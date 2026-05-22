三一集團在2026全球礦業峰會展示智能綠色採礦技術

上海2026年5月22日 /美通社/ -- 近日，三一集團全球礦業峰會在中國西安圓滿落幕，匯聚了來自全球各地的700餘位礦業行業領軍人物。圍繞智能低碳採礦未來發展方向，三一集團展示了「源-網-荷-儲」一體化解決方案、無人駕駛採礦系統及全系列大型礦卡。峰會期間，三一集團達成的意向訂單超百億元，現場簽約訂單金額突破50億元。

憑借持續創新，三一目前已佔據大噸位電動礦卡全球市場份額的35%以上。SET240S、SET150S等多款混動礦卡已在國際頭部礦山投入使用，實測燃油節省率達10%至20%，維護成本最高降幅30%，其可靠性和性能贏得了客戶的高度認可。

SRT100S專為嚴苛採礦作業環境打造，搭載混動直驅系統與大扭矩電機，整體作業效率提升10%。車輛最高時速可達50公里，滿載狀態下最大爬坡度30%，複雜地形工況均可強勁作業。該車配備雙發動機增程器、高倍率電池系統與智能能源管理體系，可將能耗成本降低20%。

以創新與綜合能源方案賦能綠色採礦發展

在智慧採礦領域，三一開發了集自動駕駛、遠程操作和大數據平台於一體的綜合解決方案。本次展示的智慧採礦解決方案集成了無人駕駛礦車、雲端調度、車挖協同與車路協同、遠程控制和地圖採集，可適配各類智能化礦山作業場景。

現場同時展出三一首款純電無人駕駛礦車SKT145Ei。該車支持現場與遠程接管、全自動無人駕駛模式，可靈活適配各類礦山作業場景。目前，三一智能採礦方案已落地全球20餘座大型露天礦山，管控智能設備超5000台，大幅提升礦山作業安全性、產能與運營效率。