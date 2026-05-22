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出版：2026-May-22 21:06
更新：2026-May-22 21:06
PR Newswire

Blockchain.com 宣佈就建議首次公開發售 A 類普通股秘密提交註冊聲明草案

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紐約2026年5月22日 /美通社/ -- Blockchain.com Group Holdings, Inc. 今日宣佈，已就建議首次公開發售其 A 類普通股，向美國證券交易委員會（「SEC」）秘密提交 S-1 表格註冊聲明草案。 建議發售的股份數目及價格範圍尚未確定。 首次公開發售須視乎市場及其他條件，以及 SEC 審核程序完成與否而定。

Blockchain.com 標誌

本新聞稿並不構成出售任何證券的要約，或招攬購買任何證券的要約。 任何出售證券的要約、招攬或購買要約，或任何證券銷售，均將根據經修訂的《1933 年證券法》（「《證券法》」）的註冊規定進行。 本公告乃根據《證券法》第 135 條規則發佈。

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關於 Blockchain.com
Blockchain.com 正致力連接全球邁向金融未來。 作為全球領先的加密貨幣服務平台，Blockchain.com 協助世界各地數以百萬計的用戶接觸加密貨幣。 自 2011 年成立以來，Blockchain.com 已獲超過 9,500 萬個錢包及逾 4,300 萬名已驗證用戶信賴，並促成超過 1.1 萬億美元的加密貨幣交易。

媒體聯絡方式：[email protected]

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/blockchaincom--a--302780141.html

SOURCE Blockchain.com

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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