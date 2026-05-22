香港救助兒童會發表調查報告 《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年心理健康》

逾半青少年因受家長貶斥 自感較他人差劣 情緒積累增患抑鬱風險 七成以上拒向成年人求助 保護網現斷層香港 - 2026年5月22日 - 香港救助兒童會今日發布《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年的心理健康》研究報告(報告全文 )。在《強制舉報虐待兒童條例》(下稱《條例》)實施後，本港社會一直討論如何提升兒童福祉，而相對於身體傷害，心理創傷更難被識別。根據社會福利署的最新虐兒個案數據，於2025年共錄得1,354宗虐兒個案，當中「心理虐待」的個案僅16宗，佔整體數字 1.2%。
本會認為，絕大部分家長均關愛子女，但在管教、溝通模式以及表達對子女期望的方式上，可能在「言者無心」下，對子女造成情緒傷害。本會建議，家長可實踐「正向管教」，改善親子間的非暴力溝通，在互相理解及尊重下，向子女表達自己的想法。同時，政府應在社區、學校投放更多資源，增加對兒童及青少年的心理支援。就《條例》指明的 25 類專業人員，應為他們加強識別心理虐待的培訓，協助前線人員較清晰的判斷舉報標準，並及時介入。
逾八成受訪青少年指家長追求完美 四成人稱即使獲讚仍被提醒要改進
是次研究由 6 名 14 至 17 歲的青少年研究員，在香港恒生大學社會科學系副教授鄧鍵一教授協助下設計，旨在探討隱藏在家長「愛與管教」背後的心理與情緒傷害。研究成功訪問 408 名 13 至 18 歲的兒童及青少年，當中有 20.4% 的受訪者表示，長期承受被要求「表現完美」的沉重壓力 ；亦有 41.2% 受訪者的家長，在稱讚子女取得的成就時，會夾雜「下次如何可以做得更好」的督促 。有超過一半的受訪者，因家長的貶斥言行，而自感自己比其他人差 。另有超過三成人表示，覺得無論如何努力，都無法達到家長的期望 。
香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅表示，相信父母都愛惜子女，只是在自身也面對壓力和憂慮時，有時未必找到最合適的表達方式去傳達愛錫子女的心意，反而不經意地成為孩子的負擔，「這亦反映出父母在孩子心中，佔有舉足輕重的地位。孩子其實無比重視父母的每句話，因此一些我們以為很微小的話語，可能已直接影響孩子如何看待自己。」
問卷亦問及最反感的家長行為。受訪者提到，最傷人的話語包括惡意比較 （「你學吓人哋」）、價值否定 （「你真係好令人失望」）及獨裁命令 （「我話唔准就唔准」）；最反感的行為則包括情緒失控 （「發脾氣」）、侵犯隱私 （「睇我電話」）及事事干預 （「咩都要話事」）。
表：青少年的真實聲音 -- 我們希望家長知道
| 最傷人的話語 (前五名)
| 最反感的行為 (前五名)
| 最渴望的鼓勵 (前五名)
| 「你學吓人哋」
| 「(家長) 發脾氣」
| 「你做得好」
| 「你真係好令人失望」
| 「睇我電話」
| 「我支持你」
| 「我話唔准就唔准」
| 「咩都要話事」
| 「我信你得」
| 「你邊有人哋咁叻」
| 「入房唔敲門」
| 「最緊要你開心」
| 「我係為你好」
| 「亂動我的物品」
| 「知你已經盡咗力」
兒童傾向「避開大人」 心理健康保護網出現巨大斷層
另一個令人擔憂的現象，是香港目前對兒童及青少年心理健康的保護網，正出現巨大斷層。與身體創傷不同，由於心理創傷難以識別，更依靠受創者自行求助。然而，研究發現，當兒童及青少年感到難過時，他們的求助都傾向「避開大人」。有86.3%的受訪者會優先找朋友傾訴，或在社交媒體上抒發（78.7%）。而絕大多數人，都「甚少或從不」向老師（ 96.8% ）、社工（ 97.5% ）或家長（ 73.3% ）求助 。
近半數受訪者（ 49.6% ）傾向獨自消化，處理自己的問題 。探究其背後原因，除了習慣自己解決問題（47.3% ）外，更多是因為覺得「沒有人真正了解或幫到自己」（45.3% ）、不想成為別人的負擔（29.9% ），甚至擔心求助後會被批判、誤解或惹上麻煩（18.4% ）。
黃碩紅憂慮，目前的兒童保護系統如駐校社工、求助熱線等，在兒童避免向成年人求助後會「失靈」，切斷了及時介入的途徑。若他們的壓力和情緒一直積聚，無法抒發，後果令人擔心。
看不見的傷口：由心理壓力到身心症狀
心理壓力雖沒有肉眼可見的傷口，但其潛在傷害可能更長遠且深刻。我們的研究所得，揭示青少年在心理受壓時，其身體狀態同樣會受影響。當受訪青年在家中遇到衝突或惹上麻煩時，超過三成（37.1% ）的人「有時」會失眠、胃痛或頭痛；同樣，亦有超過三成的人（38.1% ）「有時」會出現精神緊張、發抖或心跳加速的急性焦慮反應。
香港救助兒童會顧問、精神科專科醫生陳國齡醫生表示，情緒傷害難以覺察，亦正因如此，累積而來的後果可能更嚴重，「特別是假如兒童及青少年把創傷隱藏起來，或因自身病識感不足而沒有正視，當創傷一直累積，長期的心理壓力可能會成為情緒問題的源頭，或會增加患上抑鬱症等風險。」陳醫生亦提到，是次研究中，發現家長以至教師等，都不能成為青少年傾訴的對象，情況令人憂慮，「當青少年面對困難時，往往需要成年人分享經驗和聆聽。若他們最後只能在網上分享，或向朋輩傾訴，欠缺成年人指引下，反而可能令他們的感受更加擴大。另外，只向朋友傾訴的另一潛在擔憂，是可能會有「回音洞」(Echo Chamber) 的效果，朋友之間互相認同想法，反而可能令他們覺得自己受傷更深，對家長的戒心或敵視亦更強烈。」
黃碩紅則認為，青少年未必懂得開口表達內心需求，最終只能選擇沉默，或獨自承受，「其實只要雙方願意主動踏出第一步，多點溝通和體諒，就能維持溫暖緊密的親子關係。」
制度層面提供支援、協助培養孩子情緒管理能力
在家庭以外，社會也有責任透過學校、社區及制度層面提供支援。我們需要系統性地培養孩子的情緒管理能力，並協助家長學習正向溝通的教養技巧。就此，本會建議：
- 將「社交情緒學習」恆常化融入主流課程，提升學生的情緒處理及表達能力；
- 從家校入手，全面推行「正向管教」，培養家校的管教溝通技巧，並學習與子女相處時的同理心；
- 針對《強制舉報虐待兒童條例》的培訓，加強「心理虐待識別」的部分中，提供真實個案等內容，協助前線人員較清晰的判斷舉報標準，並及時介入。
黃碩紅強調，家庭互動難以透過法例框架以單一標準解決，懲罰家長亦不是處理家庭關係的理想做法：「法例提供的只是最基本的保護網，但如前面所說，大部分家長都關愛子女，中間的落差只是來自互相的溝通，以及對親子正向互動的理解。我們期望在法例以外，透過支援配套與公眾教育，長遠改善親子關係。」
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