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出版：2026-May-21 09:00
更新：2026-May-21 09:00
Media OutReach Newswire

創新的Exotica Umami EX M帶來六手盛宴 即將於嵯峨野與Flint登場

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「EX M京都風味：鮮味與濃味」以十道菜呈現

香港 - 2026年5月21日 - 一場前所未有的美食盛會，將於2026年6月8日起先後假座千禧新世界香港酒店的嵯峨野及香港JW萬豪酒店的Flint舉行，兩店主廚將會參與炮製六手盛宴。是次推廣活動雲集了三位美食界翹楚聯手獻技，包括嵯峨野現任主廚Chris Chan、香港JW萬豪酒店行政總廚Tony Wong，以及創新醬料Exotica Umami（EX M）始創人Dan Gan

ex m japanese menu

「EX M京都風味:鮮味與濃味」以傳統為餚，以尊貴為念，並將創新的萬能醬料Exotica Umami（EX M）融入其中。

精緻的京都料理是這項獨一無二活動的靈感來源。作為香港其中一家最受推崇的日本餐廳，千禧新世界香港酒店的嵯峨野向來都在呈獻這種傳統美食，多年來，嵯峨野一直秉持箇中烹飪哲學，講究食材時令、擺盤美學與味道平衡。

今次，這三位美食界翹楚以別具特色的賞味菜譜向京都料理致敬，藉EX M提升味道及肉質口感之能，重新演繹嵯峨野多道馳名已久的招牌菜。菜譜將激發被認為是甜酸苦辣以外的第五和第六味——鮮味（開胃可口及豐富口感）與濃味（濃郁豐厚、餘韻持久）的協同效應。只需在醃製或直接烹調時使用EX M醬料，就可讓這些風味在食材中顯著提升。

是次活動由餐廳主理人兼Exotica Umami（EX M）始創人Dan Gan構思。這名萬能醬料創作家花了多年時間，根據古羅馬食譜重新演繹並研發調製出EX M這種產品，而這款滋味靈藥已獲無數專業主廚及美食達人推崇。

嵯峨野主廚Chris Chan是其中一名參與的大廚，在酒店日本餐廳界別擁有豐富經驗，專職和食料理。

至於行政總廚Tony Wong則已在香港JW萬豪酒店任職逾三十載，在提升酒店餐飲聲譽方面絕對功不可沒。從食材品質到廚藝掌控，他一直堅守嚴格標準，確保每道菜都是匠心獨運。

十道經典日本菜色會以不同準備方式探索EX M的不同面向。菜色包括：

  • EX M 浸漬吞拿魚壽司
  • EX M 牛油北海道蟹腳
  • EX M 雞肉串燒
  • EX M 脆炸豚肉
  • EX M 京都風香煎鴨胸
  • EX M 西京麵豉黑鱈魚
  • EX M 京都風茄子田樂燒
  • EX M嫩煎A5 和牛肉
  • EX M京都風砂窩燒鲷魚粒御飯
  • 綠茶雪糕伴EX M 柚子朱古力糖漿

「EX M京都風味:鮮味與濃味」六手盛宴的菜譜將於6月8日於千禧新世界香港酒店的嵯峨野推出，6月15日起將改於香港JW萬豪酒店的Flint呈獻直至8月31日，費用為港幣1,200元（另加10%服務費）。訂座請致電2313 4222（嵯峨野）及2810 8366（Flint）。

六月底，作為京都料理專家的日本大廚苗加昌彥將會發放他的簡單家常食譜影片，以及分享他使用EX M醬料烹煮相關菜色的用家心得。這些影片和食譜將會分享到Exotica Umami EX M的官方社交媒體頻道，作為「EX M開啟第六感」鮮味與濃味系列的一部分。

想了解更多資訊，請留意Exotica Umami EX M的IG及Facebook專頁（@exmsauce），亦可在EXOTICA UMAMI的YouTube頻道觀看完整影片。




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關於 Exotica Umami（EX M）

Exotica Umami（EX M）乃多功能烹飪醬料兼滋味增強，具備深邃飽滿之 Umami 醇厚風味，適用於醃製、調味、烹煮以至提味收尾，協助廚師將菜式提升至全新水平。

EX M 由香港美食創新家 Dan Gan 獨創，產品靈感源自古羅馬烹飪傳統配方。

現於香港之銷售管道：
Instagram：@exmsauce


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Media OutReach Newswire
作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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