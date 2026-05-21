中美萬泰連奪三年 COMPUTEX Best Choice 大獎！引領醫療 AI 與 3R 永續新紀元

新竹2026年5月21日 /美通社/ -- 醫療電腦領航者中美萬泰（Wincomm）今日宣佈，於「台北國際電腦展」（Computex Taipei）榮獲 2024 至 2026 連續三年 Best Choice Award (BC Award)。這項三連冠紀錄展現了其在醫療級一體成型電腦（Medical AIO PC）領域的深耕與領導地位。

2026年：WMP-2xU系列 — 「行動醫護智慧工作站」成功突破算力與輕量化瓶頸。搭載最新 Intel Core Ultra AI 平台，提供 22.5 TOPS AI 算力，效能提升 300%，宣告智慧醫療進入 AI 新時代。

AI 算力與 3R 永續的融合

2026 年獲獎的 WMP-2xU 體現了對「AI 算力與 3R 永續」的堅持。在僅 6.8kg 的輕量機身中，透過三顆側邊熱插拔鋰電池實現 12 小時以上不斷電作業。同時，公司落實醫療 ESG 策略，全面導入 Reduce（減量）、Reuse（再利用）、Recycle（回收）設計，採用無鉛無鹵製程及環保紙漿包材。

中美萬泰表示：「三連冠象徵我們在醫療創新的領先。從行動化到高產能 AI 與 ESG，我們將持續作為智慧醫院的核心平台」。