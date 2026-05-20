中亞地區首次大型eVTOL飛行

峰飛航空與AAAG達成合作促進哈薩克斯坦低空發展 哈薩克斯坦阿拉套市2026年5月20日 /美通社/ -- 5月19日，峰飛航空攜手阿拉套先鋒航空集團（AAAG），在哈薩克斯坦阿拉木圖州成功完成2噸級大型eVTOL演示飛行，實現了中亞地區此類先進空中交通飛行的「首秀」。同時，雙方現場簽署深度合作備忘錄，AAAG將追加採購50架大型eVTOL用於中亞低空交通網絡建設，共同為區域綠色智慧交通合作注入新動能。 本次飛行由峰飛航空與阿拉套先鋒航空集團（Alatau Advance Air Group Ltd.簡稱AAAG）合作推進，作為峰飛航空在中亞地區的重要戰略合作夥伴，AAAG是哈薩克斯坦致力於推動低空技術產業化的重要力量，此前AAAG已向峰飛航空採購大型eVTOL航空器並支付貨款。

首飛現場，雙方簽署合作備忘錄（MOU），AAAG將向峰飛航空追加採購50架V2000/V5000系列大型eVTOL機型，用於哈薩克斯坦及中亞其他地區的低空交通網絡建設；峰飛航空則為AAAG提供涵蓋eVTOL交付、運行培訓、售後維護及市場營銷在內的全方位支持，確保航空器在該區域內的安全高效運營。 當日在哈薩克斯坦相關政府部門、航空管理機構及國際合作夥伴的共同見證下，峰飛航空的eVTOL按預定航線平穩完成了垂直起飛、正向轉換、水平巡航、反向轉換、安全著陸的全流程飛行演示。

阿拉套市管理局首席執行官Alisher Abdykadyrov表示：「我們與峰飛航空的合作目標不僅是引進技術，更要共同打造包含基礎設施建設、專業技術工程的成熟低空經濟產業，並且為哈薩克斯坦創造更多的就業機會。」 關於峰飛航空科技 峰飛航空是全球領先的立體交通科技創新企業，專注於為全球用戶提供綜合的先進空中交通（AAM）解決方案。公司產品涵蓋工業級無人機、2噸級貨運eVTOL、6座載人eVTOL、5噸級eVTOL，以及eVTOL零碳水上機場，廣泛覆蓋低空出行、文旅觀光、空中物流、應急救援等多個應用場景。

2024年8月，峰飛航空獲得寧德時代（CATL）戰略投資，雙方聯合構建研發、製造、運營與生態夥伴的協同鏈路，共同引領低空經濟和海洋經濟的高質量發展。 關於阿拉套先鋒航空集團（AAAG） 阿拉套先鋒航空集團有限公司是一家總部位於哈薩克斯坦的創新型企業，隸屬於哈薩克斯坦新建智慧城市阿拉套新城交通網絡體系。公司匯聚航空、工程、數字解決方案及空中交通管理等領域專家，專注於低空經濟（LAE）相關技術與基礎設施開發。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/evtol-302777726.html SOURCE 峰飛航空