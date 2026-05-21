攜手島嶼共榮！安智環球庫克迎營運十週年 獲當地主流媒體深度專訪肯定

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 全球知名金融信託機構安智環球集團（Metis Global Group）旗下之附屬公司安智環球服務(庫克群島)有限公司（以下簡稱「安智庫克」）近日迎來營運十週年的重大里程碑。集團創辦人暨董事長張博士日前率領七位集團高管，特別前往拉羅湯加島出席十週年慶祝晚宴。此行不僅凝聚了團隊情誼，安智環球在當地的長期深耕更受到庫克群島主流媒體《Cook Islands News》的正面關注，並對張博士與高管團隊進行了深度專題採訪。
在《Cook Islands News》的專訪中，特別溫馨紀錄了安智庫克與在地社群的深厚羈絆。回顧2015年創立契機，源於當年匯豐信託退出該管轄區，張博士秉持著對在地人才的珍視，延攬了多位面臨失業危機的在地優秀信託菁英。當地員工Toa 受訪時感性表示，當時自己剛生下兒子且背負龐大房貸，安智庫克的及時出現不僅拯救了多個核心家庭的生計，更讓他們在此建立了長達十年的穩定職涯。這支由前匯豐菁英組成的在地專業團隊，十年間在幕後負責國際客戶的法律與會計工作，已成為安智環球集團成長不可或缺的堅實後盾。
張博士接受專訪時指出，雖然安智環球的銷售團隊位於香港、新加坡等繁忙的亞洲金融中心，但海外客戶皆特別指名庫克群島，目前安智庫克已貢獻集團全球高達三分之一（33%）的業務總量。他強調，庫克群島擁有獨特且完善的國際資產保護法，能提供遠離亞洲地緣政治緊張局勢的安全地理屏障，這讓安智環球在亞洲市場得以開創「12年零直接競爭」的藍海奇蹟，讓中產階級以平價的儲蓄計劃即可享有頂級的信託保護。首席行銷總監Liu亦在專訪中補充，庫克群島的《國際信託法1984》對客戶資產保障極為有利，且當地人民充滿活力與熱情，安智環球很榮幸能與這片土地共榮發展。
為了持續深化在地的政經連結，此行庫克群島金融服務發展局（FSDA）執行長 Tony Fe'ao 更特別邀請安智環球團隊前往其辦公室，並對集團創辦人暨董事長張博士進行深度訪談與交流。會晤中，雙方愉快回顧了雙方於 2017 年攜手FSDA至中國四個一線城市推廣信託；同時，團隊亦與金融監管委員會（FSC）政府官員密切會晤，針對最新國際監管趨勢進行建設性討論，展現對持牌信託合規治理的最高承諾。
《Cook Islands News》的專題報導，無疑是對安智環球十年在地耕耘的全面肯定。張博士在晚宴中強調：「這十週年並非最終的成就，而是更長遠營運旅程的起點。」安智環球未來將延續這十年的深厚基礎，轉化為在島上長達一世紀的深耕與永續發展。
《Cook Islands News》專題採訪連結如下，提供參考：
https://www.cookislandsnews.com/internal/national/local/economy/business/metis-global-cook-islands-celebrates-10-years-of-financial-leadership-and-local-resilience/
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SOURCE 安智環球集團