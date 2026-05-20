2026年亞洲科技峰會啟幕：凝聚區域共識 推動AI造福社會

新加坡2026年5月20日 /美通社/ -- 由新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA)主辦的2026年亞洲科技峰會(ATxSummit 2026)於今晚在濱海灣花園正式拉開帷幕，新加坡總統尚達曼 (Tharman Shanmugaratnam)出席開幕晚宴並擔任主賓。本屆峰會匯聚亞洲、中東及美國政府高層；世界銀行、經濟合作與發展組織(OECD)、國際電信聯盟等國際組織代表，以及全球產業與學術界領軍人士，包括OpenAI首席營收官丹妮絲-德雷瑟(Denise Dresser)；亞馬遜首席全球事務與法務官戴維-扎波爾斯基(David Zapolsky)；攜程集團首席執行官孫潔；英偉達首席科學家威廉-達利(William Dally)；蒙特利爾大學教授、深度學習先驅約書亞-本吉奧(Yoshua Bengio)；以及深耕人工智能(AI)安全與可信機器學習領域的加州大學伯克利分校教授宋曉冬。

東盟青年展示AI惠民解決方案

本屆開幕晚宴的核心亮點是首屆「東盟AI就緒青年挑戰賽」(AI Ready ASEAN Youth Challenge)的11個青年項目成果展示。2024年，東盟地區AI普及率已達85%[1]，這些項目充分展現東盟青年如何以AI技術打造務實方案，造福社會。該賽事從所有東盟成員國的600多份參賽作品中篩選出11個入圍項目，覆蓋醫療健康、教育、社會包容、農業等領域，均以改善民生、加強社區建設為核心目標。

新加坡總統尚達曼為文萊、柬埔寨、緬甸三支代表隊頒發冠亞季軍獎項，其創新應用緊扣賽事三大核心方向：知識技能與學習、科學進步、社區建設。獲得總冠軍的文萊團隊ΣHAI開發了一款AI失智症照護平台，通過語音、語言及視頻分析，實現早期篩查、個性化照護指導與護理協同。柬埔寨團隊Voha.ai通過實時語音識別與可視化口型追蹤技術，幫助聽障兒童改善發音。緬甸團隊Future Flux推出邊緣計算驅動的離線AI教育平台，為鄉村學生提供數字化學習、自適應課程與AI輔導。三支隊伍分別獲得5000美元、3000美元、1000美元獎金。