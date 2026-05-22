Riverchain與滴灌通建立戰略合作夥伴關係，擴大建築承包商的營運資金規模

香港2026年5月22日 /美通社/ -- 總部位於香港、專注為建築公司提供營運資金解決方案的金融科技公司Riverchain（「Riverchain」或「本公司」），今日宣布與連接全球資本與中小企的滴灌通（Micro Connect）建立戰略合作夥伴關係。Riverchain 將推動營運資金資產的開發，並獲得滴灌通可擴展的專項資金承諾。 由於建築業的工程款支付期越來越長，承包商能不能及時拿到錢周轉，已成為競爭的關鍵。這次合作結合了 Riverchain 的資產開發能力與行業專長，與滴灌通的資金平台項目一同專門配合工程進度來打造一個圍繞項目週期而非傳統貸款限制而設計的融資渠道。

戰略合作夥伴關係的主要優勢包括： 通往全球資本的新渠道： 該結構為資金通過滴灌通平台進入香港建築行業開闢了一條途徑，為傳統融資渠道長期服務不足的領域引入了新的流動性。

該結構為資金通過滴灌通平台進入香港建築行業開闢了一條途徑，為傳統融資渠道長期服務不足的領域引入了新的流動性。 高效透明的融資： 通過結合 Riverchain 的數據驅動信用評估和滴灌通的創新融資框架，此次合作夥伴關係比傳統渠道更高效、更透明地提供資金，為承包商提供更快、更可預測的體驗。

通過結合 Riverchain 的數據驅動信用評估和滴灌通的創新融資框架，此次合作夥伴關係比傳統渠道更高效、更透明地提供資金，為承包商提供更快、更可預測的體驗。 支持行業韌性： 此次合作夥伴關係幫助承包商管理流動性、應對意外的項目變動，並有信心承接更大的項目——為香港建築環境的長期增長和韌性做出貢獻。

Riverchain 創始人兼行政總裁黃振南表示：「承包商在獲取營運資金方面仍然面臨挑戰，這些資金的條款未能反映其項目的實際運作方式。通過開發專為建築行業量身定制的資產，並結合與滴灌通的資金承諾，我們正在建立一個透明的金融生態系統，支持承包商有信心承接更大的項目。」 滴灌通創始人兼主席李小加補充道：「建築業一直以來面對著項目現實情況與可用資金之間的嚴重錯配。Riverchain 帶來了彌合這一差距所需的資產開發能力及行業洞察，我們很高興能夠將投資者的資金，引導至這個對香港經濟發揮著重要作用的板塊。」

關於河匯國際（Riverchain） Riverchain 為業界度身訂造釋放營運資金解決方案，它是建造業企業值得信賴的夥伴。憑藉專有的研發的技術與深厚的行業專業知識，我們策劃創新的融資方案，協助建造業界開拓商機，加速增長，達致成功。我們的服務包括度身訂造具競爭力的保理方案、發票融資方案以及現金流貸款。除了融資服務，Riverchain 亦提供數碼化配套服務，並與實力雄厚的科技夥伴合作，全面提升建造業界供應鏈的透明度。Riverchain 總部設於香港，服務遍及本地與東南亞地區。