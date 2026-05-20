熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-May-20 21:27
更新：2026-May-20 21:27
PR Newswire

HUDA BEAUTY 以全球極盡沉醉的美妝活動席捲倫敦

分享：

倫敦2026年5月20日 /美通社/ -- Huda Beauty 於倫敦核心地帶舉行令人沉醉的大型品牌活動，慶祝旗下首款香水 Easy Bake Intense 香水面世，為品牌寫下重要一頁。 當晚匯聚全球才俊、創作者與業界人士，體現品牌拓展香水版圖之舉，及其於美妝與文化領域中綿延不斷的影響力。 
活動選址倫敦市中心馳名的數碼互動場館 Outernet，環迴螢幕包圍下；賓客完全沉浸於「香韻之中」，步入 Easy Bake Intense 香水的奇幻境地。 這場互動饗宴觸動感官，滿載墜落的豐潤櫻桃、奔流的馥郁焦糖河，以及悠然飄浮的白花。 

adblk4
Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty

晚會以一場華麗的登場揭幕：Huda Kattan 從巨大的全新 Easy Bake Intense 香水瓶步出，恍如潛入自己的神秘寶庫，為賓客送上驚喜。 緊接而來的兩場矚目演出——全球現象級組合 Pussycat Dolls 的萬眾期待回歸，與本地才華出眾的 Central Cee 席捲舞台。這為一場能量澎湃的慶典譜寫基調，盡展產品發佈的規模及其文化感染力——Easy Bake Intense 載譽歸來。  

談到這次發佈，創辦人兼行政總裁 Huda Kattan 說：「我希望 Easy Bake 香水散發濃郁、性感且強烈的感覺。 皆因當其忠於真我之際，從不會過份張揚。」 Easy Bake Intense 香水歷經反覆雕琢而生，屬溫暖的美食調香氛，旨在縈繞人心，留下難忘印記。 前調洋溢多汁野生車厘子，綴以白花與肉桂層層交疊，最終落在焦糖、波本雲呢拿與忌廉韻味交織的醇厚基調。 最終呈現出一款香氣鮮明且持久的香氛，在熟悉感與奢華沉醉感之間取得完美平衡。 

adblk5
Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty

 

Huda Kattan & Central Cee - credit: Huda Beauty

 

Huda Kattan with Nicole Scherzinger, Ashley Robert's and Kimberly Wyatt - credit: Huda Beauty

 

Huda Kattan, CEO & Founder of Huda Beauty - credit: Huda Beauty

 

Central Cee - credit: Huda Beauty

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/huda-beauty--302777755.html

SOURCE Huda Beauty

ADVERTISEMENT

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務