技嘉創新技術實力榮獲 COMPUTEX 2026 Best Choice Award 肯定

台北2026年5月21日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）宣布，旗下產品榮獲 COMPUTEX 2026 官方獎項 Best Choice Award 肯定，展現其於主機板、顯示卡與筆記型電腦領域的技術創新實力。本次獲獎產品橫跨電競及 AI 應用等多元領域，體現技嘉透過兼顧效能與穩定性的整合設計，推動智慧運算在遊戲與生產力場景中的實際應用。

X870E AORUS XTREME X3D AI TOP 的獲獎關鍵，在於其專為地端運算與長時間高負載工作打造的旗艦級主機板設計，回應生成式應用與專業運算對於穩定輸出、散熱控制與高速資料處理的實際需求。其核心技術 X3D Turbo Mode 2.0 由動態 AI 超頻模型與 AI 晶片驅動，可即時優化 CPU 運作參數，依據工作負載調整頻率、功耗與溫度表現。搭配穩定的供電架構、即時系統監控，以及 CPU Thermal Matrix 與 DDR Wind Blade XTREME 全面散熱設計，為高負載應用提供長時間穩定且可靠的運算基礎。