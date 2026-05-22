宏利香港及澳門宣佈行政總裁繼任安排

任命紀榮道接替白凱榮出任行政總裁
香港2026年5月22日 /美通社/ -- 宏利香港及澳門今日宣佈高層管理團隊的策略性人事調整，委任紀榮道（Wilton Kee）出任宏利香港及澳門行政總裁，接替白凱榮（Patrick Graham），有關任命有待監管機構批准。是次任命反映宏利一向重視人才培育、策略延續，並致力推動香港與澳門業務實現長遠增長，以及透過周全的接任安排，進一步落實其優化企業策略。
宏利亞洲總裁兼首席執行官范思宏(Steve Finch) 表示：「紀先生的任命，充分展現我們持續穩健的執行力、多元化的業務模式，並彰顯我們對香港及澳門客戶的長遠承諾，而港澳兩地亦是我們在亞洲最龐大的市場之一。紀先生具備深厚而多元的專業經驗以及前瞻性的策略視野，將有助推動公司業務持續增長。近期他在出任香港及澳門副行政總裁兼首席財務總監期間，進一步鞏固了宏利的市場地位，推動企業整合，提升營運管治，並加強協調策略與營運層面的重點項目。這項任命充分反映我們對紀先生出任香港及澳門行政總裁後，繼續帶領公司落實長遠增長策略充滿信心。」
紀先生於2013年加入宏利，歷任香港及澳門多個高級管理職位，涵蓋定價、產品、康健及財務等範疇。他曾出任首席產品總監，其後兼任康健主管。2022年，他獲委任為首席財務總監，並於2026年3月兼任副行政總裁，在推動公司策略發展及鞏固兩地市場領導地位方面作出卓越貢獻。
紀榮道將於2026年7月1日起接替白凱榮出任宏利香港及澳門行政總裁一職。
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