新加坡上訴法院未認定KBP或黃博士存在欺詐；與Novo Nordisk的爭議仍在仲裁程序中

新加坡2026年5月21日 /美通社/ -- KBP Biosciences Pte. Ltd.（「公司」或「KBP」）今日發布聲明，回應新加坡上訴法院的裁定，該裁定維持了針對公司及其創始人黃振華博士（「黃博士」）的臨時禁令，直至公司與Novo Nordisk A/S（「Novo Nordisk」）的仲裁程序獲得最終解決。公司對維持禁令的決定表示失望，但上訴裁決非常明確的指出了Novo Nordisk提出的實質問題需由仲裁庭作出決斷。目前，雙方各自提起的仲裁程序均在進行中。 1. 上訴法院未認定存在欺詐或不誠實行為 新加坡《國際仲裁法》第12A條授權新加坡法院在仲裁進行期間發布臨時禁令，以維持當前現狀。此舉並不涉及對實體爭議的審理。

上訴法院明確指出，新加坡法院並未對公司或黃博士存在欺詐或不誠實行為作出任何判定，並以明確無誤的措辭表示：「法官並未作出不誠實的認定：該事項應由審理該案的（仲裁）裁決者決定」。 上訴法院進一步指出：「Novo提出的各項主張以及上訴人所有抗辯的實體問題，均有待在仲裁中作出最終裁決，並獨立於且不會受到（新加坡）法官關於'表面上有可爭辯之爭'這一認定的影響」。 因此，Novo Nordisk的欺詐指控未得到證實。公司有信心，這些欺詐指控將在仲裁庭最終裁決時被有力駁回。

2. 上訴法院確認Novo Nordisk收悉且可查閱KBP提供的原始數據 公司指出，上訴法院確認Novo Nordisk已取得KBP包括原始數據在內的文件： 「KBP向資料室上傳了一系列PDF文件，其中含有參與二期臨床試驗的每位患者的生命體征數據，即'生命體征數據清單(Vital Signs Data Listing)'。 KBP還上傳了一組名為'CTA Package'的文件，該文件此前亦已向中國國家藥品監督管理局提交，其中包含二期臨床試驗數據。 值得注意的是，這些文件使Novo能夠獲取關於患者層面的數據，包括每位患者所屬的臨床試驗機構以及其收縮血壓（『 SBP 』）。」

公司堅持其立場，公司已向Novo Nordisk 提供作出收購Ocedurenone知情決定所需的全部重要信息。任何針對公司或黃博士的不實陳述或欺詐指控均毫無依據。 3. Novo Nordisk停止開發的決定 公司進一步重申其立場：Novo Nordisk停止開發Ocedurenone的決定是錯誤的，並將向仲裁庭證明這一點。 黃博士表示：「我們與多位獨立行業專家均相信，Novo 決定終止三期臨床試驗並停止 Ocedurenone 項目是錯誤的，且沒有任何正當理由。這一草率終止，不僅違背了既定科學原則和合理臨床判斷，還迫使一款本有望獲得監管批准並惠及廣泛患者群體的藥物無法問世，嚴重損害了患者的潛在獲益。對此，我們深感痛惜和遺憾。」