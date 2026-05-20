DJ Snake照耀維港 中法音樂文化與萬眾同歡的歷史時刻

香港2026年5月20日 /美通社/ -- 在天氣宜人的5月8日晚上，標誌性的維多利亞港海濱化身成音樂與文化交織的狂熱現場。這晚上演的「DJ Snake 維港電音盛典」寫下了歷史新篇章，成為「法國五月藝術節」創立33年以來，首個呈獻的中法電子音樂節。這場旗艦盛事吸引了超過 8,000 名熱情的樂迷入場，當中更包括逾千名趁着勞動節長假期來港旅遊的內地旅客，以及來自澳洲、法國、德國、印度、印尼、荷蘭、新加坡、韓國、泰國、英國、美國等地的海外訪客。空前的盛況，再次印證香港作為亞洲區內世界級現場娛樂之都的領先地位。

從第一下節拍響起，直到最後一個音節落下，全場氣氛始終高漲。Cantomania成員DJ Fabsabs與DJ Steffunn率先打頭陣，以一股教人無可抗拒的粵語流行派對風格，展現獨特的香港本土情懷，瞬間與現場觀眾打成一片，為全晚演出完美暖場。隨後登場的DJ Wordy是中國唯一三奪DMC冠軍，同時亦是首位登上拉斯維加斯EDC舞台的中國DJ，當晚他在長達50分鐘的表演中盡顯大師級的唱盤技術與節奏感。接着，由馬思唯、KnowKnow、PSY.P及Melo組成的 Higher Brothers 以招牌嘻哈風格強勢登場，慶祝成軍10周年。這隊中國最具影響力的饒舌團體演繹了多首橫跨出道十載的代表作，令全場樂迷瘋狂尖叫。

到了萬眾期待的壓軸環節，DJ Snake正式登場，在長達75分鐘的領銜演出中，將《Lean On》、《Taki Taki》及《Turn Down For What》等全球熱播冠軍歌，與重低音及Trap 音樂風格完美融合。演出期間更出現令全場陷入瘋狂的驚喜一幕：DJ Snake邀請Higher Brothers再次登上舞台，破天荒同台合唱Higher Brothers的神曲《Made in China》。Higher Brothers在出道初期，便曾致敬DJ Snake 2013年的名作《Turn Down For What》，對Higher Brothers而言，這次同台獻技，彷彿回到出道起點，象徵着一個音樂創作路上完美的循環。當法國電音天王與中國嘻哈代表人物同台較勁，一同感應着台下震耳欲聾的歡呼聲，這場驚喜聯動不僅體現跨文化交流精神，亦為全晚活動再添歷史性亮點。尤其今年正值Higher Brothers成立10周年，樂迷見證他們由成都地下音樂圈走上國際舞台，如今與世界頂尖藝人聯袂演出，場面更顯動人。

在全場觀眾興奮情緒邁向顛峰之際，DJ Snake以其全球熱播神曲《Let Me Love You》，作為整晚演出的壓軸曲目。這首在Spotify累積超過30億次串流播放量的經典作品，令中環海濱瞬間變成萬人合唱的海洋，全場觀眾揮手呼應。當最後一段副歌響起，璀璨奪目的煙火隨即在香港天際線綻放，斑斕光影照亮整個維多利亞港，現場8,000名觀眾的歡呼聲響徹雲霄，為這個狂歡之夜畫上完美句號。這集結了世界級音樂、頂尖舞台製作，以及全球最美天際線景觀的震撼終章，完美捕捉了全晚活動的精髓。

在音樂演出開始之前，觀眾已率先踏上一場同樣難忘的味覺之旅。現場的「美食村」匯聚了法式優雅與香港充滿活力的餐飲風貌，精選一系列手工芝士、凍肉拼盤、新鮮出爐的糕點及精緻甜品，讓賓客恍若置身巴黎；軒尼詩酒吧則提供優質干邑雞尾酒與品鑑體驗，為當晚增添一抹法式高端氣息。此外，現場觀眾亦紛紛前往謝霆鋒旗下知名餐飲品牌鋒味，品嚐其招牌創作，並在深受歡迎的美食熱點Peridot，品嚐以現代風味演繹的本地經典美食。從酥脆的牛角包，到受街頭美食啟發的香辣小吃，「美食村」展開一場體現法國與香港飲食文化交融的美味慶典，為觀眾送上名副其實的感官饗宴。

除此之外，現場的大型互動遊戲攤位亦大派多達500份精美禮品予幸運觀眾，禮品包括法國五月藝術節舞蹈表演門票、限量版海報、獨家紀念品及飲品券，令熾熱氣氛延伸至音樂以外。3位幸運兒更贏得了極其罕有的DJ Snake親筆簽名 T-shirt，這對任何樂迷來說都是夢寐以求的珍藏品。至於官方紀念品，大會特別推出DJ Snake x Pardon My French經典Puff Tee，並有限量簽名版本發售。 主舞台的燈光在晚上11時徐徐熄滅，然而這場音樂盛典並未就此結束。Skybox VIP貴賓獲邀前往Cardinal Point，參加由DJ Snake親自主持的專屬派對；與此同時，全城多個地點，包括AOAO、Boomerang、FAYY等亦繼續舉行一系列官方慶祝派對，其中DJ Wordy更親臨FAYY，以一場特別的深夜演出延續熾熱氣氛。另外，從5月1日至8日期間，持票人士在蘭桂坊、H Queen's、H Code、香港美利酒店等合作場所消費，可享有高達75折優惠，直接帶動香港的餐飲消費經濟。

