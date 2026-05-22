森林城市經典球場躍升14位至亞洲第36位，連續七年躋身亞洲百佳，榮膺馬來西亞第一



經典球場

傳奇球場

設計師

梁國坤

傑克·尼克勞斯父子

長度

7,138碼

7,386碼

洞數

18洞

18洞

設計特色

「回歸自然」，湖景融入策略

挑戰性與美學精妙平衡

GEO認證

已認證

已認證

亞洲百佳（2026年）

第36位，馬來西亞第一

曾獲亞太百佳認可

設計亮點

湖體兼具水資源管理與策略挑戰

Pulai河紅樹林邊緣、高低差、跨水擊球、沙坑塑形



森林城市高爾夫度假區既是活躍的國際賽事舉辦地，也是頂級的休閒目的地。其定期舉辦的各類錦標賽和不斷增長的訪客數量，反映了全年持續的高利用率。這些運營數據與亞洲百佳的排名認可相輔相成，證明了度假區具備大規模舉辦賽事並同時保持高品質客戶體驗的能力。度假區坐擁約4公里海岸線、紅樹林船遊、海釣以及全年營業的餐飲配套，與周邊廣闊的休閒生態融為一體。如此豐沛的自然資源與設施，讓每次造訪都別有新意——這裡緊鄰新加坡，往來便捷，加上不斷升級的體驗項目和遊覽線路，持續為回頭客帶來豐富而多元的度假體驗。高爾夫之外，森林城市高爾夫度假區自2018年以來已摘得近20項行業大獎，為森林城市累計超40項的國際榮譽再添華彩。對活動策劃方而言，這些權威認證，加上久經考驗的會議設施與順暢的跨境交通，共同搭建起一個可靠平台。無論是企業高爾夫日、獎勵旅遊，還是多場賽事連軸舉行，都能從容承接——初來者心曠神怡，再訪者賓至如歸。在亞洲百佳榜單中持續獲得認可，反映了森林城市高爾夫度假區在球場品質、運營管理及環境管理（包括維持GEO認證）方面的持續投入，度假區將在2026年及以後繼續貫徹以上努力。隨著2026馬來西亞旅遊年和2026柔佛旅遊年活動全面展開，度假區預計在高爾夫住宿套餐、企業活動及家庭休閒方面的需求將更加強勁。再加上毗鄰新加坡的地理優勢與日益完善的綜合配套，森林城市作為高爾夫旅遊目的地與綜合度假平台，對高爾夫愛好者、活動主辦方及長期合作夥伴的綜合價值將進一步彰顯。