西洽會在重慶開幕：1400家全球企業參展，機器人、飛行汽車與本地美食同台亮相

中國重慶2026年5月22日 /美通社/ -- 來自iChongqing的新聞報道——第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（西洽會）5月21日在重慶開幕，吸引來自50個國家和地區的近1400家企業參會，共同探尋中國西部在投資、貿易和產業合作方面的新機遇。

本屆展會為期四天，將持續至5月24日，重點展示該地區持續推進產業升級、增強服務能力的成果。展會設置15萬平方米展區，集中呈現先進製造和前沿科技成果，並配套舉辦近40場活動。觀眾可現場觀看宇樹機器人、長安飛行汽車等創新產品，選購國際商品，並品味地道重慶美食。