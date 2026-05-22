VISTA GLOBAL 藉 32% 年度流量增長擴展大中華區業務版圖

香港及上海2026年5月22日 /美通社/ -- 全球頂尖私人航空集團 Vista 本週較早前，於香港和上海舉辦獨家巡展，向媒體及主要持份者隆重介紹其全新的旗艦飛機 Bombardier Global 8000。 隨著大中華區迎來革新騰飛的時代，是次巡展展示當下極為適切重要的飛行航線。 據《全球金融中心指數》(Global Financial Centres Index) [1]顯示，香港繼續保持全球第三、亞太區第一的金融中心地位，上海則攀升至全球第六、亞太區第三。 這兩個樞紐城市本就位列 Vista 航班流量最大的目的地名單，如今在指數中表現出眾，更鞏固其作為是次巡展主要城市的地位。

這進一步印證 Vista 對市場的信心及長期投入，而大中華區 2024 至 2025 年間年度航班流量增長 32%、亞太區增長 25%，便是最佳證明。 為蓬勃發展的大中華市場，呈獻頂尖私人航空體驗 截至 2026 年 4 月為止，大中華區的超高淨值 (UHNW) 人口持續快速增長[2]。 大中華區正步入機遇處處的新階段，各主要經濟體之間越趨著重締結更深更廣的策略聯繫 —— 美國總統近期率領人工智能 (AI)、科技、金融及投資等界別的高級商界領袖高調訪問，便是最佳佐證，盡展經濟合作及跨境商業往來的蓬勃氣勢。

再加上大中華區不斷增長的高淨值人士基礎，這些趨勢反映出全球商界的興趣日益高漲，繼而使區內對連通聯動的需求持續增加。 這些宏觀趨勢的效應，已體現在 Vista 於 2025 年大中華區航班流量加速攀升之勢中，尤以中國內地較 2024 年增長 28% 最為顯著。 2025 年間，香港往返上海的航線躋身 Vista 於該區的三大繁忙航線，僅居香港往返東京航線之後。 受惠於活躍的跨境活動，香港方面的需求增長尤為強勁，達 35%。 亞洲、歐洲與北美之間的跨洲旅行同樣保持穩健，2025 年較 2024 年錄得平穩增長。 在此環境下，Vista 深信能繼續肩負重任，連繫全球市場、推動商機，並在國際合作與全球互聯越趨緊密的時代，協助推動長遠經濟發展。

這次巡展是集團實現其抱負的多個策略里程碑之一，旨在提供全方位公務航空解決方案，以迎合客戶與時並進的需求。 2025 年 10 月，Vista 於亞洲正式推出 XO，讓客戶能快捷地獲取私人飛機的實時價格。 這次擴張來得及時，強化集團服務蓬勃市場的能力 —— 既有 VistaJet 的尊貴訂閱方案，亦有 XO 的靈活免承諾平台，確保客戶能隨時隨地、毫無顧慮地啟航。 Vista 亞太區總裁 Crystal Wong 說：「時至今日，中國的超高淨值人士及企業對私人飛機的期望，遠不止於能夠登機。 他們渴求極致：嶄新科技、貼心服務，還有足以呼應其緊湊生活步伐的速度及靈活性。 因此，區域擴張是我們策略的重中之重。 Vista 的抱負是為客戶帶來極致體驗，並提供全球最全面的私人航空解決方案。」

私人航空領域，超遠程出行新典範 Global 8000 為超遠程私人飛行作重新定義，成為實現無縫跨洲旅程的最佳選擇。 作為同級別中速度最快、航程最遠的公務機，Global 8000 可連續飛行長達 17 小時，航程高達 8,000 海里，表現卓越過人。 由此帶來更迅捷的旅途、覆蓋更遼闊的全球航點，以及有史以來在更多城市間不停站直飛的可能性。 作為新時代的旗艦，Global 8000 搭載同級之中最大型的四區域機艙，靈活多變的佈局，無論公幹或度假都能應付自如。 機艙空間經精心設計，讓會員在飛行途中能舒展身心、重拾活力、工作或玩樂。 巡航期間，機艙氣壓高度僅約 2,900 呎，加上配備高效率空氣微粒子過濾網 (HEPA) 系統的先進 Pũr Air 空氣淨化系統，進一步提升舒適體驗，為長途旅程帶來更潔淨的空氣，賦予極致的身心健康享受。

集團及其共同控制實體近期與 Bombardier 宣佈達成協議，落實訂購 40 架 Challenger 3500 飛機，並附帶 120 個額外購買權。Global 8000 的登場正承接此勢，使雙方獨特的合作關係更為牢固。 全球頂尖的公務航空平台 Vista 致力投資，確保全球客戶享有無可匹敵的航班供應、穩定服務及卓越體驗，鞏固其作為最具規模、適應力強及高瞻遠矚的私人航空集團。 是次別具策略意義的機隊升級，建基於非凡服務及極致體驗，令 Vista 作為全球公務航空翹楚的地位更趨穩固。 會員可前往全球 96% 國家中超過 2,400 個機場，亦有 4,000 名來自逾 60 個不同國籍航空專家組成的環球團隊，提供每天 24 小時全天候支援。