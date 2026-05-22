BC.GAME更新$BC白皮書 披露代幣應用價值與銷毀機制最新細節

最新版$BC白皮書不僅介紹了BC.GAME圍繞其原生平台代幣的新功能與用例計劃，還闡述了與BC Engine質押活動相關的銷毀機制。玩家將$BC質押到BC Engine後，若未滿七天便解除質押，解除質押金額中的1%將進入銷毀流程。

新版白皮書將$BC代幣界定為BC.GAME生態內的功能型代幣，主要用於平台獎勵發放、質押活動開展以及各類用戶參與行為。白皮書同時列明該代幣經濟結構，其發行總量恆定為100億枚$BC，代幣分配範疇涵蓋流動性挖礦、社區空投、LDP、顧問與市場推廣。

$BC作為功能型代幣，在BC.GAME生態體系中佔據關鍵地位。玩家可以使用$BC體驗平台多項功能，包括遊戲相關用例、質押、平台獎勵、交易、專屬權限及社區貢獻。$BC的設計初衷，是讓平台代幣深度貼合產品運營，緊密關聯平台活動、用戶參與行為以及長期獎勵機制。

BC.GAME首席執行官KK表示：

"$BC是BC.GAME體驗不可或缺的一部分，二者相輔相成。新版白皮書讓用戶清晰知曉，代幣應用價值、獎勵機制、質押行為與總量管控，如何通過BC Engine及平台各項活動形成聯動。伴隨BC.GAME生態持續發展，$BC將始終是維繫用戶參與度、搭建平台長期獎勵體系的重要一環。"