社聯「S+高峰會2026」 科技公益領航－智善共創未來

香港 - 2026年5月22日 - 面對社會、經濟與環境的急劇變化，香港在人口結構轉變、經濟轉型及極端氣候等重大挑戰下，同時迎來科技變革與區域快速融合所帶來的發展機遇。要建設可持續且宜居的香港，社會各界須攜手合作，以創新思維與方案應對未來。



從左至右：社聯行政總裁陳文宜議員、騰訊可持續社會價值事業部（SSV）技術架構部架構師朱銀良先生、香港特區政府勞工及福利局副局長何啟明先生、社聯主席管浩鳴議員、澳洲社企Infoxchange行政總裁David Spriggs先生、香港特別行政區立法會科技創新界邱達根議員

香港社會服務聯會（社聯）今日舉行「S+ 高峰會2026」，主題為「科技公益」，從多角度探討科技進步如何影響社會發展，並分析社會可持續發展中的挑戰與機遇。峰會匯聚超過700位來自創科企業、慈善基金會、政策研究、社會服務及社會創業等領域的參與者，推動跨界別、跨專業的對話，助力機構與社會持續發展。社聯期望透過「智善共創」，優化科技公益生態圈，加速社會服務界的數碼轉型，攜手應對社會可持續發展中的各項轉變與需求。



香港社會服務聯會主席管浩鳴議員，法政牧師，SBS，JP：「在人工智能與數據應用浪潮下，我們觀察到數碼轉型對社福界帶來的機遇與挑戰。透過年度項目『S+ 高峰會』推動科技賦能、為機構提供資源對接機會，讓機構重塑自身優勢，持續提升服務效能，應對國家『十五五』規劃，開拓社會發展新局。」



香港特別行政區政府勞工及福利局副局長何啟明先生，JP：「特區政府一直重視並積極推動創新科技在社會福利服務中的應用。先進科技不應只是提升效率的工具，更可用於解決社會問題、促進公共利益。讓我們借助科技的力量，攜手構建和諧穩定、關愛共融的社會。」



主題演講環節邀得騰訊可持續社會價值事業部（SSV）技術架構部架構師朱銀良先生及澳洲社企Infoxchange行政總裁David Spriggs先生擔任主講嘉賓，分享國內外跨界協作的成功案例，剖析社會服務機構如何善用大數據與人工智能等前沿技術，掌握關鍵動能和成效指標，加速機構數碼轉型。立法會（科技創新界）邱達根議員主持討論環節，與兩位主講嘉賓進行深度交流。



本屆高峰會涵蓋一系列的專題研討會、圓桌會議及工作坊，探討人工智能及大數據在數碼轉型、服務創新、策略性公益，以及未來技能培訓中的關鍵作用。今年特設「Tech Clinic 免費諮詢」，由香港、中國內地及新加坡專家與企業一對一解答數碼轉型難題，分享業界成功經驗。



「S+ 高峰會2026」的圓滿舉行，標誌著本港社福界與創科界深化協作的新里程。社聯將繼續擔當推動角色，透過「科技公益」的實踐，連結更多社會資源與技術專才，協助業界把握科技機遇和提升市民生活質素，攜手建設更具韌性、更共融及可持續發展的社會。



