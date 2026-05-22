億都加速佈局AI算力賽道 旗下算豐信息TaaS業務正式進駐香港數碼港

打造國產AI算力服務新標杆

香港 - 2026年5月22日 - 億都(國際控股)有限公司 (「億都」；股份代號：00259.HK，連同其附屬公司「集團」) 宣佈，旗下全資子公司香港算豐信息有限公司 (「算豐信息」)正式進駐香港數碼港(「數碼港」) ，重點啟動國產Token-as-a-Service (「TaaS」) 業務佈局，標誌著集團在AI算力服務領域邁進關鍵里程。



數碼港賦能 打造AI算力服務新標杆



依託數碼港完善的科技基建及創科生態圈，算豐信息將發揮香港及粵港澳大灣區的核心區位優勢，推動TaaS業務迅速發展。作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，數碼港匯聚超過 2,300 家企業，包括多元化科技企業及產業資源，有助算豐信息高效連繫AI產業鏈及潛在客戶，建立具競爭力的業務拓展平台，有效拓展AI算力服務市場版圖。



一站式TaaS平台落地 加速AI商業化進程



算豐信息自研國產異構算力底座，搭建統一高效 API 服務體系，為企業提供高性價比、本土化大模型方案。憑藉靈活擴容服務，算豐信息助力企業快速研發 AI 應用與智能體，推動技術商業落地。算豐信息旗下cube-router.com實現算力標準化、即取即用，開啟 Token 即服務新階段，降低企業用算力門檻，賦能數智轉型。



算豐信息行政總裁陳達亮先生表示：「我們很高興算豐信息是次成功進駐香港數碼港, 憑藉其穩固的資源基礎、相關明確的政府政策及資源支援，以及廣大的企業網絡，數碼港將為算豐信息提供強大發展動力。未來，算豐信息將善用園區的設施及配套資源，加快推動業務落地與規模化發展，持續提升在亞太區算力服務市場的影響力。」



參與主題座談分享實踐經驗



算豐信息於今日獲邀出席數碼港舉辦的「洞察交流」專題會議，參與「AI 晶片新未來：多元硬件赋能無限創新」主題座談。會上，算豐信息高級副總裁顧萌先生分享AI晶片硬體賦能產業創新的核心觀點與實踐經驗，並與業界共同探討AI技術發展新趨勢，進一步提升算豐信息在行業內的影響力，同時深化與園區及產業夥伴的交流與合作。



Shanghai Cube賦能 引領算力效率與空間革新拓展醫療與金融等多元應用場景



算豐信息積極推進高性能算力基建，其旗艦產品Shanghai Cube為全面正向開發的國產高密度算力設備，將算力設備軟硬體一體化架構的「設計」與「生產」環節分開，集成多家國產頭部科技企業的研發成果。Shanghai Cube的創新之處在於其將國產高性能GPU晶片、網絡交換晶片、液冷系統、操作系統與調度平台等關鍵軟硬件進行系統性整合優化，做到開箱即用，為市場提供了一套最佳解決方案。此外，Shanghai Cube單一標準機櫃可支援128張GPU模組的高密度設計，遠超國內常見的32張卡，尤其適合香港等寸金尺土的應用場景，且能持續保持90%以上的使用率，凸顯其卓越的營運效益。



Shanghai Cube的研發和推出，展現了算豐信息的綜合實力，成功團結和整合業內不同領域的專業團隊，透過開創性的超整合 (「Super Integration」) 全棧業務，為客戶提供雲及算力租賃、私有化服務，以及AI模型及應用開發的一站式解決方案。Shanghai Cube 最初主要服務於 AI 產業鏈內部用戶，惟現時已逐步拓展至更廣泛的應用場景，包括醫療、銀行及金融等行業，並正持續推進相關產品的交付與落地。未來，算豐信息將考慮借助 Shanghai Cube 的平台與資源優勢，持續推進 TaaS 業務發展。



億都主席方仁德先生表示：「億都未來將持續深化在AI算力領域的戰略佈局，並全力推動算豐信息充分發揮其技術創新能力與平台優勢。我們深信，隨著AI應用加速普及，算力將成為推動新一輪產業升級的核心引擎。集團將積極把握AI浪潮帶來的歷史性機遇，持續優化產品及服務生態，提升市場競爭力，並加強與產業夥伴的協同合作。我們致力將億都及算豐信息打造為國產算力服務創新的引領者，為推動區域及全球數字經濟發展貢獻更大價值。」



