BlockBooster推出5,000萬美元Digital Venture Fund I 正式確立平台全方位另類資產管理人定位

英屬維京群島羅德城2026年5月21日 /美通社/ -- BlockBooster今日宣布推出旗下首支基金「BlockBooster Digital Venture Fund I」，規模達5,000萬美元，定位為成長期投資平台，聚焦四大垂直賽道：AI基礎設施、鏈上交易生態、鏈上資產管理，以及現實世界資產（RWA）代幣化。基金的推出標誌著BlockBooster正式以全方位另類資產管理人身份，進駐數字經濟領域。 基金一期：投資策略 BlockBooster Digital Venture Fund I 專注於四大核心賽道的成長期投資機會，優先投資於能讓BlockBooster透過其行業深度、生態網絡及營運能力創造資本以外戰略價值的項目。基金主要投資於正在為數字經濟構建機構級基礎設施與產品的項目及平台，服務對象涵蓋機構參與者及更廣泛的投資者與用戶群體。

立足穩固根基 BlockBooster於2023年成立，獲OKX Ventures等多家頂級機構投資者支持，過往以實戰型創投孵化器（Venture Studio）模式建立行業往績，動用自有資金與多條主流區塊鏈網絡上的項目共同打造基礎設施及應用程式。期間累積的營運經驗，涵蓋產品開發、生態增長及機構合作等範疇，亦成為集團發展資產管理平台的重要基石。 BlockBooster創辦人兼行政總裁Samuel Gu表示：「我們一直深信，深度的孵化就是最積極主動的資產管理形式。創投孵化器階段為我們驗證了這套模式，而隨著首支基金正式推出，我們正將這份能力制度化，打造一個全方位的另類資產平台 — 不只是投資未來，而是主動孵化並管理未來。」

雙引擎平台架構 BlockBooster的策略建基於兩大相互扣連的引擎。 孵化引擎以聯合創辦人的參與深度，介入數字原生項目、機構級RWA代幣化以及底層基礎設施領域。BlockBooster積極參與產品設計、團隊建設、市場拓展及生態發展，建立傳統基金管理人難以接觸的專屬投資機會。 資本管理引擎則透過專屬基金載體，承接並複利化孵化資產所創造的價值。BlockBooster Digital Venture Fund I 正是首個此類載體。隨著數字資產市場走向成熟，BlockBooster計劃逐步擴展至私募股權、兼併收購及私募信貸等相關投資策略。

兩大引擎相輔相成：資本加速孵化資產的成長，而資產表現則進一步鞏固BlockBooster的往績，並為日後的資本募集提供支持。 部署下一個時代 BlockBooster現已在亞洲及中東建立穩健業務據點，並與多個國際金融中心的機構建立合作關係，致力打造一個能比肩全球頂尖另類資產管理機構規模與標準的平台。 基金首筆投資組合項目將於未來數週內公布。 關於BlockBooster BlockBooster是一家面向數位時代的新一代另類資產管理公司。BlockBooster運用區塊鏈技術，投資、孵化並管理數位時代的核心資產——從區塊鏈原生項目到真實世界資產（RWA）。作為價值共創者，BlockBooster致力於發掘並釋放資產的長期潛力，為其合作夥伴與投資人在數位經濟的浪潮中捕獲卓越價值。