇厚基調。 最終呈現出一款香氣鮮明且持久的香氛，在熟悉感與奢華沉醉感之間取得完美平衡。