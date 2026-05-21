香港互聯網註冊管理有限公司響應「全球無障礙宣傳日」

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 今日為一年一度的「全球無障礙宣傳日」 （Global Accessibility Awareness Day，GAAD）。「全球無障礙宣傳日」的核心意義在於推動數碼世界的平等與共融。它強調數碼無障礙，確保視覺、聽覺、肢體或認知障礙人士能獨立使用網站、流動應用程式及數碼服務，避免因設計不周而未能惠及所有用戶。同時倡導共融設計，在開發初期便加入數碼無障礙設計，避免後期修補。這不僅是技術層面的改善，更是社會公平與包容的重要體現。

全球無障礙宣傳日是一項國際性活動， 旨在推動全球關注數碼無障礙及共融設計， 並鼓勵各界在開發及提供數碼服務時， 考慮不同能力用戶的需要。 該倡議強調透過簡單而實際的設計改進， 讓殘疾人士及長者能更容易使用網站、 流動應用程式及各類數碼平台。隨着數碼科技迅速發展，網絡平台已成為市民獲取資訊、 使用公共及商業服務，以及參與社會及經濟活動的重要渠道。 然而，若缺乏無障礙設計，相關服務或會構成使用障礙， 影響有需要人士的自主性及參與度。

作為香港互聯網生態的重要持份者， HKIRC 致力推動本地互聯網的穩健、安全及可持續發展， 並深信數碼無障礙是建構共融社會的重要基石。 無障礙設計不僅有助照顧殘疾人士及長者的需要， 亦能提升整體用戶體驗，惠及更廣泛的用戶群。

作為「數碼無障礙嘉許計劃」的主辦單位， HKIRC 積極推廣數碼無障礙理念， 加強公眾及業界對無障礙設計的認識， 並鼓勵機構將無障礙納入數碼服務的規劃及持續優化工作。HKIRC 行政總裁兼數碼無障礙嘉許計劃諮詢委員會主席黃家偉工程師表示： 「數碼無障礙並非只為某一特定群組而設， 而是讓每一位市民都能順暢、尊嚴地使用數碼服務。 全球無障礙宣傳日提醒我們， 若能在設計初期加入無障礙考量， 便能為社會創造更廣泛而長遠的共融價值。」