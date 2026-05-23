應科院祝賀黎家盈博士參與神舟二十三號任務

展現香港研發實力 推動航天技術應用發展 香港2026年5月23日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）熱烈祝賀黎家盈博士入選神舟二十三號飛行乘組，並以載荷專家身份參與國家載人航天任務。這一里程碑不僅展現香港科研人才的專業能力，更標誌本地創新科技正在更廣泛地參與高端科技應用場景。 香港科研界多年來持續參與多項航天相關項目，涵蓋探月、火星探測、衛星研發及空間實驗等領域。隨着本地科研力量逐步走向實際應用及任務層面，科研成果正加速轉化為具影響力的技術能力。

應科院董事局主席李惠光教授工程師表示：「我們對黎家盈博士參與國家航天任務深感鼓舞。這不僅體現香港科研人才的實力，也反映本地研發能力正邁向更高價值的應用場景。作為香港最大的應用研發機構，應科院致力推動科技轉化，並積極探索在航天相關領域的技術應用機會。」 隨著航天發展邁向長周期任務、複雜系統整合及高頻數據處理的新階段，對材料科學、能源技術、通訊系統、人工智能及生命保障等領域的需求持續上升。同時，香港在InnoHK等科研平台支持下，正逐步建立跨學科、面向應用的創科能力，為先進技術落地提供良好基礎。

應科院行政總裁孫耀達博士工程師表示：「航天科技涉及多個前沿範疇，並高度依賴人工智能、數據處理及系統整合能力。應科院將持續發揮在應用研發及跨領域整合方面的優勢，推動相關技術走向更高可靠性及實際應用，並為香港在全球創科領域建立更具影響力的定位。」 應科院近年持續推進航天相關技術研發，並在多個關鍵領域具備支援潛力，包括： 太空級先進材料

高導熱碳基材料、輕量化結構材料及耐極端溫差塗層技術，提升航天器熱管理能力與結構可靠性。



太空能源與新型儲能

高能量密度電池、固態電池及低溫穩定儲能技術，支援長時間在軌及深空任務需求。



太空醫療與生命保障技術

抗菌材料與可穿戴健康監測系統，支援航天員長期在軌健康管理與生命保障。



低軌衛星通感算

星地融合5G／6G優化、非地面網絡及射頻通信晶片，以及在軌邊緣運算技術，提升衛星通信效率與系統自主能力。



在軌人工智能與太空機器人技術

在軌人工智能、圖像處理及多傳感器融合技術，結合激光雷達（LiDAR）、靈巧操作機械手及高可靠、低時延通信系統的太空機器人方案，支援自主決策與遠程操作。

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