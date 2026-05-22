西洽會在重慶開幕：1400家全球企業參展，機器人、飛行汽車與本地美食同台亮相

中國重慶2026年5月22日 /美通社/ -- 來自iChongqing的新聞報道——第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（西洽會）5月21日在重慶開幕，吸引來自50個國家和地區的近1400家企業參會，共同探尋中國西部在投資、貿易和產業合作方面的新機遇。
本屆展會為期四天，將持續至5月24日，重點展示該地區持續推進產業升級、增強服務能力的成果。展會設置15萬平方米展區，集中呈現先進製造和前沿科技成果，並配套舉辦近40場活動。觀眾可現場觀看宇樹機器人、長安飛行汽車等創新產品，選購國際商品，並品味地道重慶美食。
英國擔任本屆西洽會主賓國，四川省為常設主賓省，韓國京畿道為主賓城市。英國作為主賓國，其商務代表團彙集了邁凱倫、葛蘭素史克、匯豐銀行、渣打銀行和洲際酒店集團等行業領軍企業。
英國駐華大使魏磊(Peter Wilson CMG)在開幕式上表示：「重慶已從重工業中心轉型為高端製造、數字創新和現代服務業蓬勃發展的活力樞紐。如今，它既是通往中國西部的門戶，也是推動區域增長的重要引擎，並日益成為全球供應鏈中的關鍵節點。」
魏磊表示，這些發展方向與英國自身的優先事項高度契合。他說：「我們聚焦先進製造、數字化、綠色增長以及創新驅動發展。這種契合為雙方合作奠定了更加堅實的基礎。」
京畿道副知事金大淳表示，京畿道與重慶已成為值得信賴的經貿夥伴。他引用中國諺語「遠親不如近鄰」說，本次活動有助於深化兩地合作，並推動中韓經貿關係向前發展。
開幕式上，重慶首次發佈《投資機會清單》，圍繞「33618」現代製造業集群體系、科技創新、新能源與算力樞紐建設、內陸開放綜合樞紐以及超大城市治理和城市現代化五大領域，推出277個項目，總金額近5800億元人民幣。
重大項目簽約儀式也在開幕式期間舉行。本屆西洽會共達成簽約項目212個，涵蓋智能網聯新能源汽車、新一代電子信息、生物醫藥等領域。
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SOURCE 重慶國際傳播中心