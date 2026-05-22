香港救助兒童會發表調查報告 《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年心理健康》

香港救助兒童會

救助兒童會（Save the Children）相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和未來。



救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於2009年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、學校、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。如欲了解更多，瀏覽香港救助兒童會的 網站，或追蹤香港救助兒童會的 Facebook、 Instagram、 LinkedIn及 YouTube。



