鯤 KUN 與 Pharos Network 達成戰略合作，共推 RealFi、RWA 及跨境支付基建創新

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 近日，香港。面向 RealFi 打造的 Layer 1 基礎設施 Pharos Network 與可信的行業數字支付專家 鯤 KUN 宣布正式簽署戰略合作協議（MoU）。雙方將通過 Pharos 的機構級區塊鏈底座與 鯤 KUN 的全球合規持牌支付基礎設施深度耦合，共同推動供應鏈信貸資產的代幣化，並基於區塊鏈軌道實現更高效的全球結算。 行業背景：破解出海企業的流動性困局 目前，全球范圍內尤其是新興市場的中小型企業出海企業面臨著嚴峻的營運資金挑戰。受限於傳統貿易金融體系的繁瑣流程、成本高昂以及服務分散，供應商在交付貨物後通常需等待 30 至 90 天才能收到款項，這種流動性壓力限制了企業的業務擴張。盡管 RWA（現實世界資產）代幣化已成為行業熱點，但目前市場多聚焦於被動型金融產品，較少有項目能有效的將底層基建與真實的商業活動、持牌支付分發網絡相連接。

解決方案：持牌支付軌道與 RealFi 基建的深度整合 Pharos Network 與 鯤 KUN 的合作旨在彌合這一鴻溝，以合規且可擴展的方式將供應鏈信貸與B2B 跨境支付帶入鏈上。雙方初期的戰略重點將涵蓋： 供應鏈信貸資產代幣化 ：釋放資產流動性，優化企業資金周轉效率；

：釋放資產流動性，優化企業資金周轉效率； 數字資產的原生鏈上結算 ：利用區塊鏈軌道降低跨鏈結算摩擦；

：利用區塊鏈軌道降低跨鏈結算摩擦； 企業級虛擬卡方案 ：探索更靈活的企業資金使用場景；

：探索更靈活的企業資金使用場景； 場景化鏈上金融服務：為大宗商品、一般貿易、B2B 跨境電商、服務貿易、Web3 生態及 AI 應用等垂直場景提供合規的鏈上金融服務。

Pharos Network 聯合創始人兼 CEO Wish Wu 表示： 「鯤 KUN 構建了一個備受信任且具備全球持牌資質的支付網絡，深度服務於新興市場。他們在跨境數字支付領域的專業積澱，與 Pharos 打造 RealFi 包容性結算層的願景完美契合。我們將攜手以合規、可觸達的方式，將供應鏈資產與跨境資金流帶入鏈上。」 鯤 KUN 創始人兼 CEO Dr. Louis Liu 表示： 「結算確定性是 RealFi 的最後一公里。通過將 鯤 KUN 的合規支付軌道與 Pharos 的高性能底層架構進行橋接，我們能夠協助企業將鏈上資產高效轉化為實體經濟所需的切實流動性，並在此過程中交付機構級的可信度。未來，我們也將探索利用 AI 驅動的智能化編排來進一步優化全球商業資金流，提升新興市場的結算效率。」

目前，Pharos 主網已正式上線，生態內已有超過 50 個 dApp 活躍運行。此次與 鯤 KUN 的合作，將通過鏈接持牌支付系統與鏈上金融市場，進一步鞏固 Pharos 作為 RealFi 基礎設施的行業地位。 關於 Pharos Network Pharos Network 是專為真實金融設計的 Layer 1 基礎設施，旨在實現鏈上資產與機構級資產的無縫流通 。Pharos 采用模塊化架構與深度並行執行技術，結合內置合規模塊，致力於構建全球金融的新一代基礎設施 。Pharos 由來自螞蟻集團的頂尖團隊打造，並獲得來自住友商事子公司、 Hack VC、Faction VC 等全球知名投資機構的支持 。