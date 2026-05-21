Comviva 榮獲《2026 Gartner® 數碼商務支付平台市場指南》認可

Comviva 認為，獲納入該市場指南，反映其有能力應對這些新興需求。 其 mobiquity® Pay 解決方案支援建立及管理數碼錢包，讓企業能夠提供豐富多元的本地化支付體驗。 而 mobiquity® One 則為數碼商戶整合由人工智能 (AI) 驅動的嵌入式支付功能。 該平台提供優化的交易路由、強大的客戶體驗層，以及閉環式電子錢包功能，協助企業降低成本並提升支付轉換成效。

新德里2026年5月21日 /美通社/ -- Comviva 是全球數碼轉型解決方案領導者，專注於客戶體驗管理、數據變現及數碼金融服務。公司今日宣佈，憑藉其支付平台 —— 包括 mobiquity® Pay 及 mobiquity® One —— 獲納入《2026 Gartner 數碼商務支付平台市場指南》(2026 Gartner Market Guide for Digital Commerce Payment Platforms) 的代表供應商。

談及此次獲得認可時，Comviva 總裁兼營運總監 Manish Agrawal 表示：「數碼商務支付領域正經歷結構性轉變，推動因素包括市場對智能化、可互通及可擴展平台的需求日益增加。 我們認為，獲 Gartner 市場指南認可，反映流動支付越來越重要，以及嵌入式支付逐漸興起，協助企業在提供無縫客戶體驗的同時，應對越漸複雜的市場環境。」

該市場指南亦指出，目前並無任何單一數碼商務支付平台能在所有地區提供支付服務。 商戶在全球拓展業務往往需要同時採用多家支付供應商的服務，導致因要與多個支付供應商合作而令營運更加複雜，引致成本效益問題。