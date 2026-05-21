世界健身-KY公布2026第1季營運成果 並邀投資先進參與6月11日線上法說會

- 收入按年度增長9.4%，每股盈利增長超三倍，股息收益率大幅攀升 台北2026年5月21日 /美通社/ -- 擁有標誌性品牌World Gym及全球經營權、全球分店超過280家的世界健身-KY（World Gym Corporation，臺灣證券交易所股票代號：2762，下稱「World Gym」或「該公司」）公佈2026年第一季度營運成果，並邀請投資者參加由富邦證券(Fubon Securities)主辦的線上法說會。 2026年第一季度財務亮點 2026 第1季稅後淨利： 新台幣 2.19 億元（約693萬美元）— 季增31.3%、年增344.7%

2026 第1季毛利率：21.78%— 季增1 ppts 、年增6.2 ppts

2026 第1季營業利潤率:10.69%— 季增2.1 ppts 、年增7 ppts

2026 第1季每股盈餘（EPS）： 新台幣2.01元

2026 第1季股利：每股新台幣3.64元

世界健身-KY第一季度總收入達28.1億元新臺幣（約8888萬美元），營收年增9.38%，稅後淨利更年增達3.45倍；為連續第四個季度成長，創下掛牌以來單季新高紀錄。 董事會通過了第一季度股息分配方案：每股盈利分配1.81元新臺幣，另自資本公積每股配發1.83元新臺幣。 世界健身-KY董事長暨總經理John Caraccio表示： 「2026年開局World Gym業績表現亮眼，每股盈利創下新高，利潤率顯著提升，為股東帶來了豐厚的回報。繼去年順利完成策略轉型後，我們對自身發展勢頭充滿信心。隨著夏季旺季的到來，市場需求強勁，盈利能力也在不斷增強。」

注：匯率換算標準為1美元兌換31.63元新臺幣 2026年第一季度財務報表（單位：千元新臺幣） 項目 2026年第一季度 2025年第四季度 按季度增幅(%) 2025年第一季度 按年度增幅(%) 營業收入 2,811,384 2,878,482 (2.33) 2,570,357 9.38 毛利 612,346 598,142 2.37 399,678 53.21 稅前利潤 268,722 214,776 25.12 62,116 332.61 淨利潤 219,155 166,896 31.31 49,281 344.70 未來發展規劃 為持續增長趨勢，World Gym計畫： 2026年 計畫新增 12-15家分店 ，鎖定具備即時獲利潛力的地點

計畫新增 ，鎖定具備即時獲利潛力的地點 在全台推廣 一對一及小班制器械皮拉提斯健身課程

計劃2026年第三季度推出AI健康管理平臺 投資者線上說明會相關信息 富邦證券將攜手World Gym管理層舉辦線上法說會，向投資先進報告第一季財務成果與未來發展規劃。 舉辦日期：2026年6月11日

舉辦時間：臺灣時間14:30（美國東部時間淩晨2:30）

主辦單位：富邦證券

會議形式：線上直播會議

報名詳情將由富邦證券另行公佈，會議相關資料及重播錄影後續將上傳至World Gym投資者關係官網。 前瞻性陳述 本新聞稿包含符合相關證券法規定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括未來發展規劃、擴張計劃、新品上線、業績預期、股息政策及管理層展望等。此類陳述均基於現階段市場預期與既定規劃制定，受各類風險及不確定因素影響，實際經營成果或與預判存在明顯差異。影響公司未來業績的因素包含宏觀經濟環境、市場競爭、監管政策變動、民眾消費需求變化以及該公司執行發展策略的能力等。除法律強制要求外，World Gym Corporation無義務主動更新各類前瞻性陳述。