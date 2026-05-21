以足球為紐帶，共赴卓越願景：GAC宣佈與托盧卡FC達成戰略合作

墨西哥托盧卡和中國廣州2026年5月21日 /美通社/ -- 2026年5月19日，伴隨著2026美加墨世界杯熱度持續升溫，GAC正式宣佈，與墨西哥足壇傳奇俱樂部托盧卡FC（Deportivo Toluca Fútbol Club）達成為期兩年的戰略合作夥伴關係，GAC成為托盧卡FC官方合作夥伴。此次合作是GAC面向2026世界杯、在美洲推進全球體育營銷戰略的關鍵落子，進一步夯實品牌在美洲核心市場的本土化深耕與全球化佈局。

托盧卡FC是墨西哥足球最具歷史底蘊與競技實力的殿堂級俱樂部，1917年成立以來，其所堅守的卓越、紀律、韌性、冠軍心態，與GAC長期秉持的品質至上、創新驅動、追求高性能的品牌內核高度契合。GAC作為在墨西哥市場備受認可的中國汽車品牌，雙方此次聯手，是汽車行業領軍者與足球領域冠軍戰隊的強強聯合，以共同的價值追求，開啟跨界合作新篇章。