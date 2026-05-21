愛德華PASCAL Precision經導管瓣膜修復系統在港完成首批三尖瓣反流臨床應用

開拓瓣膜介入治療新格局

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 愛德華生命科學（以下簡稱「愛德華」）今日宣佈，旗下PASCAL Precision經導管瓣膜修復系統在中國香港成功開展首批三尖瓣反流（TR）患者的臨床應用，為外科手術高風險的TR患者帶來更加微創、精準的介入治療新選擇。 這是繼2025年該系統在港上市並成功應用於二尖瓣反流（MR）治療後，在介入治療領域的又一重要拓展，標誌著PASCAL Precision系統在香港正式實現二尖瓣與三尖瓣反流雙適應證的臨床覆蓋。 依託二尖瓣臨床經驗，為三尖瓣反流治療再拓新局

2025年8月在港上市以來，PASCAL Precision系統已在香港多家公立醫院完成多例二尖瓣反流患者的成功治療。在持續的多中心臨床應用過程中，該系統憑藉穩定的術中操控表現及精準的導航與植入能力，為經導管緣對緣修復（TEER）手術在更複雜瓣膜結構中的應用提供了現實參考，也為此次 TR 患者臨床手術應用的順利開展奠定了實踐基礎。 三尖瓣反流起病隱匿、早期症狀缺乏特異性，患者往往在疾病進展至較晚階段才被發現，長期以來治療選擇相對有限，因此三尖瓣也常被稱為「被遺忘的瓣膜」。數據顯示，我國中重度TR的檢出率達3.61%，預計患者總數高達800萬人[1] ；而重度 TR 患者若未得到及時有效干預，可能會引發反覆心衰、心律失常，其圍術期死亡率可達10% [2]。

TEER作為一種微創介入手術方式，通過在心腔內對反流區域的瓣葉進行修復，改善其對合情況，從而減少血液反流。該手術方式無需開胸或體外循環，為部分無法耐受外科手術的患者提供了新的介入治療路徑。而相較於二尖瓣，經導管三尖瓣介入治療在解剖結構、瓣葉數量以及瓣環形態等方面更為複雜，對術中操作穩定性和器械適配性提出了更高要求。 作為在國際臨床實踐中廣泛應用的TEER治療系統，PASCAL Precision 系統採用創新性鉗夾技術，針對三尖瓣右心系統的複雜解剖特點，通過獨立瓣葉操控能力實現精準定位，配合中央封堵結構增強實時反流控制，其可拉伸植入結構更能適應複雜的解剖環境。此外，防損傷夾合設計在穩定夾持瓣葉的同時最大限度保護了原生瓣膜，配合高穩定性輸送系統，有效優化了手術操作效率。

錨定「港澳先行」，加速創新療法臨床可及 香港作為亞太地區領先的國際醫療創新高地，憑藉成熟的監管體系、頂尖的醫療資源與完善的臨床轉化能力，是全球創新醫療技術進入大中華區市場的重要先行地與戰略樞紐。 自 2022年在香港設立子公司以來，愛德華持續深化本土市場的創新佈局，2024 年實現搭載RESILIA組織處理技術的全系列瓣膜產品（包括SAPIEN 3 Ultra RESILIA經導管乾式心臟瓣膜系統、INSPIRIS RESILIA乾式主動脈瓣膜[3] 、MITRIS RESILIA乾式二尖瓣瓣膜[4] 、KONECT RESILIA主動脈瓣帶瓣管道）在港落地；2025 年 PASCAL Precision 系統在港上市，標誌著經導管二尖瓣修復技術在大中華區開啟臨床應用；此次三尖瓣反流患者首批臨床應用的完成，更是實現了該系統從產品上市到雙適應證臨床覆蓋的關鍵跨越，也是愛德華在香港市場結構性心臟病介入治療佈局的持續升級。

愛德華生命科學大中華區高級副總裁兼總經理鍾順和表示：「從PASCAL Precision系統在香港上市，到攜手本地專家逐步推進規範化的臨床實踐，再到如今實現雙適應證的臨床覆蓋，愛德華持續推動全球前沿醫療成果在中國的落地與可及。未來，我們將依託粵港澳大灣區政策與協同優勢，推動更多創新療法服務於臨床實踐，助力中國結構性心臟病診療水平提升，讓更多患者能夠享受到國際前沿的醫療成果。」 註：Edwards、愛德華、Edwards Lifesciences、標準化的 E 標誌、INSPIRIS、KONECT、MITRIS、PASCAL、RESILIA和SAPIEN均是Edwards Lifesciences Corporation及其附屬公司的註冊商標。

*KONECT RESILIA主動脈瓣帶瓣管道、PASCAL Precision系統及SAPIEN 3 Ultra RESILIA經導管乾式心臟瓣膜系統尚未在中國內地註冊。 [1] Yang L. Analyses for Prevalence and Outcome of Tricuspid Regurgitation in China: An Echocardiography Study of 134,874 Patients. Cardiology. 2019;142(1):40–46 [2] 中國醫師協會心血管內科醫師分會結構性心臟病學組，蘇州工業園區東方華夏心血管健康研究院. 三尖瓣反流經導管治療的中國專家共識[J]. 中國介入心臟病學雜誌,2024,32(10). DOI:10.3969/j.issn.1004-8812.2024.10.002. [3] 註冊證編號：國械注進20203130521 產品名稱：乾式主動脈瓣膜 [4] 註冊證編號：國械注進 20243130603 產品名稱：乾式二尖瓣瓣膜 關於愛德華生命科學 作為引領全球結構性心臟病領域的醫學創新者，愛德華生命科學（以下簡稱「愛德華」）始終秉承「患者為先」的初心，並將這一理念貫穿於每位員工與合作夥伴的共同行動中，致力於為心臟健康帶來更深遠的改變。植根中國二十五年來，愛德華依託超過65年深厚研發積澱，聚焦患者全生命週期的多元需求，持續引入全球前沿創新，並積極攜手本土臨床醫師、研究學者及行業多方合作夥伴，驅動創新成果向臨床價值的加速轉化，説明更多中國患者活得更長、更健康、更有質量，助力「健康中國」願景的實現。