森林城市經典球場躍升14位至亞洲第36位，連續七年躋身亞洲百佳，榮膺馬來西亞第一

馬來西亞，柔佛 - 2026年5月22日 - 森林城市高爾夫度假區宣佈，森林城市經典球場在2026年亞洲百佳高爾夫球場評選中實現了迄今最大幅度的年度排名躍升，較去年提升14位，位列亞洲第36位，榮膺馬來西亞排名第一的高爾夫球場。與此同時，度假區內的森林城市高爾夫酒店近期榮獲2025年Agoda金環獎。隨著馬來西亞大力推動2026馬來西亞旅遊年及2026柔佛旅遊年，度假區預計相關高爾夫旅遊需求將持續升溫。
強勁排名與亞洲高爾夫熱潮，彰顯森林城市應對需求增長的實力
森林城市高爾夫度假區介紹，2025年森林城市高爾夫度假區接待球客達到10萬人。在國家和州級旅遊活動以及高爾夫運動興趣日益增長的背景下， 2026年到訪遊客預計將持續增長，特別是以休閒度假為導向的高爾夫球手群體。
2026馬來西亞旅遊年和2026柔佛旅遊年是政府主導的互補性旅遊推廣活動，旨在通過聯合宣傳、大型活動策劃以及主要口岸和目的地的服務提升，刺激入境和境內旅遊。這兩項活動均設定了雄心勃勃的目標：2026馬來西亞旅遊年旨在吸引4,700萬遊客並創造1471億令吉的旅遊收入，而2026柔佛旅遊年的目標是到年底吸引1,200萬遊客並產生約420億令吉的經濟影響。預計這些舉措將在整個2026年推動森林城市金融特區周邊在酒店、活動及休閒方面的需求增長。
與此同時，亞洲地區對高爾夫參與度及旅遊熱度持續升溫。城市練習場和家庭式迷你高爾夫正拓寬高爾夫運動的入門渠道。根據全球兩大高爾夫規則制定機構之一R&A發佈的獨立數據，2024年數據顯示，亞洲在全球高爾夫人口中領先於歐洲、加拿大及其他所有R&A附屬地區（不包括隸屬於USGA的美國及墨西哥）。前往亞洲的國際高爾夫旅遊亦在增長，尤其是東南亞地區，憑藉錦標賽級球場、高品質酒店服務以及多元文化體驗，正鞏固其作為最具吸引力高爾夫旅遊目的地之一的地位。這些趨勢共同表明，在參與度增長、投資增加和旅遊業發展的共同支撐下，高爾夫正全面迎來增長階段。
在此背景下，憑藉2026年森林城市經典球場排名亞洲第36位、馬來西亞第1位的成績，度假區可將市場需求轉化為高爾夫住宿套餐、企業高爾夫活動及家庭度假。森林城市高爾夫酒店近期還獲得了2025年Agoda金環獎，進一步提升了其作為高爾夫與酒店服務一體化綜合度假目的地的吸引力，有助於支撐2026年全年更高的入住率、更長的停留時間和更高的客戶消費。
經典球場與傳奇球場共同構築森林城市高爾夫度假區：連續七年的穩定表現
位於馬來西亞柔佛州的森林城市高爾夫度假區擁有兩座18洞國際錦標賽級球場：經典球場，由資深球場設計師梁國坤打造；以及傳奇球場，由傑克·尼克勞斯與傑克·尼克勞斯二世連袂設計。兩座球場均在亞洲取得了優異排名。
亞洲百佳高爾夫球場榜單自2016年起由《高爾夫旅行》雜誌中文版與韓文版聯合主辦，評審維度涵蓋球場設計、可玩性、景觀美感及技術挑戰性。經典球場於2018年首度入圍，並保持連續在榜至2026年。
2026年，經典球場位列亞洲第36位，較去年提升14個位次。在馬來西亞上榜的三座球場中，森林城市排名全國第一，其餘兩家分別位列第55位及第73位。
森林城市方認為，這份持續的認可，印證了其運營管理的持續精進與球場品質的長期穩定。在眾多球場排名變動頻繁的激烈競爭中，連續七年躋身榜單，充分體現了球場在設計、養護及整體打球體驗方面始終堅持專業標準，並不斷追求更高水準。
球場設計理念：回歸自然，精妙平衡
森林城市高爾夫度假區的36洞以國際錦標賽級標準呈現兩種互補的建築風格。
經典球場由資深設計師梁國坤操刀，秉持「回歸自然」的設計理念，通過層次分明的景觀肌理、靈動流暢的沙坑線條、移步易景的水景意境，將自然美學與競技策略巧妙融合。湖體同時承擔水資源綜合管理功能，賦予球場兼具美學價值與生態可持續性的底色。梁國坤的設計水準擁有獨立驗證：其經典球場與假日島高爾夫球會同為入選2026亞洲百佳的作品。
