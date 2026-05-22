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出版：2026-May-22 17:00
更新：2026-May-22 17:00
PR Newswire

海信推出UR8，以自然真實色彩將新一代RGB MiniLED技術帶入更多家庭

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青島2026年5月22日 /美通社/ -- 全球領先的消費電子與家電品牌海信今日推出UR8，這是一款更易普及的RGB MiniLED電視系列，旨在為全球更多消費者帶來新一代顯示技術、自然真實的色彩、沉浸式娛樂體驗以及先進的遊戲性能。

作為RGB MiniLED的開創者，海信通過其最新RGB MiniLED電視持續推動顯示技術邁向新的高峰。UR8搭載Chromagic Technology——這是海信自主研發的光學架構，集成自研Chromagic RGB芯片、先進光學設計以及色彩管理系統，可呈現更加自然逼真的色彩，覆蓋高達100%的BT.2020色域，同時保持高能效並減少有害藍光。今年早些時候，美國消費技術協會(CTA)正式將「RGB LED」電視認定為顯示創新的新類別，而海信在推動與制定行業標準方面發揮了重要作用，進一步鞏固了RGB MiniLED作為行業重要里程碑以及高端電視體驗新標桿的地位。

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UR8搭載Hi-View AI Engine RGB處理器，可提供更豐富、更精準的畫面表現，使電影、體育直播以及遊戲世界以更強的層次感與真實感呈現。原生180Hz遊戲模式確保超流暢動態效果與快速響應性能，讓用戶在高速動作與激烈遊戲過程中始終保持沉浸體驗。由Devialet調校的沉浸式2.1.2多聲道環繞音效，則進一步通過影院級聲音表現提升整體體驗，使每一個場景都更加生動震撼。

通過UR8，Hisense持續加速RGB MiniLED技術的普及，讓全球消費者更容易接觸到新一代顯示創新技術。UR8融合先進畫質表現、智能處理能力與精緻設計，代表了高端家庭娛樂未來發展的又一重大進步。

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關於海信

海信成立於1969年，是全球知名的家電與消費電子領導品牌，業務遍及160多個國家和地區，專注於提供高品質多媒體產品、家電產品以及智能IT解決方案。根據Omdia數據，海信在100英吋及以上電視市場連續三年（2023-2025）位居全球第一。作為RGB MiniLED的開創者，海信持續引領新一代RGB MiniLED創新。作為FIFA World Cup 2026™官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作與世界各地消費者建立連接。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ur8rgb-miniled-302776883.html

SOURCE Hisense

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關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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