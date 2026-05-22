Guidepoint擴展服務能力，提供即時獲取專家知識的全新方式

紐約2026年5月22日 /美通社/ -- Guidepoint今日宣布對其全球業務進行戰略性重塑，標誌著公司正從傳統專家網絡，邁向由人工智慧驅動、可即時獲取專家洞察的新階段。基於多年來在技術、內容及新型研究能力方面的持續投入，此次轉型進一步對標當今頂尖研究團隊的運作模式：更高效、更互聯，並日益由AI驅動。

Guidepoint創始人兼首席執行官Albert Sebag表示：「Guidepoint始終走在協助客戶獲取專家洞察方式的前沿。如今，這已不再局限於與專家直接交流。研究團隊需要構建假設、收集一手洞察、驗證判斷、整合研究結果，並提升決策信心。Guidepoint已發展形成對這一完整研究流程的支持，幫助客戶以更多方式獲取專家知識，更高效地從問題走向答案。」