對於球手而言，經典球場將設計意圖轉化為實際體驗：每一杆都需審慎決策，精準與球場管理能力同樣重要，同時讓球手沉浸于精心構建的自然環境之中。整場球既是對技巧與策略的考驗，也是一段穿行于生動景觀的旅程。
傳奇球場則由傑克·尼克勞斯與傑克·尼克勞斯二世連袂設計，形成了與經典球場互為補充的獨特風格。這一難得的父子檔設計作品，在挑戰性與美學表達之間實現了精妙平衡，滿足尋求與經典球場不同體驗的球手需求，同時保持錦標賽級水準。
經典球場與傳奇球場均已獲得GEO國際環保認證，確認其環境管理能力經過獨立驗證，而非單方面聲明。2025年，森林城市高爾夫度假區舉辦了多場大型賽事，並接待了超過10萬人次的高爾夫球手，印證了其不僅是高爾夫愛好者青睞的目的地，也是舉辦各類賽事的重要平台。
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| 經典球場
| 傳奇球場
| 設計師
| 梁國坤
| 傑克·尼克勞斯父子
| 長度
| 7,138碼
| 7,386碼
| 洞數
| 18洞
| 18洞
| 設計特色
| 「回歸自然」，湖景融入策略
| 挑戰性與美學精妙平衡
| GEO認證
| 已認證
| 已認證
| 亞洲百佳（2026年）
| 第36位，馬來西亞第一
| 曾獲亞太百佳認可
| 設計亮點
| 湖體兼具水資源管理與策略挑戰
| Pulai河紅樹林邊緣、高低差、跨水擊球、沙坑塑形
不止於球場：森林城市作為高爾夫旅遊目的地
森林城市高爾夫度假區既是活躍的國際賽事舉辦地，也是頂級的休閒目的地。其定期舉辦的各類錦標賽和不斷增長的訪客數量，反映了全年持續的高利用率。這些運營數據與亞洲百佳的排名認可相輔相成，證明了度假區具備大規模舉辦賽事並同時保持高品質客戶體驗的能力。
度假區坐擁約4公里海岸線、紅樹林船遊、海釣以及全年營業的餐飲配套，與周邊廣闊的休閒生態融為一體。如此豐沛的自然資源與設施，讓每次造訪都別有新意——這裡緊鄰新加坡，往來便捷，加上不斷升級的體驗項目和遊覽線路，持續為回頭客帶來豐富而多元的度假體驗。
高爾夫之外，森林城市高爾夫度假區自2018年以來已摘得近20項行業大獎，為森林城市累計超40項的國際榮譽再添華彩。對活動策劃方而言，這些權威認證，加上久經考驗的會議設施與順暢的跨境交通，共同搭建起一個可靠平台。無論是企業高爾夫日、獎勵旅遊，還是多場賽事連軸舉行，都能從容承接——初來者心曠神怡，再訪者賓至如歸。
度假區概覽
- 地理位置： 柔佛州森林城市，最近點距新加坡約2公里。
- 交通方式： 經第二通道駕車前往新加坡中央商務區約40分鐘（視交通狀況而定）。
- 住宿設施： 森林城市高爾夫酒店（五星級；榮獲2025年Agoda金環獎）及花園別墅。高爾夫別墅展示單位已完成「無界感」設計理念煥新升級，適合團隊及家庭入住。
- 商務會議設施： 提供會議及活動設施，適用于企業高爾夫活動、獎勵旅遊及董事會級別會議。可提供餐飲及分會場空間。
- 訪客量（2025年）： 接待高爾夫球手超過10萬人次；是馬來西亞到訪量最高的高爾夫俱樂部之一。
- 預訂方式： 開球時間、住宿、打球套餐及企業活動諮詢可通過官方網站 https://fcgolfresort.com/ 查詢預訂。
展望：競爭力源於對品質的長期堅持
在亞洲百佳榜單中持續獲得認可，反映了森林城市高爾夫度假區在球場品質、運營管理及環境管理（包括維持GEO認證）方面的持續投入，度假區將在2026年及以後繼續貫徹以上努力。隨著2026馬來西亞旅遊年和2026柔佛旅遊年活動全面展開，度假區預計在高爾夫住宿套餐、企業活動及家庭休閒方面的需求將更加強勁。再加上毗鄰新加坡的地理優勢與日益完善的綜合配套，森林城市作為高爾夫旅遊目的地與綜合度假平台，對高爾夫愛好者、活動主辦方及長期合作夥伴的綜合價值將進一步彰顯。