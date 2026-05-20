海爾埃及成為阿爾阿赫利足球俱樂部官方合作伙伴

堅持與冠軍同行，加速智慧家庭落地非洲 開羅2026年5月20日 /美通社/ -- 連續17年位居歐睿國際全球大型家電品牌零售量第一的海爾，與埃及足壇標志性球隊、非洲足球史上最成功俱樂部——阿爾阿赫利足球俱樂部正式簽署戰略合作協議。根據協議，海爾成為該俱樂部官方合作伙伴，享有一線隊官方球衣核心品牌展示等重要權益，標志著海爾「與冠軍同行」全球體育戰略正式落地非洲。 阿爾阿赫利足球俱樂部曾12次奪冠非洲冠軍聯賽，是埃及及非洲足壇影響力卓越的頂級俱樂部。雙方此次攜手，彰顯了兩大領軍品牌在輝煌歷程、創新精神與卓越追求上的高度契合。

海爾中東非區域總經理李大朋表示，海爾是全球大型家電第一品牌，阿爾阿赫利俱樂部是非洲最成功的俱樂部之一，兩大行業標桿在創新進取、追求卓越的精神共鳴下攜手，能夠進一步拉近與埃及、非洲以及中東地區消費者的距離，推動科技、體育與智慧生活的深度融合。 阿爾阿赫利足球俱樂部主席馬哈茂德・哈提卜表示，我們很高興迎來海爾成為俱樂部核心官方合作伙伴，這充分體現了阿爾阿赫利持續吸引全球頂尖品牌的實力。海爾是全球備受贊譽的科技與家電企業，相信雙方的合作將創造顯著價值，助力俱樂部實現發展目標，同時為廣大球迷帶來更優質的體驗。

此次簽約儀式同期，海爾還正式發布了2026埃及市場新品矩陣，全面展示了其在冰箱、洗衣機、家用空調、商用空調、電視機等領域的最新技術成果。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302777820.html SOURCE 海爾