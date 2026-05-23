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出版：2026-May-23 17:57
更新：2026-May-23 17:57
PR Newswire

倒計時30天：第四屆鏈博會6月22日北京開幕，專業觀眾與公眾免費註冊入場

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北京2026年5月23日 /美通社/ -- 國務院新聞辦公室近日舉行新聞發佈會宣佈，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會進入倒計時30天，將於6月22日至26日在北京中國國際展覽中心順義館舉辦。

展會規模創歷屆新高。本屆鏈博會設置「6鏈1展區」，分別是數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈和一個供應鏈服務展區。截至目前已有676家中外鏈主企業、專精特新企業和行業機構確認參展，連同參展商帶來的上下游合作夥伴，實際參展商有望突破1200家。

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開放註冊，免費入場。本屆展期6月22日下午至24日面向專業觀眾開放，25日至26日面向社會公眾開放。目前專業觀眾、採購商、媒體記者和公眾註冊系統已經開放，所有註冊觀眾均可免費入場。

115家「全勤生」連續四屆參展，新面孔持續加入。本屆鏈博會參展國別和地區數量比上屆進一步增長，來自芬蘭、奧地利、哈薩克斯坦等13個國家的企業，以及聯合國兒童基金會、聯合國全球契約組織、國際許可貿易工作者協會等機構代表均為首次參展。115家中外企業作為連續四屆參展的「全勤生」繼續參展，多家具有全球影響力的跨國鏈主企業首次亮相。

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服務「十五五」開局，推動高質量發展。 2026年是「十五五」開局之年，本屆鏈博會是貫徹落實「十五五」規劃綱要，推動高質量發展、擴大高水平對外開放的重要舉措。鏈博會於2023年創辦，是全球首個以供應鏈合作為主題的知名展會，經過前三屆精心培育，已成為全球矚目的國際經貿盛會和全球共享的國際公共產品。

https://www.cisce.org.cn/audience/WEB/access#confirmed

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/30622-302780617.html

SOURCE China International Supply Chain Expo

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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