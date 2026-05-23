範式公佈2026年首季業績 收入同比增長35.4% Token調用量激增近六倍

香港 - 2026年5月22日 - 領先的通用人工智能公司範式智能技術集團股份有限公司（「範式」，股票代號：6682.HK）今日公佈截至2026年3月31日第一季度 (期內)之未經審核綜合業績。報告期內，範式收入約人民幣 14.58 億元，同比增加35.4%，毛利率 35.1%。範式憑藉在全棧AI雲服務平台的深厚積累，把握算力國產化普及及企業AI部署需求爆發的行業機遇，核心業務高速增長，技術產品迭代加快，重大合作順利落地，整體經營表現持續強勁。



2026 年第一季度業務摘要：



統一架構企業級AI平台效能釋放，核心業務高速爆發



全球算力資源持續緊張，企業專屬AI私有化部署與API模型調用需求同步快速上升。範式企業級AI平台採用統一核心架構，可同時支援 API 調用場景與企業專屬 AI 私有化部署，大幅提升AI應用效率與資源利用率。憑藉多年建立的成熟算力供應鏈，範式可支配算力資源超過200%，有效支撐 token 需求快速增長，持續為客戶提供穩定及高品質的AI服務。



期內，API token 調用量按年激增近六倍，已超過 2025年全年調用量近40%。同時，Agentic AI 業務實現快速拓展，商業化應用持續深化，手上訂單數量較2025年底增長近100%，成為業務增長的重要引擎。



AI 技術迭代加快，產品商業化落地超預期



在持續推進數字員工應用及AI賦能業務部門的基礎上，範式產品由研發至上線並實現商業化的週期顯著縮短，進一步提升整體營運效率及客戶滿意度。



截至2026年5月中旬，信創模盒 (ModelHub XC) 已完成超70,000個AI模型的國產晶片適配與優化工作，完成全年目標逾70% ，進度遠超預期。



範式5月推出專業級AI影片生成平台PhanthyMovie，專注提升影片創作的專業性、可控性及穩定性，助力行業實現標準化及規模化內容生產。平台推出後迅速落地商業化，範式與歡喜傳媒集團有限公司訂立長期合作協議，涉及總金額約2億美元的token使用合作，雙方亦將共同研發全新AI影視內容生產平台，深耕AI文創賽道。



核心產品精准契合政策趨勢，算力與模型一體化優勢持續強化



2026 年 5 月以來，國內AI產業持續釋放利好政策，重點涵蓋算力基礎設施建設、數據要素流通及行業開源合規治理等範疇。範式HAMi vGPU、信創模盒等核心產品高度契合國家政策方向與行業主流發展趨勢。



在算力配置方面，政策推動算力跨區域協同及普及普惠應用。範式的HAMi vGPU具備統一調度與細粒度資源切分能力，可有效提升算力利用率、優化數據中心效能，同時支援多晶片統一管理，提升單卡利用效率。



在數據與模型治理方面，國家持續推進高品質數據集建設與合規管控。信創模盒支援多模型適配和調優，並整合數據溯源及安全認證功能，協助企業降低合規風險；透過 EngineX 引擎實現國產晶片與模型批量適配，顯著改善相容性問題，並對重點模型進行調優，提升token輸出效率。



通過算力層與模型層的深度協同，範式構建完善的「算力 — 模型」一體化解決方案 ，精準契合算力高效利用、數據安全供給、企業合規營運及國產替代等行業核心需求，持續鞏固技術壁壘，充分把握政策紅利與行業增長機遇，助力企業數碼化及智能化轉型升級。



