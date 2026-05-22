Gene Solutions 於 TJCC 2026 展示 AI 驅動多體學液態切片創新成果: 推動台灣精準腫瘤醫學發展

衛星研討會與展區交流，展現臨床醫師對 MRD、MCED，以及以臨床實證為基礎之基因檢測應用的高度關注。 台北2026年5月22日 /美通社/ -- Gene Solutions 為致力推動 AI 驅動多體學癌症基因檢測與精準腫瘤醫學解決方案的全球創新生技公司，近日參與第 30 屆台灣癌症聯合年會（TJCC 2026），此次亦為 Gene Solutions 首次於台灣大型腫瘤醫學年會正式亮相。 Gene Solutions 透過本次衛星研討會與展覽攤位，與台灣腫瘤醫學專家就多體學液態切片於多癌種早期檢測（MCED）、治療決策、微量殘存疾病（MRD）監測及復發追蹤等臨床應用價值進行深入交流。與會醫師展現對基因檢測的高度熟悉，並對具臨床實證支持的進階型 MRD 與 MCED 應用表達高度興趣。

衛星研討會：「多體學液態切片實務應用：推動台灣精準腫瘤醫學發展」 研討會由 Gene Solutions 全球醫學事務總監 Ida Deleskog Lindstroem 的致歡迎詞揭開序幕。Ida總監強調了公司強大的全球實績，包含在全球已完成超過 320 萬次基因檢測，並在亞洲地區提供了超過 7 萬次癌症基因分析與 ctDNA 動態監測檢測。Ida總監展示了 Gene Solutions 的 AI 驅動整合型平台，該平台結合了多體學數據（基因體、表觀基因體、片段體和轉錄體）與臨床資料，在整個癌症照護旅程中提供可啟發臨床決策的關鍵洞察 —— 從用於多癌種早期檢測（MCED）的 SPOT-MAS，到結合 DNA+RNA 完整分析並搭載 AI 強化工具（如 OriCUP）與融合基因偵測的 K-TRACK 和 K-4CARE，再到整合式 ctDNA型 MRD 監測技術，以用於治療選擇、耐藥性追蹤及腫瘤動態評估。Ida總監於演講最後強調，此計畫的核心目標在於將這些創新技術轉化為台灣腫瘤臨床實務中的真實世界臨床價值。

學術議程與講者亮點 本次活動邀集多位重量級專家，共同探討液態切片於精準腫瘤醫學領域中日益重要的臨床角色與發展趨勢，聚焦於多體學、人工智慧（AI）、微量殘存疾病（MRD）及多癌種早期檢測（MCED）等關鍵領域。 新加坡国立癌症中心（National Cancer Centre Singapore）的陈家健（Aaron Tan Chia-Ken）助理教授发表了题为"液体活检与多组学在癌症治疗全病程中的泛癌种应用价值"的演讲。他阐述了液体活检广泛的临床应用价值——从晚期疾病的基因型分析与治疗选择、循环肿瘤 DNA（ctDNA）监测以评估治疗反应，到早期癌症的 ctDNA 微小残留病灶（MRD）评估，以及多癌症早期检测（MCED）。

陈助理教授强调，临床技术已从传统的单一驱动基因检测，演变为整合的多组学方法，从而能够更全面地捕获肿瘤异质性和克隆演化。他通过一个同时患有多种原发性肺癌患者的真实世界案例，生动地展示了这些概念。他的演讲凸显了全面多组学液体活检在推动精准肿瘤学实践中日益重要的作用。 Gene Solutions 首席研究員暨研發負責人 Dr. Le Son Tran則介紹 Gene Solutions AI 驅動多體學 ctDNA 平台 SPOT-MAS 的科學基礎與多癌種早期檢測（MCED）應用。Le Son 博士指出，目前癌症篩檢模式對多種高致命性癌症的覆蓋仍相對不足，因此市場對可規模化推行的 MCED 解決方案存在高度未被滿足的需求。由於早期癌症釋放至血液中的 ctDNA 含量通常極低，因此多體學訊號整合與 AI 驅動運算模型，正逐漸成為提升早期癌症偵測能力的重要關鍵。

來自台北榮民總醫院的姜乃榕醫師（Dr. Nai-Jung Chiang）分享液態切片於腸胃道癌症及大腸直腸癌的臨床案例應用經驗，說明整合基因體與轉錄體分析並結合 tumor-informed MRD 的實際臨床價值。姜醫師指出，Gene Solutions 的 K-TRACK 與 K-4CARE 等整合式 NGS 檢測，可提供超越單一位點偵測的生物學精準突變判讀。此外，姜醫師也強調液態切片作為低侵入性檢測工具，在長期監測、復發追蹤及腫瘤異質性評估中的互補價值，特別適用於許多難以反覆取得組織檢體的實體腫瘤。 來自臺灣大學醫學院附設醫院的陳偉武醫師（Dr. Tom Wei-Wu Chen）深入探討液態切片於乳癌與肉瘤的臨床整合應用。陳醫師分享研究數據指出，在接受根治性治療後，即使影像學檢查仍為陰性，若 ctDNA 持續呈現陽性，仍可能代表較高的復發風險。陳醫師亦強調 tumor-informed MRD 相較於 tumor-naïve MRD 檢測，在低疾病負荷的情境下具有更佳的敏感度與特異性。此外，陳醫師也介紹目前進行中的 MELODY study，該研究為一項跨國隨機第二期臨床試驗，評估 pegylated liposomal doxorubicin 維持治療相較於主動監測在晚期軟組織肉瘤患者中的應用，並探索 tumor-informed ctDNA 作為風險分層與臨床決策生物標記的潛力。

