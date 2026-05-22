德生科技牽手青雲科技 共拓民生 AI 新引擎

香港 - 2026年5月22日 - 德生科技（002908）5月21日微信公眾號消息，近日，公司與青雲科技集團股份有限公司（簡稱「青雲科技」，股票代碼 688316）正式達成生態合作，在「人工智能 +」與數據要素市場化改革的雙重驅動下，攜手共拓「AI + 雲 + 算力協同」的民生服務新範式。此次合作將圍繞醫療、就業、政務等民生領域，打通從算力基座到場景落地的全鏈路，釋放規模化增長空間。





據悉，青雲科技作為全棧自研的企業級 AI 基礎設施（AI Infra）與解決方案提供商，深入企業需求與落地場景，構建起端到端的數位化與智慧化解決方案。德生科技深耕民生服務領域，具備「數據 + 算法 + 場景」一體化能力，自研政務大模型、就業 AI 服務等創新成果，擁有深厚的行業客戶資源與運營經驗。雙方以解決方案協同為導向，推動德生場景化智慧應用與青雲私有雲、信創雲、智算平台及 MaaS 服務實現可靠的技術合力。



聚焦就業、醫療、政務等核心賽道，雙方將推進就業 Agent 與智算平台的一體化部署，實現精準人崗匹配與智慧推薦；推動就醫無感支付系統與邊緣 AI 推理雲的融合架構落地；加速政務大模型與智慧導辦系統在信創雲環境下的聯合調優。在交付層面，雙方將聯合開展適配性測試與性能驗證，確保聯合解決方案的兼容性與穩定性，共同輸出安全可控、開箱即用的智慧民生方案。同時，雙方積極探索在條件成熟區域共建區域性智慧算力中心，築牢「人工智能 + 民生」的算力基座。



面向未來，雙方將以聯合解決方案為錨點，共同探索「城市民生 AI 運營基地」閉環運營模式，貫通從算力供給、模型迭代到服務觸達的全鏈路，助力城市治理智慧化躍升，共築民生服務新引擎。



