海爾埃及成為阿爾阿赫利足球俱樂部官方合作伙伴

堅持與冠軍同行，加速智慧家庭落地非洲
開羅2026年5月20日 /美通社/ -- 連續17年位居歐睿國際全球大型家電品牌零售量第一的海爾，與埃及足壇標志性球隊、非洲足球史上最成功俱樂部——阿爾阿赫利足球俱樂部正式簽署戰略合作協議。根據協議，海爾成為該俱樂部官方合作伙伴，享有一線隊官方球衣核心品牌展示等重要權益，標志著海爾「與冠軍同行」全球體育戰略正式落地非洲。
阿爾阿赫利足球俱樂部曾12次奪冠非洲冠軍聯賽，是埃及及非洲足壇影響力卓越的頂級俱樂部。雙方此次攜手，彰顯了兩大領軍品牌在輝煌歷程、創新精神與卓越追求上的高度契合。
海爾中東非區域總經理李大朋表示，海爾是全球大型家電第一品牌，阿爾阿赫利俱樂部是非洲最成功的俱樂部之一，兩大行業標桿在創新進取、追求卓越的精神共鳴下攜手，能夠進一步拉近與埃及、非洲以及中東地區消費者的距離，推動科技、體育與智慧生活的深度融合。
阿爾阿赫利足球俱樂部主席馬哈茂德・哈提卜表示，我們很高興迎來海爾成為俱樂部核心官方合作伙伴，這充分體現了阿爾阿赫利持續吸引全球頂尖品牌的實力。海爾是全球備受贊譽的科技與家電企業，相信雙方的合作將創造顯著價值，助力俱樂部實現發展目標，同時為廣大球迷帶來更優質的體驗。
此次戰略合作，與海爾在埃及持續推進的產業布局高度協同。位於埃及齋月十日城的海爾埃及產業園，是海爾在非的首個大型產業園，總占地面積超20萬平方米，總投資1.85億美元。產業園一期主營空調、電視、洗衣機等產品，年產能已突破90萬台；二期制冷項目於2024年9月奠基，預計2026年底正式投產。海爾也是首家獲得埃及「黃金許可證」的中國企業，成為在埃國際投資的企業標桿。
依托本土化創新，海爾在埃及高端市場持續突破。針對埃及高溫氣候，海爾研發了能夠在53℃環境下穩定運行的T3工況空調，適配當地電網的變頻系統，節能效率最高可達60%。在海爾的推動下，埃及空調市場正加速向變頻轉型，目前海爾變頻空調在當地銷量占比達35%。
2024年，海爾自營品牌服務中心於開羅納賽爾城正式開業，為用戶「零距離」體驗海爾高端產品和服務提供新觸點；2026年，海爾智家正式進駐南非最大連鎖零售渠道Massmart，進一步拓展非洲市場版圖。
海爾「與冠軍同行」全球體育戰略持續攜手全球頂級體育資源。在足球領域，海爾已與利物浦、巴黎聖日耳曼等俱樂部合作，並牽手西甲、葡超及摩洛哥皇家足球聯合會；此外，海爾還與法網、澳網、南亞板球賽事等展開合作，以體育為橋梁，讓智慧創新更貼近全球用戶。
此次簽約儀式同期，海爾還正式發布了2026埃及市場新品矩陣，全面展示了其在冰箱、洗衣機、家用空調、商用空調、電視機等領域的最新技術成果。
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SOURCE 海爾