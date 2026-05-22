構建AI就緒型企業：推動AI規模化部署與增強數字彈性的新舉措出台

首屆中小企業AI影響力大獎及新的公私合作，將會加速企業AI轉型，增強網絡彈性，保障新加坡數字基礎設施安全 新加坡2026年5月22日 /美通社/ -- 隨著企業加速採用AI（人工智能），挑戰正從實驗探索轉向安全規模化部署。許多企業在從試點走向全面實施的過程中，仍面臨技術壁壘、運營複雜性以及日益加劇的網絡安全威脅。超過八成的組織機構每年至少遭遇一次網絡安全事件，這凸顯了對更強數字彈性的迫切需求。 在作為新加坡科技展，在新加坡亞洲科技會展 (Asia Tech x SG) 的亞洲科技企業會展 (ATxEnterprise)上，該大會由新加坡資訊通信媒體發展局(IMDA)與英富曼(Informa)聯合主辦，新加坡數碼發展及新聞部高級政務部長陳傑豪(Tan Kiat How)先生宣佈了多項新舉措，旨在幫助企業充滿信心地採用AI，增強網絡彈性，並為新加坡的數字基礎設施奠定面向未來的堅實基礎。此次宣佈的內容包括「數字企業藍圖」(DEB)框架下的新合作，以及對量子安全基礎設施的持續投資。

新設獎項，以表彰新加坡的AI先鋒 近期，新加坡企業的AI採用率快速增長。IMDA發佈的《2025年新加坡數字經濟報告》(SGDE Report 2025)顯示，中小企業(SME)的AI採用率在短短一年內增長了兩倍多，從4.2%躍升至14.5%；而非中小企業的AI採用率也在2024年從44%大幅攀升至62.5%。 為表彰通過AI取得可衡量的商業成果的中小企業，IMDA與新加坡工商聯合總會(Singapore Business Federation)將推出首屆「 2026年中小企業人工智能影響力獎 」(SME AI Impact Award 2026)，該獎項是「 全國人工智能影響力計劃 」(NAIIP)的組成部分，並旨在支持「全國人工智能策略」(NAIS)的實施。

該獎項將在兩大類別中評選出最多30個獲獎者：一類是自主開發專有AI工具的企業，另一類是成功部署現成AI解決方案的企業。獲獎者將獲得「中小企業人工智能影響力獎信任標誌」 (SME AI Impact Award Trustmark) ，以增強其商業信譽和市場聲譽。 提名將於2026年6月1日至8月14日期間開放，獲獎者將在2026年10月13日「中小企業數字化日」(SMEs Go Digital Day)正式公佈。 新合作將助力提升企業AI能力與網絡彈性 為幫助中小企業在AI和網絡安全方面構建更強的數字化能力，IMDA正通過與Grab和RSM Stone IT (RSM)的兩項新合作，擴展「數字企業藍圖」。這兩項合作均為中小企業提供手把手的指導、實用工具和專業知識，幫助他們充滿信心地採用AI，並增強其網絡彈性。

Grab將與IMDA聯合推出面向中小企業的「Grab AI計劃」(Grab AI Programme for SMEs)，通過AI素養倡議、培訓和實際應用支持，覆蓋10,000家餐飲(F&B)、電子商務和零售領域的中小企業。該計劃包括在線培訓資源、網絡研討會、大師班，以及與新加坡科技設計大學(Singapore University of Technology and Design)聯合開發的為期兩天的AI課程，幫助中小企業利用IMDA預先批准的AI解決方案，制定切實可行的AI路線圖。 RSM將推出「RSM Cyber2SME™計劃」，向2,000家中小企業免費提供網絡釣魚模擬演練，並將舉辦涵蓋網絡風險的網絡安全意識研討會。多達1,000家中小企業還將受益於網絡安全意識網絡研討會和桌面推演，內容涵蓋網絡風險、AI與數據威脅，以及事件響應策略。

這些合作建立在DEB的基礎之上。DEB自2024年5月推出以來，已累計支持超過26,000家中小企業。隨著Grab和RSM的加入，IMDA的目標是再覆蓋12,000家中小企業，使該計劃到2029年接近支持50,000家中小企業的目標。 一本讓數字化領導者更輕鬆實現AI轉型的新行動指南 IMDA、精深技能发展局(SSG)和新加坡勞動力發展局(WSG)[1]三方聯合制定「企业人工智能影响力指南」(AI for Enterprise Impact Playbook)，旨在幫助數字化領先企業順利推進AI採用。 該行動指南基於超過1,000次企業互動中獲得的洞察編寫而成，幫助企業評估其AI採用準備度，識別相關支持資源，並採取可落地的下一步行動。該指南還將IMDA、新加坡企業發展局(EnterpriseSG)、SSG和WSG的項目與資源整合到統一的框架中。

領先一步，防範AI安全漏洞 Sonar在新加坡ATxSummit峰會上全球發佈了其新款AI修復智能體，該工具由Sonar與IMDA及新加坡的工程師聯合開發。該工具幫助企業自動檢測、修復和驗證AI輔助軟件開發過程中產生的代碼問題，使組織機構能夠更安全地部署AI編程工具。 打造量子安全的新加坡 作為數字樞紐，新加坡必須確保電信行業能夠抵禦量子威脅。 IMDA與新加坡電信(Singtel)、愛立信(Ericsson)和NCS新加坡簽署了一份意向備忘錄(MOI)，將試點並驗證用於遷移新加坡電信基礎設施和系統的量子安全技術。此次合作將加強新加坡對量子威脅的防禦能力，支持更廣泛的電信行業採用，並將新加坡定位為安全量子時代轉型的參考標桿。

達成這些合作是新加坡數字化旅程中的一座重要里程碑，賦能企業充滿信心地採用AI，加強網絡安全彈性，並為更安全、更具創新性的數字未來奠定基礎。 垂詢ATxSG詳情，請訪問asiatechxsg.com。 [1] WSG和SSG將進行合併，組建新的「技能與勞動力發展局」(SWDA)。 媒體聯繫電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aiai-302780080.html SOURCE Infocomm Media Development Authority of Singapore