以足球為紐帶，共赴卓越願景：GAC宣佈與托盧卡FC達成戰略合作

墨西哥托盧卡和中國廣州2026年5月21日 /美通社/ -- 2026年5月19日，伴隨著2026美加墨世界杯熱度持續升溫，GAC正式宣佈，與墨西哥足壇傳奇俱樂部托盧卡FC（Deportivo Toluca Fútbol Club）達成為期兩年的戰略合作夥伴關係，GAC成為托盧卡FC官方合作夥伴。此次合作是GAC面向2026世界杯、在美洲推進全球體育營銷戰略的關鍵落子，進一步夯實品牌在美洲核心市場的本土化深耕與全球化佈局。
托盧卡FC是墨西哥足球最具歷史底蘊與競技實力的殿堂級俱樂部，1917年成立以來，其所堅守的卓越、紀律、韌性、冠軍心態，與GAC長期秉持的品質至上、創新驅動、追求高性能的品牌內核高度契合。GAC作為在墨西哥市場備受認可的中國汽車品牌，雙方此次聯手，是汽車行業領軍者與足球領域冠軍戰隊的強強聯合，以共同的價值追求，開啟跨界合作新篇章。
通過此次合作，雙方將共同開發品牌曝光項目、球迷專屬體驗及特別活動，以更貼近、更真實的方式深入當地用戶群體，與數百萬球迷建立深厚連接。借助足球這一墨西哥全民熱愛的文化載體，GAC將實現高效品牌曝光，進一步強化在墨西哥市場高端、可靠、創新的品牌形象，完成從「進入市場」到「品牌扎根」的關鍵跨越。
墨西哥是GAC全球化佈局的核心戰略市場，承載著品牌國際化的重要使命。近年來，GAC持續通過產品矩陣拓展、經銷商網絡強化、本地化營銷落地，深耕拉美市場。
此次與托盧卡FC合作，是GAC繼巴西、哥倫比亞、玻利維亞、烏拉圭等拉美關鍵市場體育合作後，又一重要佈局。至此，GAC已構建起覆蓋拉美、聯動全球的體育營銷矩陣，從單點贊助升級到全域體育生態協同，GAC持續擴容品牌版圖，完善拉美體育營銷矩陣，以本土熱愛深化情感連接，持續提高全球品牌影響力。
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SOURCE GAC