作為「法國五月」首個中法電子音樂節，「DJ Snake 維港電音盛典」為已經有33年歷史的「法國五月藝術節」開創了大膽前衛的新篇章。活動為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目，彰顯了香港對文化交流、振興夜間經濟及定位為亞洲盛事之都的承諾。法國五月、DJ Snake、Higher Brothers及眾多本地與國際夥伴之間的成功協作，證明了音樂與美食能夠連結文化，共同創造難忘體驗。這項標誌性的活動能夠成功舉辦，有賴一眾合作夥伴鼎力支持，包括：官方票務合作夥伴Cityline、Trip.com、攜程、Ticketflap、PLVR、Klook、大麥、貓眼、mPay及uutix；官方派對合作夥伴Cardinal Point、AOAO、Boomerang、FAYY及LKF Group；官方飲品合作夥伴Moët Hennessy Diageo；「美食村」合作夥伴鋒味、Peridot及法國五月美食薈；官方場地合作夥伴中環海濱活動空間；以及支持機構文化藝術盛事基金與香港旅遊發展局。完整的合作夥伴名單可應要求提供。

如欲獲取更多法國五月及其他文化活動的資訊，請追蹤 Instagram @frenchmayartsfest 及 @occasionsapac，或於法國五月藝術節官方網站 www.frenchmay.com訂閱電子通訊。 -完- 請按此下載高清圖片 關於 DJ Snake 全球音樂文化領軍人物DJ Snake，以《Let Me Love You》、《Lean On》、《Taki Taki》等全球熱單，與Justin Bieber、Cardi B、Selena Gomez、Jung Kook、LISA等巨星聯手定義時代聲音。坐擁Spotify超過5200萬每月聽眾、400億播放量，巡演每場座無虛席，他是電子、trap、嘻哈與流行融合的先鋒代表。從法國地下電子音樂場景走向世界，他以《Turn Down For What》等曲目成為風靡全球的神曲締造者，更在巴黎雅高競技場、法蘭西體育場創下瞬間售罄 10 萬門票的傳奇。2025年，他發行全球風格專輯《Nomad》並榮獲GQ年度人物大獎，同時透過國際品牌合作及Pardon My French廠牌跨界時尚，持續定義當代電子音樂的無限可能。

關於Higher Brothers 2016年四個中國的年輕人：馬思唯、KnowKnow、Melo、Psy.P正式組成了說唱團體Higher Brothers，用《Made In China》、《WeChat》等單曲全球範圍內引起熱議，強勢衝出國門，站在世界之巔。他們是Noisey口中的「中國嘻哈的希望與未來」，也被Hypeheast盛讚為「來自東方的高人氣說唱組合」。 自出道至今，Higher Brothers憑藉着每一位成員卓越的饒舌和製作能力，不斷的刷新眾人對其音樂風格的新感知。曾與Murda Beatz、JID、Ski Mask the Slump God和Denzel Curry等一眾音樂大咖合作，第二張團體正式專輯《Five Stars》一經發布，就橫掃熱門榜單，成為經典之作。他們的歌曲也曾在美劇Silicon Valley和Amazon Prime Video上的Fairfax中出現。在互聯網急劇加速讓音樂傳播全球化的當下，Higher Brothers正向世界定義着「什麼是中國的說唱音樂」，用自信的文化，開放的目光，在年輕人中樹立榜樣力量。

關於DJ Wordy DJ Wordy是中國最具影響力的DJ，也是唯一一位三屆DMC中國區冠軍得主，他以唱盤為樂器，將嘻哈技巧與現代浩室、有機電子律動融為一體。作為中國DJ的標桿，他首位登上EDC拉斯維加斯舞台，並將標誌性風格帶到火人節、Wonderfruit、鍋爐房上海、Clockenflap等國內外重要音樂現場。二十年來，他在歐美及亞洲完 成百餘場國際演出，其表演以音樂性、技術與深層共鳴著稱，更像一場融合唱盤主義、故事講述與舞池能量的「現場秀」，備受俱樂部與音樂節主舞台青睞。

關於Cantomania Cantomania於2016年成立，致力推廣廣東歌並凝聚同好，從小型派對逐步發展為引領廣東歌浪潮的重要力量。當中兩位核心人物：DJ Steffunn是廣東歌disco的「元祖級」人物，身兼鼓手、監製與DJ，活躍於香港獨立及流行音樂界逾20年，2012年開創首個「華語金曲喜迎春」disco派對，並將廣東歌disco帶到自由空間音樂節、Art Basel及2025年的M+等舞台；DJ Fabsabs則為國際級表演DJ，於香港M+博物館等場地策劃過千人參與的廣東歌disco活動，足跡更遠至倫敦、曼徹斯特、長沙、杜拜、新加坡、深圳，以及法國庇里牛斯山的Nestival音樂節（2022–2025）與2022年環法單車賽。

關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以及促進文化藝術交流。 關於法國五月藝術節 1993年首辦的法國五月藝術節（「法國五月」），是亞洲最大型的文化盛事之一。每年，法國五月均會於兩個月內舉辦約一百場藝文活動，展現多樣化的藝術面貌，從傳統到當代藝術、繪畫與設計、古典音樂以至嘻哈街舞、電影及馬戲等。法國五月已成為香港文化藝術界一項標誌性盛事，每年吸引逾二十萬人參與。

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