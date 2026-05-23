Axion Semiconductor 收購 Moov Technologies

由半導體行業領袖 Austin Gill、John Getchell 及 Jeff Robbins 創立的 Axion Semiconductor，收購全球半導體設備交易市場 Moov Technologies 科羅拉多州格林伍德村2026年5月23日 /美通社/ -- 半導體平台公司 Axion Semiconductor 專注於供應鏈營運及服務，宣布收購 Moov Technologies。Moov Technologies 總部位於德州奧斯汀，是半導體設備交易市場及資產管理平台，客戶遍及超過 55 個國家。 是次收購令 Axion Semiconductor 的營運平台得以擴展，同時鞏固其在半導體製造供應鏈中的位置。 有關交易的財務條款並未披露。 Moov Technologies 已成為領先平台，用於買賣和管理半導體製造設備與零件。 Moov 開發了全球首個互動設備交易市場與資產管理平台，建基於現代科技架構，支援全球半導體製造業務。 全球多間大型半導體企業都依賴 Moov 的平台管理製造資產、簡化交易，並使設備的整個生命週期更加清晰可見。

Moov 的平台既能促成半導體製造、封裝、測試、電子製造服務 (EMS) 與表面貼裝技術 (SMT) 設備的買賣，也能處理多餘、閒置及報廢的工具。 除了交易平台服務外，公司亦為跨區營運的客戶提供物流、拆除、吊運、裝箱、翻新、安裝及即時貨運追蹤等服務。 Moov 的平台將數碼交易市場功能與營運服務融為一體，從設備上架、交付到安裝，全程支援複雜的半導體設備交易。 Axion 總部設於科羅拉多州，透過收購並整合半導體業務，組成統一的營運平台，以應對半導體供應鏈不斷演變的基建需求。 公司由半導體業界資深人士 Austin Gill、John Getchell 和 Jeffrey Robbins 共同創立。 領導團隊合共擁有逾 60 年經驗，曾創立、持有及營運行業內的龍頭企業，並在全球市場管理過價值數十億美元的半導體設備資產、服務及交易。

Axion Semiconductor 的行政總裁 Austin Gill 表示：「Moov 所構建的平台及業務極其出色，在半導體業界廣獲好評。 憑藉其技術、客戶關係及營運能力，該公司已成為多間世界頂尖製造商信賴的合作夥伴。 我們認為，將 Moov 的平台與 Axion 的領導團隊及長遠策略結合起來，將使公司處於有利位置，以加速發展並擴大在全球半導體生態圈中的影響力。」 Axion Semiconductor 營運總監 Jeff Robbins 指出：「Moov 平台的一大優點，是能以更高效且透明的流程，將設備持有者、買家與服務供應商連繫起來。 半導體行業在設備採購、資產運用及生命週期管理上，正面臨越來越多的複雜挑戰。 糅合 Moov 的平台能力與 Axion 的營運基建，讓我們可以更全面地支全球半導體供應鏈上的客戶。」

Jim O'Reilly 將會擔任 Moov Technologies 的行政總裁，Jeff Kielty 則繼續留任董事總經理。 合併後的領導團隊，凝聚半導體製造、設備營運、供應鏈管理及技術服務等領域數十年的深厚經驗。 Moov Technologies 會繼續以德州奧斯汀及紐約市為營運樞紐，並服務北美、亞洲及歐洲的客戶。 公司亦在亞利桑那州坦佩及台灣台北設有營運據點，作為 Axion Semiconductor 宏廣平台的一部分。 此收購將讓 Moov 擴充其平台及服務規模，同時繼續滿足全球半導體製造商及設備供應商的營運需要。 如欲進一步了解 Axion Semiconductor，請瀏覽 www.axionsemi.co/。 如欲進一步了解 Moov Technologies，請瀏覽 https://moov.co/。

關於 Axion Semiconductor

Axion Semiconductor 總部設於科羅拉多州格林伍德村，透過收購及整合半導體供應鏈業務，組成統一的營運平台，為全球半導體製造提供支援。 公司由半導體業界資深人士 Austin Gill、John Getchell 和 Jeff Robbins 創立，專注發展基建、營運及技術能力，回應全球半導體行業不斷演變的需要。 Axion Semiconductor 旗下的業務單位包括 Moov Technologies 及 Texas Semiconductor Technologies，營運網絡橫跨北美及亞洲。 關於 Moov Technologies

Moov Technologies 總部位於德州奧斯汀，專營半導體設備交易市場及資產管理平台。 公司開發了全球首個專為半導體製造設備及零件而設的互動設備交易市場及資產管理平台，客戶遍及超過 55 個國家。 除了數碼交易平台，Moov 亦為全球半導體製造商、設備供應商及相關企業提供物流、翻新、安裝及營運支援服務。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/axion-semiconductor--moov-technologies-302780332.html SOURCE Axion Semiconductor