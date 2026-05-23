第四屆「中銀香港科技創新獎」頒獎典禮圓滿舉行 五大領域科研成果亮相 彰顯香港創科轉化實力

香港2026年5月23日 /美通社/ -- 由香港科技創新聯盟主辦、中國銀行（香港）（「中銀香港」）冠名贊助的第四屆「中銀香港科技創新獎」頒獎典禮圓滿舉行。典禮邀得中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任張勇先生、香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授、外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員張長偉先生、中銀香港副董事長兼總裁孫煜先生、香港研究資助局主席唐偉章教授、香港科技創新聯盟主席滕錦光教授、以及廣東省科學技術廳、粵港澳大灣區城市科學技術局代表等嘉賓主禮。

本屆五大領域獲獎者及團隊的科研成果兼具國際前沿性與應用價值，於核心技術突破及成果轉化方面作出傑出貢獻。本屆獲獎者/團隊分別為：「人工智能及機器人」領域林達華教授，表彰他在計算機視覺與多模態智能領域進行系統性創新；「生命健康」領域陳君賜教授，表彰他在血漿 DNA 非侵入性診斷技術研發方面的卓越貢獻；「先進製造」領域余長源教授，表彰他在光子信息器件及系統研發與應用領域的突破；「金融科技」領域郭彥麟先生、葉沛賢女士及章昱先生，表彰他們在數碼資產保險及生成人工智能安全領域的創新成果；以及「新材料新能源」領域盧怡君教授，表彰她在水系電池領域的開創性貢獻。

「中銀香港科技創新獎」作為香港乃至粵港澳大灣區創科領域具代表性的獎項，自設立以來，持續聚焦國家重大戰略需求及香港科研優勢，鼓勵科研人才和創新團隊推動科技成果轉化。本屆獎項提名數量較上屆顯著增長逾73%，反映香港創科生態日益活躍，亦體現大灣區對高端科研人才及優質創新項目的凝聚力。每個領域的獲獎者或獲獎團隊將獲得由中銀香港贊助獎金港幣200萬元，總獎金達港幣1,000萬元。 典禮上，香港科技創新聯盟主席滕錦光教授致歡迎辭時表示：今年是國家「十五五」規劃開局之年，規劃明確提出加快高水準科技自立自強、發展新質生產力、支持香港建設國際創新科技中心、打造國際高端人才聚集高地。這是香港科創發展的歷史性機遇。香港科技創新聯盟作為主辦機構，將緊扣國家「十五五」戰略部署，繼續全力支持香港創新科技發展，並憑藉獎項影響力，推動科技創新與產業創新深度融合，為香港國際創新科技中心建設及國家科技自立自強貢獻力量。

中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英先生在開幕致辭中表示：「自2015年創新及科技局（現為創新科技及工業局）成立以來，香港已逐漸擺脫短期思維，累積了深厚基礎。」他預期，從現在起再深耕十年，至2036年創新科技將正式成為香港主要產業，與金融、貿易、航運並駕齊驅，形成「四足鼎立」的新格局。他亦提倡借鑑瑞典等地的「官產學研」緊密合作經驗。最後，他對第四屆「中銀香港科技創新獎」獲獎者表示祝賀，感謝中銀香港的贊助，並勉勵業界持之以恆，為香港發展注入新動力，助力國家早日達成科技強國的宏大目標。

香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授在開幕致辭中表示：「特區政府正透過『產學研1+計劃』、『新型工業加速計劃』及『創科產業引導基金』等百億措施，有機連接上游研發、中游成果轉化和商品化，以及下游產業化的完整路徑，以更清晰的產業政策推動實體經濟發展，為國家建設現代化產業體系貢獻香港力量。香港科技創新聯盟和中銀香港持續舉辦這個獎項，為香港及大灣區的科研人才搭建展現優秀科研成果的重要平台。我們樂見更多政、產、學、研、投的跨界協作，成就香港更亮麗的創科前景，共同推動大灣區成為世界級科技創新樞紐，同時助力國家實現科技自立自強。」

中銀香港副董事長兼總裁孫煜先生致辭時表示：「科技創新的發展離不開金融活水的精準灌溉。中銀香港作為根植香港逾百年的本地銀行和中國銀行集團東南亞區域總部，始終堅定不移當好科技創新的『賦能者』和『踐行者』，全力支持香港國際創新科技中心建設。未來，中銀香港將繼續與社會各界攜手共進、向『新』而行，打造連接政府、投資機構、科研院所與產業龍頭的科創生態圈，以金融之力賦能技術進步，以實幹之舉推動產業升級，為香港融入和服務國家發展大局貢獻更多力量。」

活動高清相片精選連結：https://v.pixcheese.com/s/tHTLNBFZsmv 關於「中銀香港科技創新獎」 「中銀香港科技創新獎」(簡稱「中銀科創獎」）是由香港科技創新聯盟主辦、中銀香港冠名贊助，於2022年設立的公益性獎項。本獎旨在獎勵主要在香港或香港機構設在粵港澳大灣區的科研相關公司/團體進行科學技術創新和科學技術成果轉化，並取得傑出成就的科學技術工作者和科研團隊。藉此鼓勵他們立足香港、聯通灣區、服務國家、貢獻世界。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302780621.html SOURCE 香港科技創新聯盟