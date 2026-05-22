Rendeavour 成為非洲大陸自由貿易區在非洲工業化及貿易基建方面的首個實施夥伴

藉此合作，Rendeavour 將協助非洲大陸自由貿易區秘書處，加強經濟特區 (Special Economic Zones, SEZ) 在推動工業化上所發揮的作用，為貿易作導向的基建設施引入私人資本，並推動發展聯繫工業與城市綜合生態系統的貿易和工業走廊。

此合作協議於非洲商貿論壇 2026 簽署，該活動乃非洲大陸自由貿易區秘書處旗艦級私營領域平台，雲集各國元首、部長、監管機構代表、投資者及商界領袖，同心推動非洲內部貿易及工業化進程。

非洲大陸自由貿易區的合計國內生產總值 (GDP) 超過 3.4 萬億美元，預料到 2035 年可為非洲大陸帶來額外 4,500 億美元收入。 然而，非洲內部貿易目前只佔非洲整體貿易的 14%，強調需要興建能夠大規模支持製造業、物流和跨境貿易的基建設施。

Rendeavour 創辦人兼行政總裁 Stephen Jennings 說：「非洲不僅是全球增長最快的區域；時日漸進，其亦將躋身最安全可靠的投資熱點之列。 作為非洲大陸自由貿易區首個私營界別的實施夥伴，Rendeavour 的城市以優秀基建與營運環境見稱，讓投資、製造業及貿易得以興旺。」