來自香港中文大學的龍浩鋒教授則分享亞太地區對 AI 驅動生物標記結合液態切片技術應用於精準腫瘤醫學的觀點。龍教授指出，新世代生物標記正逐步演進為由 AI 建構的複合型生物訊號，整合 radiomics、pathomics、ctDNA、甲基化與多體學數據。龍教授亦強調，整合 DNA 與 RNA 分析的多體學平台，正逐漸成為深入解析腫瘤特徵的重要工具，但同時也面臨到技術、生物學及運算層面的挑戰，如何將其成功導入日常臨床實務仍是關鍵課題。龍教授進一步表示，未來 AI 強化型生物標記若要有效支持疾病的動態長期監測與個人化治療決策，仍需建立更完整且具說服力的臨床實證與驗證基礎。

本次議程最後由龍浩鋒教授主持專家座談，與所有講者及 Gene Solutions 腫瘤醫學總監暨腫瘤內科醫師 Dr. Nguyen Duy Sinh 共同參與討論。座談聚焦於多體學解決方案如何以實證醫學為基礎，導入台灣及亞太地區的臨床實務應用，並探討其未來發展方向與臨床價值。 醫師高度參與，反映台灣已具備發展進階基因檢測的良好基礎 活動現場問卷調查結果顯示，超過 90% 的與會醫師過去已有次世代定序（NGS）的使用經驗，顯示台灣臨床市場已具備高度基礎，準備迎接更進階的液態切片與多體學應用。此外，多體學技術正逐漸被臨床醫師熟悉，而 MCED 亦逐步被視為癌症篩檢與精準腫瘤醫學的重要創新方向。上述結果也顯示，Gene Solutions 未來在台灣持續深化科學教育、臨床實證建立及醫師交流合作，具備良好的發展契機。

在 Gene Solutions 腫瘤基因檢測產品組合中，K-4CARE 為醫師關注度最高的檢測產品，其次為 K-TRACK 與其他腫瘤診斷解決方案。MRD 亦被視為最具潛力的臨床切入點，許多醫師已開始使用 MRD 技術，或對未來導入表達高度興趣。當被問及臨床上導入新型診斷產品時最重要的考量因素時，醫師普遍認為「臨床實證」為最關鍵考量，其次依序為檢測極限（LOD）、基因 panel 數量、報告時效（TAT）、價格，以及與現有檢測內容的差異化。上述結果再次凸顯，以實證為核心的科學溝通、完整驗證數據，以及具臨床意義的檢測效能，將是推動新世代基因檢測方案於台灣臨床應用的重要基礎。

透過基因分析整合疾病長期監測，推動精準腫瘤醫學發展 Gene Solutions 於 TJCC 2026 的參與，凸顯 AI 驅動多體學液態切片於台灣精準腫瘤醫學領域中日益重要的臨床價值與發展潛力 Gene Solutions 全球醫學事務總監 Ida Deleskog Lindstroem 表示：「台灣擁有高度成熟的癌症醫療體系，臨床醫師對基因檢測具備豐富經驗，並樂於接受具臨床驗證基礎的創新技術。本次參與 TJCC 2026，我們看見臨床醫師正積極探索 AI 驅動多體學液態切片如何協助更早期癌症偵測、更精準的治療決策，以及 ctDNA 的長期精準監測。Gene Solutions 將持續與台灣臨床醫師、醫院、醫學會及產業夥伴深化合作，將更多具實證基礎、可信賴且更容易取得的基因檢測方案帶給更多病人。目前我們已有多項研究計畫持續推進中，並已與臺灣大學醫學院附設醫院的陳偉武醫師團隊共同啟動 MELODY study。」

陳偉武醫師亦表示：「多體學液態切片結合 ctDNA-based MRD 監測，代表精準腫瘤醫學的重要進展。我們與 Gene Solutions 共同進行的 MELODY study，將有助於更嚴謹地評估 tumor-informed MRD 於肉瘤病人中的應用價值。在需要高敏感度長期監測的臨床情境中，此類技術有機會真正影響治療決策，並進一步改善病人預後。」 关于 Gene Solutions Gene Solutions 是一家总部位于新加坡的全球性生物技术公司，致力于让先进的基因组学解决方案更普及且更负担得起。借助多组学（multi-omics）、次世代测序（NGS）及人工智能（AI）技术，该公司提供了一系列产品组合，包括多癌症早期检测（SPOT-MAS）以及结合循环肿瘤 DNA（ctDNA）监测的全面肿瘤基因分型（K-TRACK、K-4CARE）。自 2017 年以来，Gene Solutions 运营着通过美高学会（CAP）认证的 NGS 实验室，并在全球范围内交付了数百万份基因检测。欲了解更多信息，请访问 www.genesolutions.com，并在 LinkedIn 上关注该公司。

聯繫方式：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/gene-solutions--tjcc-2026--ai---302779918.html SOURCE Gene Solutions Genomics Pte., Ltd