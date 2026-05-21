Fotor 推出全流程 AI 氛圍行銷平台，助力全球超過 8 億使用者

產品視覺（Product Visuals）涵蓋商業視覺生產的第一階段，協助品牌將普通產品素材快速升級為兼具氛圍感、專業質感與轉換力的產品視覺內容。透過 AI 自動完成產品的創意包裝，Fotor 會從背景、光影、構圖、風格到展示情境，圍繞產品賣點與品牌調性進行優化，讓一張普通產品圖不只是看起來更專業，而是成為更有氛圍感、更能傳遞價值，也更容易打動消費者的商業視覺資產。 透過商品編輯功能，原始產品照片可以升級為高品質視覺素材；電商套圖功能則支援使用者只需上傳一張產品圖，即可生成 4 至 8 張適用於亞馬遜等主流電商平台的商品套圖，提升上架與推廣效率。針對服飾品牌，虛擬模特兒功能無需真實模特兒與攝影棚，即可將服裝呈現在專業形象上；試穿影片功能則進一步將靜態展示延伸為動態內容，生成更具沉浸感的試穿效果。對擁有大量 SKU 的企業而言，批次編輯功能能統一產品目錄中的背景、尺寸、風格與視覺標準，確保大規模資產生產中的品牌一致性。產品影片製作功能則可將靜態產品圖轉化為具有電影質感、符合品牌調性的影片內容，協助品牌完成從產品展示到行銷傳播的升級。

增長視覺（Growth Visuals）涵蓋商業視覺生產的第二階段，重點在於將已形成的產品氛圍感進一步放大為可發布、可傳播、可轉換的行銷內容。在這一階段，Fotor 協助品牌自動把產品賣點包裝成更容易被理解、記住與分享的行銷表達，讓簡單的商品資訊變成更有感染力的廣告、社群內容與品牌故事。 透過連結轉廣告影片功能，使用者只需提供商品連結，即可生成一支適用於推廣場景的產品介紹影片，大幅縮短從商品頁到行銷素材的製作週期。平台提供具大片質感的產品展示與行銷情境模板，協助品牌快速打造更具吸引力的社群內容、廣告素材與活動視覺。UGC Avatar 功能讓個人賣家、小型團隊與一人公司也能運用虛擬人完成產品講解、出鏡帶貨與品牌表達，以更低成本取得接近專業製作團隊的影片行銷能力。AI Brand Kit 則可識別並套用品牌視覺元素，將色彩、風格與視覺調性統一到不同行銷資產中，確保內容在規模化生產的同時不犧牲品牌一致性。